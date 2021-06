Gekte in de groep des doods met de Hongaren uiteindelijk tóch als verliezer

Leon Goretzka (r) heeft gescoord en daarmee heeft hij uitschakeling van Duitsland voorkomen. Beeld AFP

Uiteindelijk werden, als verwacht, alsnog de Hongaren uitgeschakeld op de avond dat veel regenboogvlaggen wapperden in München, als protest tegen de anti-homowetgeving in Hongarije. Een schot van Goretzka, minder dan tien minuten voor tijd, redde bondscoach Jogi Löw van vroegtijdig vertrek tijdens zijn afscheidstoernooi.

Beide duels op de slotdag kregen dezelfde uitslag: Portugal - Frankrijk en Duitsland - Hongarije, 2-2. Frankrijk speelt nu in de achtste finales tegen Zwitserland, Duitsland gaat voor de klassieker tegen Engeland naar Wembley, Portugal ontmoet België.

Voetbalgekte. Totale gekte. Voortdurend wisselende kansen. Zenuwtoestanden. Strafschoppen. Blunders. Op de avond van de ontknoping in de op papier zwaarste groep van het toernooi, met wereldkampioen Frankrijk, de vorige wereldkampioen Duitsland en Europees kampioen Portugal, begon Hongarije als vierde in de stand. Logisch misschien. Dat het zo ook eindigde was, gezien het verloop, eigenlijk helemaal niet logisch.

Virtueel uitgeschakeld

Want vervolgens was Duitsland een hele tijd virtueel vierde en dus uitgeschakeld, en kort na rust, toen Benzema zijn tweede doelpunt maakte bij Frankrijk - Portugal, was Portugal een tijdje geëlimineerd. Virtueel dan. Daarop, na een uur, benutte Ronaldo zijn tweede strafschop van de avond en was Duitsland weer vierde. Het was bovendien Ronaldo’s 109e doelpunt als international, waarmee hij het officieuze wereldrecord van Ali Daei uit Iran evenaarde.

Telkens juichten de stadions voor de doelpunten die ze met eigen ogen zagen en de doelpunten waarvan ze hoorden, uit het andere stadion. De sensatie lag dus eerst alleen op de loer in München, in de stromende regen, waar Duitsland al snel op achterstand kwam tegen Hongarije, door een schitterende kopbal van Adam Szalai, spits van Mainz.

Daarop verplaatste de rondreizende voetbalkermis, waar het uiteindelijk nooit voor iedereen prijsschieten kon zijn, zich ook naar de Puskás Aréna in Boedapest, waar Oranje zondag tegen Tsjechië voetbalt. Daar was het snikheet. Frankrijk nam in de aanvangsfase het meeste initiatief. De wereldkampioen was met vier punten al verzekerd van de achtste finales, Portugal had met een gelijkspel in elk geval genoeg.

Veranderend spelbeeld

Het spelbeeld veranderde na de strafschop van Portugal, gegeven door scheidsrechter Lahoz omdat doelman Lloris in een luchtduel met zijn vuist het hoofd van Danilo raakte. Ronaldo schoot onberispelijk raak voor zijn vierde treffer van het toernooi. Kort voor rust viel de gelijkmaker, ook na een strafschop, van Karim Benzema, nadat Semedo aanvaller Mbappé opving. Er was weinig aan de hand, maar de scheidsrechters zijn makkelijk met het geven van strafschoppen.

Portugal was in die fase sterker, mede dankzij het verbeterde middenveld. William en Bruno Fernandes, die volgens commentaar van trainer annex tv-commentator Mourinho helemaal niets deed in twee eerdere duels, waren vervangen door routinier Moutinho en Renato Sanches, het supertalent van een paar jaar geleden dat de vorm lijkt te hervinden en zich ontwikkelt tot middenvelder die eigenlijk alles kan, en die onlangs al feest vierde met de landstitel van Lille. Maar vlak na rust scoorde Benzema opnieuw, na een schitterende pass van Pogba, net geen buitenspel, zo constateerde de VAR.

Tja, en toen was de stand, virtueel: Frankrijk 7 punten, Hongarije 4, Duitsland en Portugal 3, en dan was Portugal uitgeschakeld vanwege de verloren wedstrijd tegen Duitsland. Daarop kreeg Portugal dus weer een strafschop, vanwege hands van Koundé. Maar het was allemaal nog niet bizar genoeg op deze avond van de suspense. Een minuut na de gelijkmaker in München van Havertz, die Duitsland weer naar de volgende ronde zou brengen na een blunder van doelman Gulacsi, scoorde Hongarije opnieuw.

Dat was in feite ongelooflijk, het gebeurde vanaf de aftrap. Neuer wilde door uit te lopen nog redden maar Schafer kopte de bal handig langs hem door. En dus was Duitsland weer uitgeschakeld, en ging de tijd dringen in München. Tot dat verlossende schot van Goretzka.