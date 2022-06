Gek of niet, de bondscoach van de voetbalsters blijft bij zijn strijdplan

Jill Roord druipt teleurgesteld af, terwijl de Engelsen één van de vijf treffers vieren. Uiteindelijk verloor het Nederlands elftal de oefeninterland met 5-1. Beeld ANP

Een dikke dag na de deceptie kunnen de voetbalsters al wel weer lachen. Op het veld in Zeist wordt een baby rondgedragen, handtekeningen worden uitgedeeld en selfies met fans gemaakt. Voor wie daar nog moeite mee had, is de training met publiek een ideale gelegenheid om de afstraffing tegen Engeland van vrijdagavond naar de achtergrond te duwen.

Er zit ook weinig anders op, beseft iedereen. ‘We zitten nu in een periode dat er geen tijd is voor zelfmedelijden’, zegt Sari van Veenendaal, de keeper die in Leeds minstens één keer blunderde. Op een belangrijk moment bovendien. Na de 3-1 die in de 72ste minuut onder haar door glipte, was er geen houden meer aan. De 4-1 viel snel daarna, de 5-1 in de slotfase, en de lat voorkwam dat het nog erger werd.

Diep dal

Slechte resultaten in de voorbereiding op een groot toernooi hoeven niks te zeggen. Maar het dal waarin Nederland in het laatste deel van de wedstrijd tegen Engeland donderde was wel erg diep. Het komt bovendien na een klein jaar waarin bondscoach Mark Parsons vooral aan het zoeken is geweest, vooralsnog zonder een duidelijk stijgende lijn te vinden.

Over een kleine twee weken moet dat allemaal al anders zijn. Dan wacht de eerste wedstrijd op het EK tegen olympisch kampioen Zweden. Dinsdagavond is er bovendien nog een mogelijk lastig tussendoortje: een uitgesteld WK-kwalificatieduel met Belarus, dat gewonnen moet worden om de kans op directe plaatsing in eigen hand te houden. Normaal gesproken een prima oefenpotje tegen een niet al te sterke tegenstander, maar voor een team dat vlak voor het EK nog dolende is, is op voorhand niks makkelijk.

Parsons gaf na afloop van de wedstrijd tegen Engeland vooral zichzelf de schuld van de dikke nederlaag. Na een uur, bij een 2-1-stand, wisselde hij twee aanvallers voor twee aanvallers, onder wie de pas 18-jarige Esmee Brugts. Hij vond achteraf dat hij moeten ingrijpen door het team op dat moment ‘compacter’ en minder aanvallend te laten spelen. Ook omdat hij wist dat Nederland er conditioneel op dit moment minder goed voor staat dan de Engelsen. Hij vond dat hij zijn speelster had ‘laten zitten’ en met de emotionele belasting van een dikke nederlaag had opgezadeld.

Hij putte hoop uit het eerste uur, waarin Nederland een half uur goed speelde en daarna standhield. Oranje kwam in de 22ste minuut op 1-0 toen Lieke Martens uit een corner fraai langs de Engelse keeper kopte en op die voorsprong was toen inderdaad nog weinig af te dingen. Het spel speelde zich in die fase vooral op de Engelse helft af en de verdedigers wisten zich een paar keer geen raad met de stevige druk van de Nederlandse aanvallers. Vlak voor de openingstreffer miste Lineth Beerensteyn ook al in kansrijke positie.

Gemiste penalty

Nederland had daarna pech dat gelegenheidsaanvoerder Sherida Spitse – ze speelde haar 200ste interland – een penalty miste. Uit de verwarring daarna, kwam de 2-1 van Engeland, die nog geen minuut later achter Van Veenendaal lag. Haar blunder hielp niet en Parsons eigen keuze kwamen daar nog bovenop. Het Engelse team werd bovendien opgezweept door bijna 20.000 Britten die op Elland Road al in EK-stemming waren.

Zo’n opeenstapeling van ongelukkige momenten en beslissingen kan een keer gebeuren en valt bovendien op te lossen. Dat is de manier waarop Parsons het pak slaag analyseert. ‘65 minuten goed, 25 minuten verschrikkelijk.’

Aanvoerder Sherida Spitse (l) schermt de bal af voor haar Engelse collega-aanvoerder Leah Williamson. Beeld ANP

De afstraffing komt alleen na elf wedstrijden onder de Engelsman die lang niet allemaal overtuigend waren. Van de zwakste landen wordt wel gewonnen – tegen Cyprus zelfs met 12-0 – maar als de tegenstand iets beter wordt, houdt het vooralsnog niet over. Alleen tegen Brazilië werd gelijkgespeeld, van Frankrijk verloren en door twee stroeve gelijke spelen tegen Tsjechië is Nederland nog niet zeker van WK-kwalificatie.

Dat Parsons zoekende is, is logisch omdat hij nieuw is, een aantal steunpilaren geblesseerd is geweest en hij nieuwe, onervaren speelsters de kans wil en moet geven. Maar in die lastige omstandigheden is de Engelsman ook ambitieus. Hij laat Nederland aanvallender spelen dan het team onder voorganger Sarina Wiegman gewend is.

Verzuipen

De huidige coach van de Engelsen wist dat de defensie kwetsbaar is en bouwde zekerheden in. Misschien niet heel erg ‘Nederlands’, maar wel succesvol. Parsons’ speelwijze vraagt veel van de spelers en zeker als de vermoeidheid toeneemt, is het risico groter dat ze verzuipen.

‘Als je goed aan de bal bent, is het niet overmoedig’, vindt middenvelder Jackie Groenen, die vrijdag geregeld geconfronteerd werd met meerdere Engelsen tegenover zich. ‘We moeten een goede balans vinden, maar om dan te zeggen: we gaan alleen maar compact spelen, counteren en de bal naar voren trappen, ja, ik denk niet dat dat bij ons past. We zijn ook Nederlanders, hè.’

Het strijdplan moet beter uitgevoerd worden, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat het wordt omgegooid. Ook na Leeds en met de klok die steeds harder begint te tikken, vindt Parsons dat dit het beste past bij de kwaliteiten van de spelers. ‘Als we met 2-1 hadden gewonnen of een kleine nederlaag hadden geleden, dan was het makkelijker geweest. Door de uitslag zal het klinken of ik gek ben, maar ik blijf gewoon zeggen wat ik vind.’