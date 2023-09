Geïnspireerd door Johan Cruijff probeert trainer Matthias Kohler Volendam aan het voetballen te krijgen

Volendam-trainer Matthias Kohler geeft tijdens de wedstrijd tegen FC Twente instructies aan Garang Kuol. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Matthias Kohler maakt twee keer per dag een wandeling van drie minuten. ’s Ochtends loopt de trainer van Volendam vanaf zijn huis op de Dijk naar het stadion van de plaatselijke FC. Aan het eind van de dag pakt de 32-jarige Duitser dezelfde route weer terug.

In de hechte gemeenschap van misschien wel het bekendste dorp van Nederland, voelt de man van de wereld zich thuis. Hij volgde deze zomer hoofdtrainer Wim Jonk op, die technisch manager werd bij de club. Kohler zat de laatste twee seizoenen als assistent naast Jonk op de bank, maar werkte vanaf 2013 al een paar jaar met hem.

Bij zijn debuut op het hoogste niveau heeft de jongste trainer van de eredivisie de zware taak om Volendam te behoeden voor degradatie. Op weg daarnaartoe legde Kohler, ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al een lange en bijzondere weg af. In verschillende landen en met uiteenlopende functies.

Nul punten

‘Overal waar ik gewerkt heb, heb ik iets geleerd en van elke functie die ik heb bekleed, heb ik iets opgestoken’, zegt hij in goed Nederlands na de nederlaag tegen FC Twente (0-2). Volendam heeft na drie wedstrijden nog nul punten. ‘Alle kennis die ik heb opgedaan, probeer ik nu samen te brengen.’

Kohler groeide op in het Zwarte Woud en voetbalde tot zijn achttiende in de jeugdopleiding van Freiburg. Maar twee zware kruisbandblessures noopten hem al vroeg te stoppen met voetballen. ‘Als speler was ik al veel bezig met talentontwikkeling. Ik wilde me daar verder in gaan verdiepen.’

De Duitser ging sportpsychologie studeren, las een trits boeken, deed meerdere trainerscursussen en haalde zijn diploma als fitnesscoach. ‘Ik wilde niet een expert op één vlak worden, maar zo veel mogelijk basiskennis opdoen op verschillende onderdelen.’

Om zijn opgedane kennis in de praktijk te brengen, ging hij aan de slag bij de Duitse voetbalbond. Maar eigenlijk wilde hij bij Barcelona of Ajax aan het werk. Dat lukte niet, maar hij kreeg wel een voet tussen de deur bij Ajax Cape Town, dat tot 2020 als satellietclub van Ajax fungeerde.

Video-archief

Daar onderscheidde hij zich met het opzetten van een online-videoarchief om de ontwikkeling van spelers bij te kunnen houden. Dat viel ook Jonk en Ruben Jongkind op toen zij namens Ajax een kijkje kwamen nemen in Kaapstad. Ze besloten Kohler naar Amsterdam te halen en verantwoordelijk te maken voor de methodologie.

‘Daarbij denk je aan de lange termijn en kijk je hoe je de visie die je hebt, gaat integreren in de dagelijkse praktijk’, zegt Kohler. Maar toen in 2015 een einde kwam aan de Cruijff-revolutie en Jonk en Jongkind als uitdragers van het Cruijff-evangelie weg gingen, vertrok ook Kohler.

Hij kwam terecht bij het Slowaakse Trencin van Tscheu La Ling, nog zo’n Cruijff-adept, waar hij de rol van strategisch adviseur kreeg. Ook werkte hij nog in de jeugdopleiding van het Zwitserse Basel, voordat Jonk hem twee jaar geleden als diens assistent naar Volendam haalde.

Geïnspireerd door Cruijff

Of hij zichzelf heeft opgeleid? ‘Ik heb zelf het initiatief genomen om me te gaan verdiepen in bepaalde materie, maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van de mensen die je tegenkomt. Dat kan zijn door kennis uit te wisselen of door geïnspireerd te raken van iemand als Cruijff.’

Als hoofdtrainer wil hij het werk van zijn voorganger voortzetten, dezelfde filosofie uitdragen. ‘Jonk en ik denken hetzelfde over voetbal, hebben Cruijff als inspirator en overleggen veel.’ Jonk zit als technisch manager dicht op het vuur. Kohler: ‘Hoe meer ogen, hoe meer je kan zien. Iedereen mag zijn input leveren, maar ik ben eindverantwoordelijk.’

Bij Volendam moet hij werken met een uitgeklede selectie. Een handvol basisspelers vertrok, onder wie Carel Eiting. De middenvelder stapte tot twee keer toe naar de arbitragecommissie om een overgang naar Twente te forceren. Die oordeelde in tweede instantie dat Volendam Eiting voor een miljoen moest laten gaan. Daar stonden nauwelijks directe versterkingen tegenover.

En dat terwijl de club een aantal miljoen mocht bijschrijven door de transfer van Micky van de Ven van Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. Volendam bedong een doorverkooppercentage van 15 procent bij een verkoop van de verdediger. De club hoopt vandaag of morgen nog één of twee transfervrije spelers aan de selectie toe te voegen.

Piepjong elftal

Met een piepjong elftal kon Volendam nauwelijks een vuist maken tegen Twente. Ook de Tukkers imponeerden niet, maar scoorden wel via Sem Steijn en de ingevallen Ricky van Wolfswinkel. ‘Het eerste half uur deden we het goed, maar daarna zie je dat we nog een aantal stappen moeten maken’, analyseert Kohler na afloop nuchter. Het is de vraag of dat kan met de selectie die hij nu tot zijn beschikking heeft.

Wat wel zeker is: aan het eind van de dag loopt Kohler weer naar huis. ‘Ik zorg altijd dat ik dichtbij de club woon, dat heb ik bij al mijn clubs gedaan. Bij Trencin en Basel woonde ik ook heel dichtbij. Alleen werd ik daar niet zo vaak aangesproken op straat. Hier is iedereen in het dorp met de voetbalclub bezig.’