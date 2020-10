Geheel onverwacht incasseert Carlsen na ruim twee jaar een nederlaag

Het lag voor de hand dat Magnus Carlsen na ruim twee jaar ongeslagen te zijn gebleven eindelijk weer eens zou verliezen. Maar het was een verrassing dat aan zijn record­reeks van 83 remises en 42 winstpartijen een eind kwam in een toernooi waarin hij uitstekend op dreef was. Carlsen heerste als vanouds in de Norway Chess zeskamp in Stavanger. Na negen van de tien ronden had hij zich al verzekerd van de eindzege.

De Noorse wereldkampioen versloeg zichzelf in een riskant opgezette partij ­tegen de Pool Duda, die het toernooi was begonnen met drie nederlagen op rij. Na lichtzinnig openingsspel bereikte Carlsen een stelling, waarin grote nauwkeurigheid vereist was om voldoende compensatie te houden voor eerder geofferd materiaal. Toen het hem in lichte tijdnood niet lukte de druk te handhaven, profiteerde Duda.

Carlsen reageerde nuchter: Een nederlaag is vervelend, maar ik treur niet om het einde van mijn ongeslagen reeks. Eerst hoopte ik 100 partijen niet te verliezen en daarna wilde ik Sergei Tiviakovs ­record van 110 partijen zonder nederlaag breken. Nadat dat was gelukt, was ik tevreden.’

Alsof een last van zijn rug was gevallen, speelde Carlsen de volgende vier partijen in topvorm. Hij won driemaal en tegen ­Caruana leverde hij een indrukwekkende defensieve prestatie door in een zeer kritieke stand steeds de enige zet te vinden.

Duda – Carlsen

1.e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 Pf6 5. Pxf6+ exf6 6. c3 Ld6 7. Ld3 0-0 8. Dc2 Te8+ 9. Pe2 h5 10. Le3 Pd7 11. 0-0-0 b5 12. d5 c5

Een gedwongen pionoffer. Na 12 ... cxd5? 13. Lh7+ Kf8 14. Txd5 heeft wit groot voordeel.

13. Lxb5 Tb8 14. c4 a6

Duda rekende op 14 ... Txe3 15. fxe3 Pe5, waarna zwart goed spel heeft voor de geofferde kwaliteit.

15. La4 Te7 16. Pg3 Pe5 17. Pe4 Teb7 18. b3 Tb4 19. Ld2 Txa4

Carlsen had een ander kwaliteitsoffer op het oog. Zwart heeft voldoende ­compensatie, maar niet meer dan dat.

20. bxa4 Lf5 21. Tde1

Diagram

21 ... h4?

Met 21 ... Pg4 (dreigt 22 ... Lxe4), gevolgd door 22 ... Le5 handhaaft zwart het evenwicht. Nu bloedt zijn initiatief langzaam dood.

22. h3 Pg6 23. Te3 Pf4 24. g4 Lg6 25. Kd1 f5 26. Pxd6 Dxd6 27. gxf5 Lh5+ 28. f3 Df6 29. Lc3 Dg5

Diagram

30. De4 Dg2 31. The1

Duda was van plan zwarts laatste zet te beantwoorden met 31. Dxf4 Dxh1+ 32. Kd2. Op tijd zag hij dat wit mat staat na 31. Dxf4? Tb1.

31 ... Dxa2 32. Dc2 Dxc4 33. Te8+ Kh7

Droevige noodzaak. Na 33 ... Txe8 34. Txe8+ Kh7 35. Th8+! Kxh8 36. Lxg7+ verliest zwart de dame.

34. Txb8 Dxd5+ 35. Dd2 Lxf3+ 36. Kc1 Dxf5 37. Te3

Zwarts aanval is uitgewoed. Carlsen gaf op na wits 63ste zet.