Gehavend PSV laat zich niet kisten door corona

Andrei Florin RatiuMario Götze (links) en Mohamed Ihattaren (rechts) van PSV zitten Andrei Florin Ratiu van ADO Den Haag op de huid. Beeld BSR Agency

In een sinister decor heeft een fris voetballend PSV de aansluiting met de top behouden. 4-0 wordt het tegen de tamme laagvlieger ADO Den Haag, een prestatie die knapper is dan die op papier lijkt. PSV kampt met een aanhoudende coronaplaag. Liefst negen spelers uit de A-selectie zijn momenteel besmet en nog eens vier geblesseerd, terwijl de ploeg donderdag nog op Cyprus diep moest gaan tegen Omonia Nicosia (1-2) en woensdag naar Griekenland reist voor het volgende Europa League-duel met PAOK Saloniki. Vandaag volgen nieuwe coronatesten, PSV-trainer Schmidt houdt zijn hart vast.

Na afloop kan hij glimlachen vanwege het ‘karakter’ dat zijn ploeg demonstreert om ‘in deze omstandigheden zo gefocust te blijven’. Maar net als voor het duel toont hij zich pissig over het besluit van de KNVB om de wedstrijd niet te verplaatsen, en vooral vanwege de trage besluitvorming daaromtrent. ‘Bij de KNVB begrijpen ze niets van voetbal.’

Het is niet zo dat PSV jeugdspelers moet opstellen, de selectie is vrij breed, maar steeds meer komt in deze drukke weken terecht op dezelfde schouders, of meer specifiek: dezelfde benen. Philipp Max begint daarom op de bank, terwijl doorsijpelt dat ook Mario Götze, Ryan Thomas en Mauro Junior rust moeten hebben. Toch draaien ze respectievelijk 88, 86 en 74 minuten ogenschijnlijk moeiteloos mee. De middenvelders Thomas en Mauro nota bene langdurig als backs.

Machteloze ADO-aanval

Tegen nummer 15 ADO kan dat prima, want dat wacht al een poos, en vermoedelijk tevergeefs, tot de vele jonge nieuwkomers eindelijk gaan klikken met wat over is van de oude garde. PSV had vooral niets te vrezen van de tandeloze ADO-aanval, gesymboliseerd door aanvoerder Michiel Kramer in wie kennelijk alleen ADO-coach Rankovic een inspirerende aanjager ziet.

Uitgerekend Thomas tekent zeven minuten voor tijd voor het mooiste doelpunt middels een fraaie trap in de verre hoek, maar zegt na afloop wel met ‘wat pijntjes’ te kampen. Schmidt ziet dat Götze en Thomas zich vermaken en laat ze dus staan. Uiteindelijk had hij zich alleen zorgen gemaakt om de fitheid van Mauro Junior.

Het werpt een apart licht op de boosheid van Schmidt en PSV’s algemeen directeur Toon Gerbrands. Hun irritatie betreft dus de KNVB die zich op het standpunt blijft stellen dat PSV nog twaalf fitte veldspelers en een doelman over heeft en dus moet spelen tegen ADO. Zo is het vantevoren immers met de clubs afgesproken. Gerbrands spreekt, niet voor het eerst, over een gebrek aan leiderschap bij de voetbalbond. Schmidt hekelt de tijd die de KNVB nam om tot een besluit te komen. ‘Zaterdagavond, nadat we over twee nieuwe positieve gevallen te horen kregen, hebben we contact gezocht. Pas zeventien uur later kregen we uitsluitsel. Ze begrijpen niets van je met een team voorbereiden op een wedstrijd.’

Aanvraag incompleet

KNVB-competitiemanager Jan Bluyssen stelt in een reactie dat de eerste aanvraag incompleet was en de extra informatie pas zondagochtend om 8.00 uur werd doorgestuurd. ‘Om 11.00 uur hebben we geantwoord dat het duel niet uitgesteld zou worden. Daar zit dus drie uur tussen.’

Bluyssen vindt de huidige situatie ‘supervervelend’ voor PSV. ‘Maar we hebben ook verzoeken van andere clubs tot uitstel afgewezen. We kunnen niet marchanderen, iedereen kijkt mee en naar elkaar. Het is voor iedereen een heel lastig en vervelend jaar, maar het is voor het hele Nederlandse voetbal van belang dat we er met zijn allen doorheen komen.’

Ondanks het betrekkelijk opgewekte voetbal, waar ook de ingevallen PSV-jeugdspelers Ledezma en Saibari debet aan zijn, blijft de ambiance naargeestig. Zeker de grote stadions met donkere gangen, werkeloze biertappen, lege supporterslokalen en luidruchtige ventilatie lijken een soort XXL-spookhuizen. Ineens klinkt er soms keiharde muziek.

Liefdevolle boodschap

Op de Oost-tribune is een spandoek neergelegd als steunbetuiging voor PSV’s perschef Thijs Slegers die aan acute leukemie lijdt. Ook dat nieuws raakt PSV hard. De energieke invaller Noni Madueke draagt zijn eerste van twee treffers kort na rust op aan Slegers middels een liefdevolle boodschap in de camera. Met dat doelpunt, de 2-0, komt PSV definitief in rustig vaarwater nadat in de dertiende minuut de zeer licht getoucheerde Eran Zahavi een strafschop krijgt, die de PSV-spits zelf benut.

Er is verder beheersing en overleg in de deels geïmproviseerde formatie, die koplopers Ajax en Vitesse op twee punten blijft volgen. Het bekritiseerde toptalent Mohamed Ihattaren geeft op slag van rust een weergaloze dieptepass op spits Donyell Malen als teken van herstel. Ihattaren klikt goed met de nieuwkomers Götze, Zahavi en de van Bayern gehuurde middenvelder Adrian Fein voor wie door de vele absenten een plek vrijkomt. Door de snelheid van Donyell Malen is er ook diepgang, terwijl de in de rust ingevallen linksback Max over de flank dendert alsof er niets, maar dan ook helemaal niets aan de hand is in Eindhoven.