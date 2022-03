Geestdrift redt Oranje in slotfase tegen betere Duitsers

Donyell Malen schiet op goal, Nico Schlotterbeck is te laat met zijn sliding. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In een krachtige, uitstekende slotfase van het oefenduel vergat Nederland zelfs de winnende treffer te maken, al was 1-1 al veel van het goede. Zo fris en beweeglijk als Nederland zaterdag voetbalde tegen Denemarken, voor rust althans, zo belegen, statisch en kansloos was het optreden van de ploeg van Louis van Gaal dinsdag, tot de slotfase. Machteloos en krachteloos voetbal tegen het superbe positiespel van Duitsland, dat op papier en in de praktijk liefde voor de aanval tentoonspreidde.

Het volk in de Johan Cruijff Arena onderging het eerste uur in het klassieke duel der buurlanden gelaten. Het blijft apart publiek, dat juicht voor Oranje. Aan de ene kant zit een blazersensemble dat Dikkertje Dap speelt, waarmee de suggestie van een kinderfeest is gewekt, anderzijds kunnen duizenden mensen niet het respect opbrengen om stil te zijn tijdens het Duitse volkslied. Enfin, ze zagen met zijn allen hoe de Duitsers soms gewoon het middenveld overstaken en vrijelijk ten aanval trokken, terwijl al die Nederlandse verdedigers zich verschansten rond het strafschopgebied, met gebogen ruggen van concentratie.

Met zoveel man achter de bal voetballen, en dan toch telkens vrije Duitsers tegenover je vinden. Vreemd, maar het gebeurde. Maar in het Nederlandse spel zit geestdrift verpakt, de basis van de strijdwijze van Van Gaal. Zo kon het gebeuren dat de kansen keerden, met nog ruim 20 minuten te gaan, door zo’n doelpunt dat past bij volharding. De heerlijke lange bal van Frenkie de Jong, het terugkoppen van de nooit versagende Dumfries bij de achterlijn, het ziedende schot van de net ingevallen Steven Bergwijn, onderhand een goudhaantje van de bondscoach. Even later stond Memphis Depay al klaar voor de mogelijk beslissende strafschop, toen de VAR scheidsrechter Pawson anders adviseerde.

Meer aandacht voor defensie

Oranje was terug in de wedstrijd, mede dankzij invallers: Bergwijn, plus het enthousiasme van Davy Klaassen en de drijvende kracht van Gini Wijnaldum, eens een vaste international, nu op zoek naar de vorm van voor zijn transfer naar Paris Saint-Germain.

Maar goed, Duitsland was ruim een uur beter geweest. De prachtige dribbelaar Sané. Oudgediende Müller, kapitein Gündogan, de aanvallers Werner en Havertz. Allemaal pionnen van een elftal dat zomaar kan meedoen om de wereldtitel, al is bondscoach Hansi Flick nauwelijks begonnen met de reconstructie van het elftal.

Nederland behoort straks tot de outsiders in Qatar. Van Gaal probeert met zijn nieuw geïmplementeerde systeem, 1-3-4-1-2 in zijn vocabulaire, het gat met op papier betere tegenstanders te dichten, door meer aandacht voor de defensie, meer ruimte voor snelle omschakeling. Nederland had aanvankelijk alleen weinig in te brengen, ook door matige passing, waardoor het spel nooit vloeide.

Steven Berghuis, Teun Koopmeiners, Dumfries, het was armoedig. Koopmeiners is sowieso al niet de snelste, maar als hij telkens dient uit te wijken naar rechts, waar hij controleert op het middenveld, krijgt zijn spel helemaal geen tempo. Bij talloze diepteloopjes van Memphis Depay of Donyell Malen bleef de pass telkens uit.

Ontketende aanvalsdrift

Ten opzichte van het duel met de Denen waren twee wijzigingen doorgevoerd in de basisploeg: Malen speelde voor Bergwijn, Tyrell Malacia verving Nathan Aké en was linksback, zodat Daley Blind van links opschoof naar de plek van Aké, meer in het centrum, als linksbenige verdediger tussen Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk.

Al was de beste kans voor rust voor Oranje, een schot van de door Rüdiger achtervolgde Malen in het zijnet, de voorsprong op slag van rust voor het elftal van Flick was terecht. Slim passje Werner, terugleggen met links van de geweldige middenvelder Jamal Musiala, met zijn 19 jaar de beste speler op het veld. Half wegwerken van Malacia, nog niet toe aan dit werk, gevolgd door de heerlijke knal van Müller.

Na rust bleven de Duitsers een tijdje sterker, al had De Ligt na een hoekschop al de 1-1 voor het inschieten. Het grote wisselen, horend bij zo’n periode van twee oefenduels in korte tijd, was inmiddels begonnen, dus al te veel conclusies zijn niet gerechtvaardigd. Maar het enthousiasme van Oranje en de ontketende aanvalsdrift brachten de blijdschap terug op de tribunes.

Van Gaal heeft nog een hoop werk te verrichten, waarbij hij de optie openhoudt dat Nederland straks gewoon ouderwets 1-4-3-3 speelt, als dat de spelers beter ligt. Woensdag vertrekt Van Gaal naar Doha, voor de groepsloting van het WK vrijdag. In juni gaat het dan verder met wedstrijden in de Nations League tegen België, Polen en Wales. Het is een lange weg vol spanning en obstakels.