Geen zin om te turnen? Dan lekker gitaarspelen

Bart Deurloo traint aan de ringen in de loods van zijn broer Thomas, die normaal het geluid en licht verzorgt op festivals. Beeld Klaas Jan van der Weij

Bart Deurloo 23 februari 1991 Op rekstok geplaatst voor de Olympische Spelen Veroverde drie jaar geleden brons op rekstok bij het WK Bij de Zomerspelen van Rio vijftiende op de meerkamp Plaatste zich als eerste Nederlander voor de olympische meerkampfinale.

Sinds twee weken mag je onder strikte voorwaarden weer trainen in het turncentrum in Zwijndrecht. Hoe opgelucht ben je?

‘In de turnhal ben ik op mijn plek. Ik breng meer tijd door aan de rekstok dan dat ik op de bank lig. Het voelt als mijn tweede thuis. Daar doen de strikte maatregelen niks aan af. We zijn met maximaal vier turners en een coach in de hal. Bij elk toestel staat desinfectiegel. Verder zijn roodwitte linten gespannen om de route aan te geven en duidelijk te maken welke toestellen niet gebruikt mogen worden. De kleedkamers zitten op slot, douchen doe ik thuis. Raar vind ik het niet. Eenmaal bezig met mijn oefening, merk ik echt niet of er ergens een lint meer of minder hangt en of de kleedkamer dicht is.’

De deur van sportcentra zaten twee maanden op slot. Hoe ben jij je tijd doorgekomen?

‘Ik heb niet stilgezeten. Sterker, ik heb gewoon door kunnen trainen in de loods van mijn broer. Met zijn bedrijf MSE Audiovisueel verzorgt hij het geluid en de lichtshows op festivals. Samen hebben we de loods omgebouwd tot een luxe sportschool. Net voordat de turnhal dichtging, heb ik wat apparatuur opgehaald om te kunnen trainen. Mijn broer heeft de aankleding gedaan. Als ik mijn oefeningen deed, keek ik tegen foto’s van Arnold Schwarzenegger aan. Ook had hij allerlei lichten, speakers en een tv opgehangen. Het was een prima alternatief om te trainen, maar je had er net zo makkelijk een festival kunnen houden.’

Je bent nog niet zo lang geleden overgestapt van meerkamp naar rekstok. Had je de rekstok ook meegenomen naar de loods?

‘Nee, dat was te veel werk. Maar aan de stellage waar normaal de lichtinstallatie wordt opgehangen, hadden we een buis gemaakt, zodat ik de losse elementen van mijn oefening toch kon doen. De hele oefening achter elkaar turnen was te gevaarlijk. Maar het belangrijkste was dat ik elke dag twee uurtjes bezig kon zijn en mezelf fit kon houden. Ik had er niet altijd even veel zin in. Dan pakte ik mijn gitaar die ik daar had neergezet en ging ik een beetje zitten spelen. Maar het merendeel van de tijd heb ik gewoon getraind. Het heeft mij enorm geholpen, anders was ik waarschijnlijk alleen maar gaan chillen en eten.’

De Britse politicus Winston Churchill zei ooit: ‘Never waste a good crisis’. Wat leer jij van deze periode?

‘Ik besef me meer dan ooit hoe leuk ik het vind om te turnen. Ik gebruik deze tijd ook om een beetje te flierefluiten aan de rekstok. Ik probeer combinaties uit die ik waarschijnlijk nooit tijdens wedstrijden ga gebruiken, maar gewoon doe omdat ik er plezier in heb. Ik heb meer zin om te turnen dan ooit tevoren.

‘Voor de uitbraak van het coronavirus vroegen mensen mij of ik al bezig was met de Spelen van Tokio, waar ik mij als meerkamper voor had gekwalificeerd. Dat was niet het geval, zei ik dan. Met terugwerkende kracht kom ik er nu achter dat ik wel al helemaal in die tunnel zat. Nu ik even zonder druk en stress train, weet ik weer waarom ik als kleine jongen ooit ben begonnen met turnen. Maar ik vind het net zo fijn om straks weer ergens naartoe te werken en die tunnel in te duiken.’

Aan jouw voorbereiding op de Spelen kwam halverwege maart abrupt een eind toen je met de Nederlandse turnploeg de World Cup in Bakoe vanwege het coronavirus vroegtijdig verliet. Heb je je onveilig gevoeld?

‘Dat was best spannend. Nog voordat de World Cup was begonnen, mochten we ons hotel niet meer uit omdat een Spaanse turner, die bij ons in het hotel verbleef, symptomen van het coronavirus vertoonde. Voor mij was het meteen duidelijk dat ik naar huis wilde. We wisten toen nog niet hoe gevaarlijk het coronavirus zou zijn en ik had geen zin om een paar weken opgesloten te zitten in een hotel in Azerbeidzjan waar de wifi het niet eens deed. Het is een van de beste keuzes uit mijn leven geweest.’

Deskundigen voorspellen dat het virus nog wel even onder ons zal zijn. Wil dat zeggen dat jij in die tijd niet meedoet aan internationale wedstrijden?

‘Ik sta er nu iets anders in dan in maart. Ik wist toen bijvoorbeeld niet of ik er dood aan kon gaan. Nu duidelijk is dat jonge mensen niet tot de risicogroep behoren en overal goede voorzorgsmaatregelen worden getroffen, vind ik het niet eng om weer aan internationale wedstrijden deel te nemen als deskundigen zeggen dat het verantwoord is.’