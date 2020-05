Geen Zandvoort, wel Silverstone; Formule 1 puzzelt met seizoen vol coronavraagtekens

Max Verstappen in actie bij de Formule 1-race op Silverstone, 14 juli 2019. Beeld EPA

De Formule 1 stelde Zandvoort een wedstrijd zonder publiek voor. Daar ging de raceorganisatie niet op in. ‘Want we willen de terugkeer van de race graag samen vieren met onze racefans’, zegt racedirecteur Jan Lammers. Eerder was al duidelijk dat een race in de zomer, zonder betalende bezoekers en midden in het vakantieseizoen in de drukke badplaats, niet de voorkeur had van de organisatie.

Silverstone wil de GP's wel houden zonder publiek. De Britse premier Johnson zou zijn ministers hoogstpersoonlijk de opdracht hebben gegeven dat mogelijk te maken, aldus The Times. Vorige week leek er nog een streep te gaan door de races toen Groot-Brittannië de coronamaatregelen presenteerde, waarbij iedere bezoeker eerst twee weken in quarantaine moet.

Johnson bleek vatbaar voor de krachtige stem van de Britse race-industrie en de zeven Formule 1-teams die in Engeland hun fabrieken hebben. Zij zijn goed voor tienduizenden banen. Het onderstreept ook dat de Formule 1 alles uit de kast haalt om het racecircus weer op te starten, met lobby’s tot op het allerhoogste niveau.

De verwachting is dat maandag het Europese deel van de kalender gepresenteerd wordt. Hoogstwaarschijnlijk wordt er afgetrapt met twee races achter gesloten deuren op 5 en 12 juli op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De veiligheidsplannen liggen al twee weken ter beoordeling op het bureau van de Oostenrijkse regering. Direct na Pinksteren wordt een besluit genomen, lieten de autoriteiten donderdag weten.

F1-baas Chase Carey heeft goede hoop op een seizoen met minimaal vijftien races. Dat aantal is niet willekeurig gekozen. Volgens zakenblad Forbes krijgt de raceklasse pas dan de volledige tv-gelden uitbetaald. Vorig jaar waren die gelden met bijna 700 miljoen euro de belangrijkste inkomstenbron van de Formule 1.

Het is geld waar de klasse naar hunkert. Eigenaar Liberty Media pompte eind vorige maand bijna 1,4 miljard euro aan eigen vermogen in de Formule 1. Door de tien geannuleerde races liep de F1 al zeker 180 miljoen euro mis. Met name de teams worden hard geraakt. De meesten spelen in een normaal seizoen al hoogstens quitte.

Daar komen de problemen door de coronacrisis bovenop. McLaren ontsloeg deze week zeventig personeelsleden vanwege de grote verliezen bij het moederbedrijf. En het noodlijdende Renault ontving staatssteun van de Franse overheid. Het is de vraag hoelang dat te rijmen is met de honderden miljoenen die jaarlijks worden gestopt in het F1-team.

Elkaars grootste vijanden

Ondernemer Michiel Mol (50) was tot 2018 de Nederlander die het langst actief was in de Formule 1. Hij begon als sponsor van Jos Verstappen, in 2000. Daarna werd hij teameigenaar bij Spyker en Force India. Twee jaar geleden verkocht hij zijn aandeel in Force India. Mol draait er niet omheen: hij is blij dat hij nu geen belang heeft in de F1.

Want als de teams iets niet doen in crisissituaties, dan is het wel elkaar helpen. Mol zat geregeld aan tafel bij de beruchte Piranha-club, de bijnaam voor het overlegorgaan van de teambazen. ‘Naar buiten toe doen ze nog een beetje aardig tegen elkaar, maar daarbinnen zijn het elkaars grootste vijanden. Iedereen heeft zijn eigen belang. Dan is het heel moeilijk om tot gezamenlijke besluiten te komen’, zegt Mol.

Hij omschrijft de achterkant van de miljardenindustrie als een wereld vol onderlinge deals en ‘I owe you’tjes’. Het is een cultuur die de koningsklasse niet helpt in de coronacrisis, erkent Mol. Hoewel hij verwacht dat de sport na de crisis snel herstelt. ‘Want de aantrekkingskracht van de Formule 1 blijft wel’, denkt hij.

Dit seizoen is het volgens hem vooral zaak teams binnenboord te houden. Bijvoorbeeld dus door al improviserend nog zoveel mogelijk races te organiseren. Zo is de raceklasse ook in gesprek met banen die dit jaar eigenlijk niet op de kalender stonden, zoals het Duitse Hockenheim.

Daarnaast is er woensdagavond een besluit genomen dat op de lange termijn misschien wel meer effect heeft op de Formule 1 dan het coronavirus. De teams werden het onder druk van de crisis eens over een verdere verlaging van het eerder al aangekondigde budgetplafond in 2021, van 158 miljoen naar 132 miljoen euro. Tot en met 2025 wordt dat bedrag geleidelijk afgebouwd naar 123 miljoen euro.

Het maakt de sport op papier aanzienlijk goedkoper, eerlijker en dus toekomstbestendiger. Tien jaar geleden lag een budgetplafond al eens op tafel. Het was toen onbespreekbaar, weet Mol nog, met het rijke Ferrari als felste tegenstander. Mol: ‘In goede tijden vergeten de goede teams weleens de kleintjes. Maar in crises komen ze erachter dat je die toch ook echt nodig hebt voor de sport.’