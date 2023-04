Geen woorden maar daden: voetbal moet voortaan maar zonder drank, vuurwerk en desnoods publiek

Ajacied Davy Klaassen bloedt nadat hij is geraakt door een aansteker die vanaf de tribune is gegooid. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Geen bierverkoop in stadions

Het drinkgedrag van supporters bij voetbal is buitensporig. Het stadion is verworden tot een café. Zeker sinds het opheffen van de maatregelen rond corona en de terugkeer van publiek is het gooien met bier en rommel naar het veld door opgefokte types vrij normaal geworden. De supporter van PSV die onlangs de doelman van Sevilla aanviel, was totaal beneveld, mogelijk ook door andere middelen. Hij liet de rechtbank weten dat hij zich nauwelijks herinnerde wat hij deed.

Menigeen met veel drank op ziet zijn grenzen vervagen en durft veel meer dan hij zou doen in nuchtere toestand. Het zou goed zijn om de verkoop van alcoholische drank stil te leggen, hoewel dat de clubs miljoenen zal kosten. Supporters zullen elders ‘indrinken’, maar de drooglegging van de stadions zal allicht helpen. Het vrijwel alcoholvrije WK in Qatar was wat dat aangaat een voorbeeld, al was het type supporter daar niet te vergelijken met de aanhanger van de gemiddelde club.

Geen vuurwerk

Feyenoord - Ajax begon al met een onderbreking van vijf minuten vanwege vuurwerk dat beangstigend oogde. Het knalde nog volop en oerend hard na de aftrap, hetgeen de concentratie van de spelers ook niet ten goede kan komen. Rook onttrok een deel van het veld aan het zicht. Sommige supporters vinden dat vuurwerk bij voetbal hoort. Dat is een misvatting. Vuurwerk is gevaarlijk, zeker als het wordt afgestoken in een menigte. Voormalig KNVB-voorzitter Michael van Praag zette zich als lid van de veiligheidscommissie van de Uefa jarenlang in om het afsteken van vuurwerk in stadions te verbieden, maar hij werd met name door de fanatieke supporters uitgelachen. ‘No pyro, no party’, is hun slogan.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Verdediger Gernot Trauner, van Feyenoord nota bene, kreeg bijna een vuurpijl tegen zich aan in de Kuip. Hij schrok zichtbaar. Het fouilleren bij de ingang is vaak een farce. Menig steward laat supporters van de harde kernen begaan om vuurwerk mee naar binnen te smokkelen. Supporters zijn, niet alleen bij Feyenoord overigens, vaak de baas in hun eigen deel van het stadion, met alle gevolgen van dien. Soms is het vuurwerk zelfs georganiseerd, met goedkeuring van de club.

Geen publiek na wangedrag

De mogelijkheid bestaat dat Feyenoord vak Z leeg laat bij de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma, volgende week. Dat is het vak waaruit de aansteker woensdag is gegooid op het hoofd van Davy Klaassen. Veel kaarten zijn al verkocht. De goeden lijden daarmee onder de kwaden, zoals dat bij veel maatregelen het geval is, maar mogelijk is het een methode om ook de sociale controle te vergroten. De dader is woensdag vrij snel opgepakt.

Als het wangedrag blijft aanhouden: helemaal voetballen zonder publiek of, naarmate het aantal overtredingen oploopt, punten in mindering brengen. Dat is een erg onsympathieke maatregel, omdat de sportieve prestaties dan lijden onder het gedrag van supporters, maar ook dan zal de sociale controle toenemen. De ware supporters zullen hun stem verheffen, omdat het succes van de club zal verdwijnen door de aftrek van punten.

Stadionverboden handhaven

Wie zich misdraagt bij een wedstrijd, hoort een stadionverbod te krijgen dat geen lege huls is. Nederland heeft een voetbalwet, maar in de praktijk is vooral de meldingsplicht die aan een stadionverbod is verbonden moeilijk te realiseren. Die plicht is belastend voor de politie. En de rechter vindt de maatregel vaak disproportioneel in verband met de privacy, als iemand zich jarenlang in het weekeinde op een bureau dient te melden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een digitale meldingsplicht, te regelen via bijvoorbeeld een app, hoewel ook daaraan haken en ogen zitten vanwege privacy. Degene met een stadionverbod moet kunnen aantonen dat hij rond de tijd van de wedstrijd niet in of bij het stadion is.

Wangedrag spelers bestraffen

Het gedrag van spelers op het veld heeft vaak effect op de bewegingen op de tribunes. Voetballers tonen soms weinig respect voor elkaar. Feyenoord - Ajax was, ondanks het redelijke niveau in het eerste uur, steeds meer een aaneenschakeling van opstootjes, simulatie en telkens op de grond liggende spelers. Aanleiding voor het gooien van voorwerpen op het cruciale moment voor de staking was een opstootje, begonnen met de aanvoerders Dusan Tadic (Ajax) en Orkun Kökcü (Feyenoord). De laatste ontkende na afloop dat hij was geprovoceerd door Tadic, al leek het daar wel op, voor wie naar de beelden kijkt. De arbitrage zal veel strenger moeten optreden bij wangedrag van voetballers. Wie zich bij een opstootje meldt, krijgt in het vervolg de gele kaart. Desnoods tien spelers tegelijk. Dan is het vermoedelijk zo afgelopen. Eens was ook afgesproken dat alleen de aanvoerder zich mag melden voor vormen van protest bij de scheidsrechter, maar in de praktijk blijkt daarvan weinig. Hele colonnes voetballers omringen de arbiter om hun onvrede te uiten.

Normale muziek draaien

Het is in menig stadion blijkbaar de bedoeling om het publiek totaal op te fokken met muziek. Dreunende hardcorehouse, die een normaal gesprek sowieso totaal onmogelijk maakt en de benevelde supporters in nog ‘hogere’ sferen brengt. Ook deze muziek heeft in de basis niets met voetbal te maken en is alleen maar bedoeld om de ‘sfeer’ te verhogen. Er is woensdag ook een filmpje verschenen met een ander type muziek. Een ‘artiest’ die voor Feyenoord - Ajax in een microfoon staat te schreeuwen: ‘Hamas hamas, Joden aan het gas.’ De man zette eerst het Feyenoord-lied in en schakelde toen over op bovengenoemde tekst. Geprobeerd is nog om het volume van de microfoon dicht te draaien. Er is aangifte gedaan door het Centrum Informatie en Documentatie Israël.