Geen WK voor Oranje, tijd voor een radicaal andere koers

Het zal in 2018 stil zijn rond de mooist verlichte velden van de planeet voetbal, als het om Nederlandse inbreng gaat. Vermoedelijk geen club meer in de Europa Cup nu Feyenoord en Vitesse nog geen wedstrijd hebben gewonnen en de rest al was uitgeschakeld voor het feest goed en wel was begonnen. Geen WK in Rusland, want die conclusie is gerechtvaardigd, nu alleen een overwinning met zeven doelpunten verschil op Zweden perspectief biedt.