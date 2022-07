Geen WK match met Carlsen: stap voorwaarts of bittere teleurstelling

Het lag voor de hand dat Magnus Carlsens aanstaande abdicatie als wereldkampioen door het publiek met weinig enthousiasme werd ontvangen. Er vielen grote woorden als ‘een ramp voor het schaken’ en ‘een onverantwoorde beslissing’. Slechts een enkeling verwelkomde het nieuws als een belangrijke stap op weg naar modernisering van het wereldkampioenschap.

Carlsens collega’s toonden meer begrip. Nigel Short schreef op Twitter dat Carlsen ‘op verfrissend eerlijke wijze’ zijn aftreden had toegelicht door zich niet achter een vertrouwd excuus als ‘koppige onderhandelaars’ te verstoppen: ‘Hij wil gewoon geen WK-matches meer spelen.’

Voor de site chess.com sprak Peter Doggers met Ian Nepomniasjtsji en Liren Ding, de nummers een en twee van het recente kandidatentoernooi die volgend jaar om de wereldtitel zullen spelen. Ding, die Carlsens vertrek niet had verwacht, is vooral blij met de unieke kans die hij daardoor krijgt. Nepo is teleurgesteld: ‘Ik keek uit naar een tweede match tegen Carlsen. Zijn besluit is slecht voor het schaken, al is het moeilijk te voorzien hoe ernstig de gevolgen zullen zijn.’

Carlsen beloofde zijn aanhangers dat hij zijn best zal doen nog lang ’s werelds sterkste schaker te blijven. Dat is mogelijk, mits hij niet vergeet hoe belangrijk de WK-trainingskampen zijn geweest voor zijn succes. Het beste jaar uit zijn carrière was 2019, waarin hij dankbaar profiteerde van de intensieve voorbereiding op het met grote moeite gewonnen gevecht tegen Fabiano Caruana in Londen. Carlsen beschouwt die WK-match als de interessantste van de vijf die hij in de periode 2013-2021 speelde.

Een dag na de aankondiging van Carlsens afscheid begon in Zagreb een rapid- en blitztoernooi als tweede onderdeel van de Grand Chess Tour. Jorden van Foreest begon uitstekend aan `het begin van een nieuw tijdperk’, zoals de site Chess24 het evenement noemde.

Nepomniasjtsji – Van Foreest

Zagreb rapid 2022

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Lc5 5. 0-0 0-0 6. c3 d5 7. exd5 Pxd5 8. Te1 Le6 9. a4 Lb6 10. Pa3 h6 11. Lb3 Te8 12. Pc4 Pf6! 13. Le3

Pion e5 is tactisch beschermd. Na 13. Pcxe5 volgt 13 ... Lxf2+ 14. Kxf2 Pxe5 15. Pxe5 Lxb3 16. Dxb3 Txe5 17. Txe5 Pg4+.

13 ... Lxe3 14. Txe3 Pd5 15. Te1 Pf4 16. Te3

Meer in aanmerking komt de rigoureuze afwikkeling 16. Pcxe5 Pxe5 17. Pxe5 Dg5 18. g3 Lxb3 19. Dxb3 Txe5 20. Txe5 Dxe5 21. gxf4.

16 ... Df6 17. Pfd2 Tad8 18. Lc2 Ld5 19. Tg3

Een betere kans op verdediging is 19. f3.

DIAGRAM 1

rv Beeld rv

19 ... Pe7!

Op weg naar de witte koning.

20. Pe3 Pf5 21. Pxf5 Dxf5 22. c4

DIAGRAM 2

rv Beeld rv

22 ... Lxg2! 23. Txg2

Ook 23. d4 baat wit niet. Na 23 ... Df6 24. d5 Lh3 heeft zwart beslissend voordeel.

23 ... Pxg2 24. Kxg2 e4!

De ene krachtzet na de andere. Na 25. Pxe4 wint 25 ... Txe4 26. dxe4 Txd1 27. Txd1 Dg4+.

25. Lb1 exd3 26. h3 Dg5+ 27. Kf1 Te2 28. Pf3 Dc5

Wit geeft op.