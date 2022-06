Geen wildcards meer voor Rosmalen-winnaar Van Rijthoven: volgende graswedstrijd is op Wimbledon

Tim van Rijthoven zondag in de finale van het grastoernooi in Rosmalen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In plaats van een voorbereidingstoernooi te spelen, hoopt Van Rijthoven de komende dagen te kunnen trainen op de grasbanen in Rosmalen, waar hij vorige week zijn absolute doorbraak beleefde. De nummer 205 van de wereld schreef het ATP-toernooi in Brabant verrassend op zijn naam. Hij versloeg onder meer Taylor Fritz (ATP-14) en Felix Auger-Aliassime (9). In de finale overrompelde hij Daniil Medvedev, de Russische nummer 1 van de wereld.

Van Rijthoven maakte een reuzensprong op de wereldranglijst: hij steeg 99 plekken en staat nu 106de. Met die ranking zou hij zich normaal direct kwalificeren voor het hoofdtoernooi van een grandslam (de beste 128 spelers mogen rechtstreeks meedoen), maar de deelnemerslijsten voor Wimbledon werden al gemaakt voor zijn zegetocht in Rosmalen.

Van Rijthoven was eigenlijk veroordeeld tot het spelen van kwalificatiewedstrijden, maar de All England Club was zo onder de indruk van zijn spel dat ze hem een wildcard gaf. Met een wildcard kan een grandslamtoernooi zelf spelers naar keuze uitnodigen. Wimbledon kan ieder jaar acht mannelijke en acht vrouwelijke tennissers aanwijzen.

Verrassende keuze

Dat Wimbledon een van die plekken gunde aan Van Rijthoven, die tot Rosmalen nog nooit een wedstrijd op ATP-niveau (het hoogste niveau) had gewonnen, was enigszins verrassend. De organisatie van Wimbledon kiest vaak voor talenten van eigen bodem of grote namen die terugkeren van een blessure. Bij de vrouwen kreeg Serena Williams een wildcard. Ook wisselen de grandslamtoernooien wildcards onderling uit voor tennissers uit die landen.

Voor Van Rijthoven is het zijn debuut op een grandslamtoernooi, al zijn er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen omdat de Russen en Belarussen niet mogen deelnemen. Eerder dit jaar strandde hij in de laatste kwalificatiewedstrijd van Roland Garros. De Brabander is van plan om volgende week donderdag richting Londen te reizen. Vier dagen later, op 27 juni, begint het toernooi.