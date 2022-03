Geen wereldtitel allround voor Patrick Roest na desastreuze 10 kilometer

Patrick Roest weet zich verslagen. De wereldtitel is voor de Zweed Nils van der Poel. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Na acht ronden wist Patrick Roest het al. Zijn benen wilden niet. Toen kwam snel het besef dat hij voor de zoveelste keer Nils van der Poel voor zou moeten laten gaan en zijn wereldtitel zou verliezen.

‘Maar dan moet je nog wel vijftien rondjes doorrijden’, zegt hij kort na zijn dramatisch verlopen 10 kilometer. Hij mocht op de laatste afstand 21,7 seconden verliezen op Van der Poel die een rit eerder 12.41,56 had gereden. Hij gaf uiteindelijk ruim het dubbele toe: maar liefst 44,5 seconden (13.26,08). Hij werd veroordeeld tot de zilveren medaille.

Roest: ‘Je weet gewoon dat het dan echt al heel veel pijn doet en dat je het niet meer gaat halen. Omdat je weet welke rondetijden je moet rijden. En ik wist dat ik ze niet meer naar de 31’ers ging krijgen.’

Hij was gewoon ‘niet goed genoeg’ dit weekend, verklaart hij zijn ineenstorting. Vooraf was hij al onzeker over zijn vorm, ook al is allrounden al jaren zijn domein. De laatste drie keer was de titel voor hem, maar hij wilde tweevoudig olympisch kampioen Van der Poel vooral niet uitvlakken. Na de eerste dag was hij niet tevreden, maar dat hij op de laatste afstand zo diep zou zinken had niemand voor mogelijk gehouden, hij zelf ook niet.

Pijn

‘Het doet echt pijn’, zegt Roest rustig. In het openbaar toont hij zelden heftige emoties, ook nu niet. ‘Twintig seconden zou genoeg moeten zijn. Op de Spelen zat ik ook maar 12 seconden van hem vandaan.’

Een dag eerder, na de 500 en 5.000 meter, had Nils van der Poel de druk al schaterlachend al opgevoerd. Niet alleen op de baan, maar ook ernaast. Na de eerste twee ritten staat hij al een tijdje naar Roest te loeren. Als hij hem weg ziet lopen, roept hij. ‘Hé Patrick, kom hier, we hadden het net over je.’

Roest gehoorzaamt, kan ook eigenlijk niet anders. Opeens staat hij met zijn grote concurrent voor een Zweedse camera. ‘Wat denk jij over het gat tussen ons?’, vraagt de Zweed nieuwsgierig. Hoeveel voorsprong zou Roest moeten hebben op de 10 kilometer om veilig te zijn? ‘Dat is een geheim’, zegt de Nederlander in eerste instantie ad rem.

‘Nee, daar moet je niks achter zoeken’, zegt de Zweed een dag late over de actie. Hij is een beetje boos als hij de vraag krijgt of hij daarmee de druk op Roest wilde opvoeren. ‘Altijd als ik zoiets doe, denken jullie dat. We zijn gewoon vrienden.’

Toch zorgde de Zweed, die zelf weinig te verliezen had, er zo midden in het toernooi voor dat de kwetsbaarheid van zijn tegenstander openlijk werd besproken. Roest had alles te verliezen, zijn wereldtitel, zijn laatste kans op goud dit seizoen, en dat op de discipline waarop hij jarenlang heerste. Als de Zweed al niet onder zijn huid was gekropen, dan herinnerde hij Roest er nu wel aan dat hij moest oppassen.

Van der Poel had er de grootste lol om, tijdens het interview giert hij voortdurend van het lachen. Ook om de onderkoelde grapjes van Roest.

Vijftien seconden, zei Roest, dat zou genoeg moeten zijn om de tien kilometer te overleven. Twintig seconden, toepte de Zweed lachend over. ‘Ik moet een goede race hebben en jij niet de race van je leven. En als het dan 20 seconden is, dan heb ik het gevoel dat ik achter je aanjaag.’

Save allround

Dat Roest ten prooi viel aan de Zweed is pijnlijk voor hem, maar het allroundtoernooi kon de oppepper wel gebruiken. In de meeste landen gaat het bij schaatsen vooral om de Olympische Spelen. De jarenlange dominantie van Sven Kramer (negen keer) en Roest heeft ook niet geholpen.

In 2020 werd besloten dat de WK allround nog maar een keer in de twee jaar wordt gehouden. Symbolisch voor de internationale desinteresse is dat de Canadese ploeg zelf de reis- en verblijfkosten moeten betalen, omdat de bond niks ziet in allroundtoernooien. Zo dreigt het toernooi meer en meer iets voor de liefhebbers te worden. In Hamar liepen mensen rond met de slogan ‘Save allround’ op hun rug.

Van der Poel, de eerste Zweedse winnaar in 49 jaar, heeft die boel behoorlijk opgeschud. ‘Ik denk wel dat we een heel mooi allround toernooi hebben laten zien’, erkent ook Roest, die zelfs na dit WK liefhebber blijft. ‘Deze strijd maakt het schaatsen alleen maar mooier, natuurlijk.’

Hij hoopt dat het toernooi weer elk jaar wordt georganiseerd. ‘En dat ik dan beter rijd.’ Misschien in een ander pak, want hij is in gesprek met Reggeborgh, de ploeg die nu vooral sprinters in huis heeft. Of hij echt gaat, is nog niet bekend, maar het is een teken dat hij zin heeft in verandering.

Een probleem: zonder Van der Poel zal het waarschijnlijk niet zo meeslepend meer worden. De Zweedse televisie vroeg hem of hij vond dat Van der Poel nog eens na moest denken over zijn schaatspensioen. Roest: ‘Dat denk ik zeker, hij heeft al gezegd dat hij hobbyschaatser wordt. Ik denk dat hij terug zal komen, maar ik weet niet hoe sterk hij terug zal komen.’

Het is te hopen voor Roest, want anders zal na elke volgende overwinning de vraag zijn: wat als Van der Poel was doorgegaan? ‘Het is echt jammer dat hij zegt dat hij gaat stoppen, want ik zou het hem graag nog een keer echt moeilijk willen maken.’