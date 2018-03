Geen voorjaarsklassiers voor Lars Boom; onvoldoende hersteld van hartoperatie

Ik merk dat mijn hart tijdens extreme inspanningen nog niet het maximale aantal slagen weet te halen Lars Boom

Boom: 'Ik merk dat mijn hart tijdens extreme inspanningen nog niet het maximale aantal slagen weet te halen. Dit komt omdat de sinusknoop (de natuurlijke pacemaker van het hart, red.) wat van slag is door de operatie. De operatie is goed gegaan en het hartritme is weer in orde, maar ik kan nog niet mijn maximale vermogens rijden. Als ik even 600 of 700 watt moet trappen, lukt dat gewoon niet.'



En precies dat piekvermogen is belangrijk tijdens de klassiekers, legt ploegleider Jan Boven op de site van de ploeg uit. 'Met de basis zit het wel goed, dat zagen we tijdens een hoogtestage na de operatie. En dat zagen we ook in Parijs-Nice. Maar zijn piekvermogen haalt hij nog niet.'