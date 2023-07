Geen tweestrijd tussen Femke Bol en Sydney McLaughlin op de 400 horden tijdens WK

De Amerikaanse Sydney McLaughlin gaat op de 400 meter horden aan de leiding voor de Nederlandse Femke Bol tijdens de WK in 2022 in Eugene, Oregon. Beeld AFP

McLaughlin en Bol zouden in theorie op beide afstanden kunnen uitkomen in Boedapest. Ze behoren allebei tot de wereldtop op de 400 en 400 meter horden. De Amerikaanse voert de wereldranglijst van dit seizoen aan op de volle ronde zonder hindernissen, met een toptijd van 48,74 seconde. Bol staat zevende op die lijst 49,82. De Nederlandse atlete veroverde vorig jaar bij de EK atletiek een gouden medaille op beide afstanden.

Het wedstrijdprogramma bij de WK, volgend maand, laat een combinatie niet toe volgens McLaughlins trainer Bob Kersee. De Amerikaanse zou in vijf dagen tijd zes wedstrijden moeten lopen. De heats van de hordenrace en de halve finales van de 400 meter zijn bovendien op dezelfde avond, met slechts 2,5 uur rusttijd. Dat is te kort.

Het risico op blessures is groot. ‘De dubbel lopen geeft ons niet genoeg tijd om te herstellen’, aldus de coach donderdag tegen de Los Angeles Times. In München moest Bol viermaal lopen voor tweemaal goud, op vier verschillende dagen.

Bol kiest voor 400 horden

Bol heeft eerder al laten weten dat zij in Boedapest kiest voor de 400 meter horden, ook al heeft ze dit jaar tweemaal een 400 meter gewonnen waaraan McLaughlin niet meedeed. Zij voert de wereldranglijst aan op haar favoriete onderdeel, met een beste tijd van 52,30. McLaughlin heeft dit jaar geen hordenrace gelopen. Vorig week werd het Amerikaanse kampioenschap gewonnen door Shamier Little, met 53,34. Dalilah Muhammad, de olympisch kampioen van 2016, werd tweede.

Bol finishte vorig jaar bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene als tweede achter McLaughlin: 50,58 om 52,27. Haar achterstand was fors: anderhalve seconde. Dit jaar hoopt ze sneller te worden dankzij een wijzing van haar loopwijze. Ze maakt tussen de horden van 76,2 centimeter 14 passen, in plaats van 15 passen.

In theorie is dat sneller, maar zo’n verandering in techniek is minder makkelijk dan het klinkt. Het luistert nauw, legde Bols coach Laurent Meuwly eerder uit in deze krant. Haar passen moeten 12 centimeter langer worden om de ritmewijziging goed uit te voeren: van 2,15 meter naar 2,27 meter. Dat moet gebeuren zonder dat ze zich forceert. Zo’n technische aanpassing bij een ervaren atlete komt weinig voor.

De nieuwe techniek moet de kansen van Bol vooral bij de Zomerspelen van Parijs vergroten. Het is nog onduidelijk of ze McLaughlin daar wel treft. De 400 meter en 400 meter horden worden verspreid over zes dagen afgewerkt. Atleten die een dubbelslag willen maken, hoeven de beide afstanden normaal gesproken niet op een dag te lopen, zoals bij de WK atletiek in Boedapest.

Zware combinatie

Toch blijft het zwaar om beide onderdelen te combineren. Bol en McLaughlin zijn ook onmisbare schakels in de 4x400 meter en 4x400 meter gemengd. Dat zou hun totaal op tien races in tien dagen kunnen brengen: acht als ze de halve finales van de estafettes laten schieten.

Kersee denkt dat het allemaal te krap is. Hij sprak tegen de Los Angeles Times zijn teleurstelling uit over de schemabouwers van World Athletics en het IOC. Het is wel mogelijk om de 100 en 200 meter te combineren. In het verleden was het bovendien ook mogelijk om de 200 en 400 te combineren, of de 800 en 1.500 meter. Voor McLaughlin en Bol wordt de mogelijkheid niet geschapen.

Kersee: ‘Zou het niet eerlijk zijn als deze atleten dezelfde uitdagingen zouden krijgen, zodat je misschien een unieke dubbel van 400 meter en 400 meter zou krijgen?’