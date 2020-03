Geen Tour, geen fans? Daar moet de burgemeester van Val-d’Aigoual niet aan denken

Eén wielerkoers blijft dapper weerstand bieden tegen afgelastingen wegens corona: de Tour de France. De zesde etappe finisht op de top van Mont Aigoual, de berg uit Tim Krabbés De Renner. De burgemeester rekent op drommen Nederlandse toeristen.

Of hij doorgaat met de voorbereiding van de Touraankomst in zijn gemeente? Thomas Vidal vindt het een rare vraag. Volgens de burgemeester van Val-d’Aigoual in de Cevennen spreekt dat vanzelf. ‘Anders zijn we nooit op tijd klaar’, zegt hij met een Occitaans accent aan de telefoon. ‘De dranghekken zijn al besteld.’

De wielerwereld is in de ban van afgelastingen. De voorjaarsklassiekers zijn stuk voor stuk uitgesteld en ook de Giro moet er door toedoen van de pandemie aan geloven. Wanneer die koersen worden ingehaald weet niemand, áls ze nog worden verreden, want dat is ook maar de vraag. Sinds het voortijdige einde van Parijs – Nice, de etappekoers die al begonnen was toen Europa op slot ging, leeft het peloton in onzekerheid.

Eén wielerwedstrijd blijft dapper weerstand bieden tegen de door corona aangewakkerde afgelastingsijver. Terwijl het IOC bekendmaakte de Olympische Spelen uit te stellen en de Uefa aankondigde dat het EK een jaar later zal worden gespeeld, doet Tourorganisator ASO er juist alles aan om de Ronde van Frankrijk door te laten gaan. ‘De organisatoren werken slechts aan één optie’, schreef dagblad Le Parisien deze week: ‘La Grande Boucle 2020 vindt plaats op de geplande data.’

En dus gaan de burgemeesters van de twintig finishplaatsen gewoon door met de voorbereidingen, comme si rien n’était, alsof er niets aan de hand is. Voor Vidal staat er extra veel op het spel: nooit eerder lag de finishlijn van een etappe in zijn gemeente. Op donderdag 2 juli beklimt het peloton Mont Aigoual, een berg die één keer eerder in het parcours van de Ronde werd opgenomen. 1.560 meter schoon aan de haak, aankomst bergop. Een 8,3 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent, vermeldt het Tourboek.

Toch is Mont Aigoual voor veel Nederlandse wielerliefhebbers bekend terrein. De berg is het decor van dé Nederlandse wielerroman, De Renner van Tim Krabbé. Hennie Kuiper las het boek naar eigen zeggen twaalf keer. Het werd in zes talen vertaald, maar niet in het Frans. ‘Ik veronderstel dat de Fransen te chauvinistisch zijn om te kunnen aanvaarden dat een fietsende Hollander wat schrijft over hun sport’ zei de schrijver daarover in een interview met Het Nieuwsblad.

Vidal heeft het boek dan ook niet gelezen, maar weet wel van het bestaan. Elke zomer hijsen drommen Nederlandse en Belgische fietstoeristen zich in het strakke lycra om op de flanken van Mont Aigoual in Krabbés bandsporen te treden. De burgemeester verwacht dat de Touretappe zal zorgen voor een flinke toestroom toeristen uit de Lage Landen, die de Cevennen van oudsher in groten getale weten te vinden. ‘Voor onze middenstand is zo’n mondiaal evenement natuurlijk fantastisch. De winkeliers, de hoteliers, de campinghouders: iedereen gaat hiervan profiteren.’

Beeld Volkskrant Graphics

Áls het doorgaat, corona volente. Maar kom bij Vidal niet met dat voorbehoud aan. De burgemeester is niet zo van de slagen om de arm. ’Een Touraankomst organiseren is een enorme logistieke operatie. We kunnen niet rustig blijven afwachten.’ De gemeente begint volgende maand met het werven van vrijwilligers. Via internet en per telefoon; op het gemeentehuis is sinds anderhalve week niemand meer.

Ook de gemeente Laruns in de Pyreneeën, waar de negende etappe eindigt, gaat ervan uit dat het wielercircus begin juli gewoon in hun dorp neerstrijkt. ‘Tourdirecteur Christian Prudhomme belde tien dagen geleden nog om me te feliciteren met mijn herverkiezing’, vertelt burgemeester Robert Casadebaig. ‘Van uitstel of afgelasting is voorlopig geen sprake, zei hij.’

Maar in Laruns zijn de voorbereidingen on hold gezet. ‘We gaan weer over de Tour vergaderen als de lockdown wordt opgeheven’, zegt de burgemeester. Hij hoopt dat het uiterlijk halverwege mei zal zijn. ‘Anders komen we in de problemen met de organisatie.’

Zolang de lockdown voortduurt, staat Frankrijk zo goed als stil. Een rondje fietsen kan je op een boete van 375 euro komen te staan. In Nice, de startplaats van de Tour, is een avondklok ingesteld. De Promenade des Anglais, waar de eerste etappe aankomt, is tot nader order afgesloten. Dat een internationaal wielerpeloton over een aantal maanden drie weken door het land gaat rijden, klinkt op dit moment als luchtfietserij.

Binnenskamers houdt de ASO naar verluidt dan ook wel degelijk rekening met een uitgestelde Ronde. Volgens de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu, die het ‘van kapitaal belang’ noemde dat de Tour doorgaat, liggen ‘alle scenario’s’ op tafel. Maar Parijs is nog ver; de Tour begint pas over drie maanden. Wat de organisatoren betreft gaat de ronde als het even kan gewoon op 27 juni van start. De Tour ging alleen niet door tijdens Wereldoorlog I en II.

Volgens de Franse media ligt ‘een Ronde achter gesloten deuren’ voor de hand. Het publiek wordt dan geweerd bij de start en de finish, zoals onlangs bij Parijs-Nice. De reclamekaravaan en de welkomstpaviljoens zouden ontbreken. Soberder dan normaal dus, maar de Tour zonder toeters en bellen is nog altijd de Tour. ‘Iedereen begrijpt momenteel dat het beste is thuis te blijven’, zei Maracineanu. ‘Zo zouden supporters de Tour alsnog op tv kunnen volgen. Dat zou niet erg nadelig zijn.’

‘Een Touraankomst zonder publiek…’ Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. ‘Dat zou een enorme deceptie zijn’, zegt burgemeester Vidal na een paar seconden. ‘Maar daar gaan wij voorlopig niet vanuit.’