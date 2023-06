Tallon Griekspoor in actie op het gras van Rosmalen. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Nagenoeg iedereen onderschat het, weet Kristof Vliegen. Of je nou op ‘rijtje tien’ op de tribune zit of tennis kijkt via de televisie. Mensen kijken naar de gele bal, zien die opstuiten tegen de grassprieten en denken: het ziet er gemakkelijk uit. Waarom dan nog verkeerd raken? Maar, zo stelt Vliegen, voormalig prof en de coach van Tallon Griekspoor: geen tennisondergrond zo onvoorspelbaar als gras. Tennissers haten het, of houden ervan.

Griekspoor geniet ervan, zegt de huidige nummer 38 van de wereldranglijst zelf. De omschakeling van gravel naar het tot in de puntjes geprepareerde groen kostte hem wat gevoelige spieren en een wijziging in zijn trainingsschema. Hij moet daarnaast met een iets andere instelling spelen. Het brengt soms onzekerheid, maar daagt ook uit. ‘Ik word er blij van. Ik denk dat het voor mijn ontwikkeling heel goed is om op gras te spelen’, zei hij dinsdagmiddag nog na zijn eerste gewonnen partij in Rosmalen. Het maakt hem een completere speler.

Inmiddels is Griekspoor (26) de enige overgebleven Nederlander in het individuele grastoernooi. Donderdagochtend speelt hij in de tweede ronde tegen Alexei Popyrin, een Australiër van bijna twee meter, die in zijn vroege juniorentijd een nationaal graskampioenschap in Australië won. Later op de dag mag Griekspoor ook nog in actie komen in het dubbelspel. Bij spelen op gras is ervaring belangrijk. In Rosmalen heeft Griekspoor Wimbledon in zijn achterhoofd. ‘Het is zaak zo veel mogelijk potten te spelen.’

Magisch, met dat gras

Eerder dit seizoen vertelde Griekspoor nog bevlogen over Wimbledon, zijn favoriete toernooi, dat over een paar weken in Londen begint. ‘Dat heeft iets magisch, met dat gras. Ik heb daar veel meer mee dan met Roland Garros, terwijl ik eigenlijk liever op gravel speel.’ Spelen op gras is in het voordeel van de aanvaller. Ballen gaan veel korter over het net en springen minder hoog op. Rally’s duren korter.

Glijden gaat niet, grip ontbreekt al snel. Al waagt een enkeling als tennisicoon Novak Djokovic zich er soms wel aan. ‘Maar ik zou het verder niemand aanraden om te doen’, zegt Vliegen. Daarnaast kan een bal door grassprieten soms anders dan verwacht opstuiten, anders dan op het altijd vlakke, gemalen baksteen. Vliegen: ‘Voor veel mensen zou het een loterij zijn, als ze het eens zouden proberen.’

Sinds vorige week woensdag traint Griekspoor op de groene ondergrond. In Rosmalen speelt hij zijn eerste graswedstrijden van het seizoen. Een aantal dagen voordat hij het gras betrad, kreeg hij van zijn fysieke trainer al speciale oefeningen; alles om zijn spieren alvast wat te laten wennen aan de andere bewegingen. En om hem sneller te maken.

Hele goede benen

‘Tallon heeft het geluk dat hij hele goede benen heeft’, zegt Vliegen woensdag, gezeten op een bank op Autotron in Rosmalen. ‘Goed’, omdat de tennisser explosief is. Hij kan snel bewegen, maar ook lang laag blijven zitten. Eigenschappen die bij uitstek handig zijn op gras. Op gravel stuit de bal doorgaans op tussen heup en schouder. Op gras komt de bal vrijwel nooit hoger dan de romp.

En dus trainen tennissers op gras met kniehoeken van negentig graden. Vliegen: ‘Als je met je kniehoek niet lager gaat zitten, sla je erlangs.’ Het exacte verschil met kniehoeken op hardcourt of gravel, zou Vliegen ‘bij god niet weten’. Maar een snelle gok: op het gras is dit zo’n 20 à 25 graden graden lager, denkt de coach. ‘En dat de hele wedstrijd lang.’ Liefst met de benen iets wijder uit elkaar, om zo nog wat extra stabiliteit te behouden.

Daarom informeerde Vliegen woensdagochtend specifiek naar de spieren van zijn pupil Griekspoor. Billen, liezen, hamstrings, vooral de spieren in de bovenbenen hebben het zwaar te verduren bij spelen op gras - iets waar elke tennisser over mee kan praten. Fysiotherapeuten worden vaker ingeschakeld dan anders in deze periode van het jaar. ‘Maar de stijfheid die Tallon vorige week had, is nu weg.’

Meer naar voren

Griekspoor noemt spelen op gras ‘speelser’. De aanval kiezen vindt hij leuk. Normaal gesproken staat hij vier à vijf meter achter de achterlijn, nu dwingt hij zichzelf meer naar voren. Dat is goed voor zijn spel, meent hij. ‘Mijn doel voor de komende vier weken op gras is het aanvallende spel te laten zien en die service-volley er regelmatig in te gooien.’

Voor topsporters, die geneigd zijn zoveel mogelijk factoren te controleren, is de onvoorspelbaarheid van ballen bij grastennis een uitdaging. ‘Het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk het liefst hebben’, zegt Vliegen. Daarom is het volgens de coach maar goed dat de grasperiode slechts vijf weken duurt. ‘Als het zes maanden zou zijn, zouden sommigen helemaal gek worden.’