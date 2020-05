Geen sportvrouw verdiende ooit meer dan tennisser Naomi Osaka vorig jaar

Tennisser Naomi Osaka was in 2019 de beste verdienende sportvrouw. Beeld Getty Images

Nooit verdiende een sportvrouw in een jaar meer dan zij: 34,3 miljoen euro (37,4 miljoen dollar). De tweevoudig grandslamkampioen (US Open 2018 en Australian Open 2019) verdiende vorig jaar 1,3 miljoen euro meer dan Serena Williams, die de afgelopen vier jaar de best betaalde sportvrouw was.

Hiervoor behoorde deze eretitel jarenlang toe aan Maria Sjarapova. Tennissters zijn de enige vrouwelijke sporters die de top 100 van grootverdieners in de sport hebben gehaald sinds Forbes in 1990 begon met de lijst. Lionel Messi was in 2019 de best betaalde man.

Osaka, de huidige nummer tien op de wereldranglijst, dankt haar financiële status vooral aan haar vele sponsors. Die zien in de biculturele speler (Japanse moeder, Haïtiaans-Amerikaanse vader) met de Amerikaanse en Japanse nationaliteit een perfect uithangbord. Osaka werd geboren in Japan, maar verhuisde als 3-jarige met haar familie naar de VS. In Florida ontwikkelde ze zich tot profspeler, net als haar oudere zus Mari.

Zomerspelen

In de aanloop naar de Zomerspelen van Tokio besloot Osaka uit te komen voor Japan, een besluit dat van doorslaggevende invloed is geweest op haar inkomen. De Japanse markt voor sportsponsoring is enorm. Olivier van Lindonk, de Nederlandse manager van toptienspeler Kei Nishikori, zei vijf jaar geleden dat zijn speler verdiende alsof hij de nummer één van de wereld was. Hij voorspelde dat Nishikori kon uitgroeien tot een ‘billion-dollar athlete’, een sportmiljardair, dankzij zijn populariteit in Japan.

Osaka behoort net als Nishikori tot het machtige managementbureau IMG, de werkgever van Van Lindonk. Ze heeft volgens Forbes contracten met vijftien grote bedrijven, waaronder Nissan, Mastercard, Yonex en Nike. Kort nadat ze de twee grandslamtitels won, profiteerde ze van een biedingsstrijd tussen Nike en Adidas. Tot 2025 strijkt ze 10 miljoen dollar per jaar op. Ze heeft het zeldzame recht behouden om anders sponsornamen op haar Nike-tenue te dragen. Dat is niet weggelegd voor Sjarapova en Williams.

Geen succesgarantie

Een garantie voor sportief succes hoeft de financiële voorspoed niet te zijn. Sinds Osaka een contract met Nike afsloot, heeft ze teleurstellend gepresteerd bij grandslams. Ze brak met haar trainer na haar grandslamzege in Australië, vorig jaar, en kwam daarna nooit verder dan de vierde ronde bij een grandslamtoernooi. Toch werd ze in Japan gezien als kanshebber voor olympisch goud.

Kei Nishikori, die andere olympische thuisfavoriet, is ondanks de enorme bedragen die hij verdient nooit hoger gekomen dan de vierde plaats op de wereldranglijst en de halve finale van een grandslamtoernooi. Wellicht speelt mee dat de sponsors tijd en aandacht vergen van hun spelers.

Ook de faam kan zwaar wegen. Nishikori is in Japan zo beroemd dat zijn manager voor dezelfde reis steevast drie verschillende vluchten boekt in de hoop zo de pers te ontlopen. ‘Als je een wereldmerk wil zijn, moet je ervoor willen werken’, zei Van Lindonk in 2015 tijdens een fotoshoot van de tennisser in Tokio.