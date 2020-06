Geen sportgala dit jaar

De Nederlandse handbalvrouwen zijn team van het jaar 2019. Beeld ANP

‘Er zijn nu al te veel sporten en toernooien afgelast of uitgesteld. Ook bestaat er nog veel onzekerheid over de rest van het (sport)jaar’, lieten de twee organisaties weten. Het jaarlijkse evenement is een jaar doorgeschoven, naar 2021. De geleverde topprestaties uit 2020 tellen nu mee voor de sportverkiezingen van 2021. In 2021 zullen, als het coronavirus dat toelaat, onder meer het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio alsnog worden afgewerkt.