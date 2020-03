Geen Spelen voor marathonloopster Deelstra

Andrea Deelstra tijdens de olympische marathon in Rio. Beeld ANP

Het kwalificeren voor de Olympische Spelen in de zomer werd voor Deelstra daardoor een heel moeilijke, zo niet onmogelijke missie. De 34-jarige marathonloopster kwam in een tijd van 2.33,34 over de finish. Ze had 2.28,30 moeten lopen voor een olympisch ticket. Een plek bij de beste acht vrouwen had ook volstaan. Deelstra werd twaalfde.

‘Normaal gesproken heb je nog wat heren om je heen waar je achter kunt schuilen’, zegt Deelstra telefonisch vanuit Tokio. Ze loopt vaak mee met de snelste recreanten bij de mannen. Maar die mochten niet meedoen. ‘Ik moest veel in mijn eentje doen tegen de wind in, en het waaide te hard voor een goede tijd.’ Deelstra moest zichzelf oppeppen om niet uit te stappen. Na 30 kilometer wist ze dat het niet meer mogelijk was om de olympische limiet te halen. ‘De sfeer was, ja, hoe zal ik het zeggen... Je loopt daar in je eentje op straat. Dan wordt het wel heel moeilijk. Ik moest mezelf echt dwingen om het koppie erbij te houden.’

Er stonden ondanks het coronavirus wel wat Japanners langs de kant, maar het was lang niet vergelijkbaar met een normale marathon. De Japanse premier Abe heeft alle sportevenementen in zijn land voor de komende twee weken afgelast in verband met het virus. De marathon kon nog wel doorgaan in een afgeslankte vorm.

Voor Deelstra is het nu niet meer mogelijk zich voor de Spelen te plaatsen. In zo’n kort tijdsbestek kan ze niet nog een goede marathon lopen. Ze was in Rio in 2016 de eerste in Nederland geboren atlete sinds de jaren tachtig die erin slaagde zich te kwalificeren voor de olympische marathon. Zij deed dat door in 2015 op de marathon van Berlijn een toptijd van 2.26,46 te lopen.

Andrea Deelstra. Beeld ANP

Rio werd daarna een teleurstelling. Deelstra had veel last van de hoge temperatuur. Ze werd slechts 60ste en hoopte vier jaar later revanche te kunnen nemen voor die teleurstelling. Ze had daar veel voor over: ze verkocht haar huis om haar carrière te financieren.

De kans is groot dat Nederland niet door een vrouw vertegenwoordigd zal zijn op de olympische marathon komende zomer, al heeft Bo Ummels nog plannen om in Rotterdam in april een poging te doen. Zij liep bij haar marathondebuut in Amsterdam in oktober vorig jaar naar een tijd van 2.32,34 en was daarmee de snelste Nederlandse. Er moet echter nog een flinke hap van haar tijd af om zich te plaatsen voor Tokio.

Bij de mannen heeft Abdi Nageeye zich tot nu toe als enige geplaatst. Michel Butter en Khalid Choukoud doen in Rotterdam een laatste poging om zich te plaatsen voor de Spelen. De olympische limiet staat bij de mannen op 2.11,30.