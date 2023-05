Geen spektakelstuk in Giro tijdens lange, zware etappe naar de sneeuw

Het peloton begint aan de laatste vijf kilometer van de 218 kilometer lange etappe. De slotklim leidt tot de finish, die op 2.100 meter hoogte ligt. Beeld AFP

De Ronde van Italië van 2023 werd alom gezien als de zwaarste in jaren. En dat zit hem, zo lieten veel deelnemende ploegen weten, in de derde en ‘onmenselijke’ week van de Giro. Hoe dat het peloton dood kan slaan, bleek vrijdag in de zevende rit.

Vooraf werd ernaar uitgezien, want deze etappe zou er een worden voor de klassementsrenners. Het was immers de eerste echt zware bergetappe, met bovendien een aankomst bergop in de sneeuw en in ijle lucht, op ruim 2.000 meter hoogte: de Gran Sasso, voor de zestiende keer opgenomen in een Giro. Drie uur voor de aankomst was de weersvoorspelling bovendien: hagel, onweer en 1 graad Celsius. ‘Ik denk dat de omstandigheden misschien zwaarder worden dan de klim zelf’, zei topfavoriet Remco Evenepoel vooraf.

In de laatste 50 kilometer van de etappe naar de Gran Sasso ging het peloton van 300 meter hoogte naar ruim 2.100. Een drietal geen overbekende renners van het type dat bij etappewinst de mooiste dag van zijn carrière beleeft, was meteen bij de start vertrokken en begon aan de klim met een voorsprong van 12 minuten. Het bleek ruimschoots voldoende. De 25-jarige Italiaan Davide Bais van Eolo was de gelukkige en hield 3 minuten voorsprong over.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Dat cijfer alleen al vertelde het verhaal van de dag: achter Bais is niet doorgereden. Bijna wanhopig richtte de camera zich op de grote groep achter het drietal met de renners die denken kans te maken op de eindzege. Deze zevende rit zou immers het eerste examen worden voor de favorieten, en daarmee ook voor hun ploegen.

Aanklampen

De kopman van Jumbo-Visma, Primoz Roglic, zei voor aanvang van de etappe vooral de kat uit de boom te willen kijken: hoe sterk ben ik, hoe is mijn ploeg, hoe goed is de concurrentie? Evenepoel herhaalde zijn adagium: tijd winnen in de tijdrit, aanklampen in de bergen.

Vooral over de kracht van zijn ploeg, Soudal Quick-Step, werden sinds etappe vier vragen gesteld. In die rit besloot Evenepoel zijn roze trui kwijt te raken om af te zijn van alle daarmee samenhangende plichtplegingen. In de laatste kilometers van die vierde rit had de wereldkampioen echter geen ploeggenoten meer om zich heen. Een pijnlijke situatie die liefst vijf renners van Ineos Grenadiers motiveerde om te testen hoe het met de stressbestendigheid van de 23-jarige Belg zat.

Een plagerige speldenprik, meer was het niet, maar genoeg voor commentatoren en oud-renners om Quick-Step als een zwakke ploeg te bestempelen. Niet in staat om een grote ronde te controleren, nodig om de kopman aan de eindzege te helpen.

Aan ploegbaas Patrick Lefevere zijn zulke conclusies niet besteed. ‘Ik zeg al mijn hele leven’, stelde hij eerder in de Volkskrant, ‘een ploeg is zo goed als zijn leider.’ En die leider, Evenepoel, is zonder meer in orde. Vorig jaar won zijn protégé de Vuelta nadat hij al in de zesde van 21 ritten de rode leiderstrui had veroverd. Dus hoezo zouden wij de koers niet kunnen controleren, zegt Lefevere. ‘Als de leider goed is en wint, dan is er vreugde en groeit iedereen boven zijn niveau.’

Sneeuwmuren

Als een blok ging de grote, niet uitdunnende favorietengroep omhoog richting de boog die de laatste vijf kilometer markeert. Daarna ging het gebeuren, was de verwachting, want vanaf daar liep de weg 8 procent omhoog. In een normale bergrit met aankomst bergop begint dan het tellen: hoeveel ploeggenoten heeft elke favoriet om zich heen en hoeveel verliest hij er?

Team DSM was er om de roze trui van Andreas Leknessund te verdedigen. Ineos om de twee kopmannen, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas, boven in het klassement te brengen. UAE voor de Portugees João Almeida, die vooraf zei het liefst door de concurrentie over het hoofd te worden gezien. Quick-Step voor Evenepoel en Jumbo-Visma voor Roglic.

De Sloveen had aangekondigd zich in de laatste kilometers tussen de sneeuwmuren binnenstebuiten te fietsen en dat vol te houden tot de streep. Net zoals het weer bleek hij onderweg van gedachten te zijn veranderd. Er was geen hagel, geen onweer en ook Roglic deed niets. Tegenwind op de berg, verklaarden de favorieten later.

Pas toen Evenepoel op 50 meter voor de streep aanzette, ging hij erachteraan en kwamen ze getweeën over de finish – om de wielerfans die zich veel van deze etappe hadden voorgesteld nog wat zout in de wonde te strooien.