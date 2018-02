Geen shorttrackmedaille, geen uniek dubbelsucces, maar ook geen peilloos verdriet bij Ter Mors: 'Met opgeheven hoofd neem ik afscheid'

'Klaar met tactische spel'

Zelf beschouwde ze het langebaanschaatsen als een bijnummer. De terugkerende suggestie van journalisten dat ze met haar grote gestalte meer geschikt leek voor de langebaan, wierp ze telkens verre van zich. Shorttracker, dat was en zou ze blijven, herhaalde zij keer op keer. Daarom was haar verdriet zo groot toen ze in Sotsji in de finale van de 1.500 meter bleef steken op de vierde plek. Een zielig hoopje mens.



Vier jaar later, op de Koreaanse zaterdagavond, staat Ter Mors weer in de 1.500-meterfinale. Met vier ronden te gaan schuift ze naar voren, naar de kop van het zeven schaatsers tellende veld. In jaren heeft ze zich niet meer zo soepel door de groep heen bewogen. Haar lange lijf is ineens geen belemmering meer. 'Het ging heel goed, maar je weet ook dat er nog een paar Koreanen achter je zitten.'



Ter Mors geniet weer van het spel op vaste ijzers, terwijl haar liefde voor het shorttrack in de jaren na Sotsji toch bekoeld was geraakt. Ze was te vaak teleurgesteld, terwijl de 400-meterbaan haar vol warmte omarmde. In 2016 kondigde ze aan te stoppen met de sport die haar leven 15 jaar had bepaald. 'Er zit geen drive, geen gevoel, geen passie meer achter. Ik merk dat ik klaar ben met het tactische spelletje, met datgene wat shorttrack maakt', zei ze toen.