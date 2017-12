Geen schuldbekentenis Eurlings over mishandelen vriendin, alleen verklaring van advocaat

Het bestuur van NOCNSF had Eurlings dringend verzocht tekst en uitleg te geven over de mishandeling die zich afspeelde in de zomer van 2015 en waarvoor hij een werkstraf accepteerde. In de Volkskrant zeiden anonieme bestuurders donderdag dat de voormalige verkeersminister de sport schade toebrengt door te blijven zwijgen. Zij willen dat de rust rond de sportkoepel terugkeert. 'Dit gaat niet vanzelf weg', zei een van hen.



In plaats van zelf naar voren te treden in een interview of excuses aan te bieden, schoof Eurlings donderdag zijn raadsman naar voren. Die beschuldigt de media van 'onjuiste en suggestieve beeldvorming' in de berichtgeving over zijn cliënt. 'Iedereen heeft recht op zijn mening', aldus Knoops, maar dan wel 'op basis van de juiste feiten'.



De strafpleiter benadrukt dat Eurlings nooit schuld heeft bekend en dat hij niet is vervolgd of veroordeeld voor de mishandeling. Verder was er volgens Knoops geen sprake van een zware maar een lichte mishandeling, al kan daar nog altijd een gevangenisstraf van drie jaar voor worden opgelegd.

