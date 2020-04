Geen schaken? Dan organiseert Magnus Carlsen toch een online-toernooi

Het was even behelpen nadat het kandidatentoernooi abrupt tot stilstand was gekomen. Zoals de tv in deze tijd sommige sportliefhebbers plezier schijnt te doen met ­belegen voetbal- en wielerwedstrijden, zo bedienden de populaire schaaksites deze week de verslaafden met nep live-uitzendingen van de vijftig jaar geleden in Belgrado gespeelde teamwedstrijd tussen de Sovjet-Unie en de Rest van de Wereld.

Het was best aardig nog eens te zien hoe Bobby Fischer met 3-1 won van Tigran ­P­etrosian of hoe Boris Spassky in een ­memorabele partij Bent Larsen in 17 zetten van het bord veegde. Maar spannend was het alleen voor hen die voor het eerst kennismaakten met deze wedstrijd, die de Sovjet-Unie won met 20,5-19,5.

Heb nog twee weken geduld. Donderdag kondigde Magnus Carlsen aan dat hij zeven spelers heeft uitgenodigd voor een lucratief online-toernooi dat tussen 18 april en 3 mei live zal worden uitgezonden op de site Chess24. De invitatie is al geaccepteerd door de WK-kandidaten Giri, Caruana, ­Nepomniatsjtsji, Vachier-Lagrave en Ding.

Het toernooi heeft een formule die Carlsen eerder heeft voorgesteld als alternatief voor de klassieke WK-tweekamp. De deelnemers spelen matches van vier rapidpartijen tegen elkaar. De winnaar krijgt drie punten, de verliezer nul. Bij een 2-2-eindstand volgt een armageddon-vluggertje dat de winnaar twee punten en de verliezer één punt oplevert. Na zeven ronden spelen de eerste vier in knock-outmatches om de hoogste prijzen.

Als troost voor de van topschaak verstoken liefhebbers kan misschien een partij uit de Duitse competitie dienen. Op de Russische site Chesspro koos een grootmeesterjury die als de mooiste van februari.

Beikert – Thiede

Aken 2020

1.d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d5 5. e5 Pe4 6. Pxe4 dxe4 7. Pg5 c5 8. d5 Lxe5 9. Pxe4 0-0 10. Le2 Da5+

Een nuttiger zet is 10 ... Dc7 om de witte rokade te vertragen.

11. c3 Td8 12. 0-0 Lf5 13. Pg3 Ld7 14. Lg5 f6

Beter is 14 ... Te8.

Diagram links

15. d6! Lxd6?

Zwarts beste kans is 15 ... Lc6 16. Db3+ Kg7 17. dxe7 Te8 18. f4 fxg5 19. De6 Dc7 20. fxe5 Dxe7.

16. Lc4+ Kg7 17. Ph5+! gxh5 18. Dxh5 fxg5

Geen keus. Na 18 ... e6 volgt 19. Dh6+ Kg8 20. Lxf6 Lf8 21. Dg5+ Kf7 22. Le2 en mat.

19. Df7+ Kh6

Na 19 ... Kh8 volgt 20. Ld3.

20. f4

Diagram rechts

20 ... g4

Taaier, maar onvoldoende is 20 ... Lxf4 21. Txf4 Db6 (21 ... gxf4 22. Dxf4+ Kg6 23. h4) 22. Dxe7 gxf4 23. Td1.

21. Tad1 Lc6 22. Txd6+! Txd6 23. Df8+ Kh5 24. Dg7

Of 24. Df5+ Kh4 25. Dg5 mat.

24 ... h6 25. Lf7+

Om na 25 ... Kh4 te besluiten met 26. De5 en mat.

Zwart geeft op.