Geen robotisering voetbal, ondanks toenemend gebruik van data

Nederlandse spelers moesten meer gaan sprinten om internationaal bij te blijven. Hier de snelle PSV’er Xavi Simons (r). Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Maandag om 8.00 uur had Ruud van Elk, hoofd sportscience en analytics bij PSV, alle data binnen over FC Groningen - PSV, het spektakelstuk van het weekeinde. Van Elk, hoofd van een achtkoppige afdeling, ging snel te werk, om rond het middaguur een handzaam pakket aan te bieden aan de staf van trainer Ruud van Nistelrooij, in de aanloop naar Arsenal-thuis van donderdag, in de Europa League.

Inhoudelijk wil hij weinig kwijt over de bevindingen tijdens de deceptie in Groningen, omdat hij de informatie eerst deelt met de staf. Over Arsenal - PSV van vorige week is hij wel mededeelzaam: ‘Wat opviel was de ongelooflijke passnauwkeurigheid van Arsenal, van het hele elftal; 96 procent. Vijf spelers haalden zelfs 100 procent. Dat is ongekend hoog. Dat komt bijna nooit voor.’ PSV verloor met slechts 1-0, maar kwam soms nauwelijks in het stuk voor. Dat heeft dus ook met die nauwkeurige passing van Arsenal te maken.

Uniek noemt Van Elk de samenwerking in de eredivisie, waar alle clubs zijn aangesloten bij het platform waarop ze informatie kunnen delen. In het verleden deden de grote clubs bijna alles zelf, van filmen tot het verzamelen van andersoortige data, en was het voor de kleinere clubs soms te duur om alles bij te houden. Ajax, PSV, Vitesse, FC Utrecht en FC Groningen namen met de Eredivisie CV en de KNVB het initiatief tot bundeling van sportieve data, waarbij diverse soorten gegevens en video samenkomen onder één paraplu.

Fysieke en tactische inzichten

Duizenden wedstrijden zijn geanalyseerd, uit tal van competities. Overal zijn beelden van beschikbaar. Statistieken. Alles, om fysieke en tactische inzichten te krijgen. Van Elk: ‘Van belang is ook dat de kleinere clubs kunnen meeprofiteren van dat centrale platform. Het is een kwalitatieve impuls voor het totale Nederlandse voetbal.’

Niemand hoeft daarbij bang te zijn dat voetbal een gerobotiseerd spel wordt, door de kennis, beschikbaarheid en toepassing van al die miljoenen data. ‘Voetbal is, meer dan sporten als honkbal of American football, een sport met een vrije bal en creativiteit. Creativiteit is onontbeerlijk. Data dienen alleen als ondersteuning.’

Maar neem een activiteit als de sprint. Toen het Nederlandse voetbal zich een aantal jaren geleden in crisis bevond, met tegenvallende prestaties van de clubs in Europa en gemiste eindtoernooien van Oranje, bleek dat voetballers in bijvoorbeeld de Bundesliga veel meer intensieve sprints trokken, nodig om in het huidige, fysieke getinte, compacte voetbal het verschil te maken.

Om het simpel te houden: om bij te blijven moesten Nederlandse clubs meer gaan sprinten. Kort werk. Op topsnelheid en explosief. Van Elk: ‘De Premier League begon al eerder met meten. We weten dat het aantal sprints daar in de laatste pakweg 20 jaar is ontploft. We meten bij PSV nu een jaar of acht. Het aantal korte sprints tijdens wedstrijden is sindsdien met zeker 15 tot 20 procent toegenomen. We kunnen alles precies meten. De afstand, hoeveel iedereen sprint op hoge snelheid, en in welke zones van het veld. De mogelijkheden zijn oneindig.’ Met dat soort informatie kan de trainer weer rekening houden, ook om blessures te voorkomen, of om anders te trainen, mocht dat nodig zijn.

Bijsturing

De wetenschap staat in dienst van het spel, en niet andersom. Duizenden wedstrijden zijn geanalyseerd, tot aan de kleinste details toe. Het stelt de clubs in staat tot een goede voorbereiding, en zelfs eventuele bijsturing tijdens de wedstrijd. Trainer Alfred Schreuder vertelde zaterdag hoe Ajax met snel gemonteerde clips terugkeek op de eerste helft van RKC - Ajax, toen de Waalwijkers Ajax geregeld overliepen en middenvelder Davy Klaassen telkens tegen twee man kwam te staan.

De data gaan veel verder dan wie waar loopt en hoeveel. De informatie is gevat in tactische schema’s, bewegingen op het veld. De zogenoemde tracking data zijn ongekend gedetailleerd. Van Elk: ‘Alles is te volgen, tot 25 beelden van een speler per seconde toe. In de toekomst kunnen we via 3D zelfs de stand van de voeten zien, of de draaiing van de ogen.’

Alles is te meten. Voorheen ging het dan bijvoorbeeld over het aantal passes, of over percentages goede en foute passes. Tegenwoordig is zelfs de kwaliteit van een pass uitstekend meetbaar. Geeft Joey Veerman een fijne bal op Cody Gakpo, die daarop verzuimt te scoren, dan krijgt Veerman toch een waardering voor zijn pass die een assist had kunnen zijn.