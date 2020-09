Geen renner positief, je zou het haast als voorbeeld voor de rest van de wereld stellen

We weten al heel wat over het virus, maar dat het over ironische kwaliteiten beschikt was tot dusver onbekend. Geen enkele coureur testte positief op de rustdag, wel Christian Prudhomme. De directeur van circus Tour mag een poosje thuiswerken. Dat zal hij ook doen, heeft hij verklaard. De moderne technologie stelt hem in staat zijn hoofd virtueel uit een autodak te steken.

Ook positief: vier stafleden van vier verschillende ploegen. Eentje van Ineos, en dat is slecht nieuws voor Egan Bernal. Nog één erbij deze week en de hele ploeg kan thuis computerspelletjes gaan spelen. Op sportief vlak zou het een forse devaluatie zijn van deze Tour. Nog maar even niet aan denken.

Geen renner positief, daar wil ik graag een flesje bij ontkurken. De rennersbubbels blijken geen zeepbellen. Integendeel. Je zou deze bubbels haast als voorbeeld voor de rest van de wereld stellen.

Egan Bernal kwam trouwens met een nieuwe coupe uit de rustdag. Bij het verlaten van het hotel werd hij en profil op de plaat gezet. Ik zou willen spreken van een gewaagde coupe, welke je zelfs niet bij een stervoetballer aantreft en dus ook niet bij 12-jarige jongetjes op straat. Hoe zal ik het kapsel omschrijven? Is het een graspol, een dot turf, een hoopje stalmest? Het is een drama.

Nu lijkt het alsof ik me vrolijk maak om de tourwinnaar van vorig jaar. Niets is minder waar. Dit is wat er volgens mij is gebeurd. Egan was aan een snoeibeurt toe. Een kapster kon de bubbel niet in, hij kon er niet uit. Toen heeft een soigneur het maar gedaan, met de schaar waar hij altijd verband mee knipt. De deemoedige Bernal vond het goed; menig ander zou een nabehandeling met de tondeuse hebben geëist. Ik zie het kapsel als een symbool van opoffering en beroepsernst.

Iets anders: hoe devoot is de deemoedige? In Colombia zitten de kerken nog altijd vol. Zou Egan elke avond een kaarsje aansteken voor de heilige Corona van Egypte die rond het jaar 177 de marteldood stierf. Gruwelijk, gruwelijk. Haar ledematen werden vastgebonden tussen twee neergebogen palmbomen en u snapt al wat er gebeurde toen de touwen werden doorgekapt. Welnu, zij werd de patroonheilige van houthakkers, zakenlieden en slagers. Sinds de 16de eeuw wordt zij ook aangeroepen, in Oostenrijk, bij epidemieën van vee. Een peloton is een kudde, zo is de cirkel rond. Egan kan nu wel wat steun gebruiken.

Sinds het begin van de pandemie zijn de kaarsen met daarop een beeltenis van de heilige Corona niet aan te slepen. Voor weinig geld, ook dat nog. Mijn kop eraf als Team Jumbo niet een partij heeft ingeslagen. Marginal gains mogen kleine verschillen maken, maar onderschat zo’n kaarsje niet.