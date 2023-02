Geen nieuw doelpuntenfestijn bij AZ-FC Utrecht. Bezoekers bekeren verder na verlenging

Naoki Maeda beslist in de verlenging het bekerduel tussen AZ en FC Utrecht. De bezoekers bekeren verder. Beeld ANP

Het ging nog even op en neer, net als een paar weken geleden in de competitie. Even mocht AZ hopen dat het toch nog zou lukken om de kwartfinale van de KNVB-beker te bereiken. Een achterstand tegen Utrecht werd omgebogen, maar de ploeg was opnieuw niet bij machte om door te drukken. Utrecht had aan één goeie aanval en een toevalstreffer genoeg om de Alkmaarders uit te schakelen.

De frustratie kwam er ook op een onprettige manier uit in Alkmaar. Het loopt al een paar weken niet bij AZ en als uitschakeling in de beker dreigt dan vinden sommige fans het nodig om dingen op het veld te gooien. Even legde scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd stil, maar die werd toch afgemaakt en eindigde niet zoals de ontevreden fans wilden.

Voorpret

Bij sommige wedstrijden is de voorpret misschien leuker, want de gedachten gingen natuurlijk uit naar tien dagen geleden. Toen speelden de twee ploegen alsof tactische afspraken in het profvoetbal niet bestaan. Een avond die het publiek zich over jaren nog zal herinneren, maar die de trainers en voetballers als een les zagen. ‘Het zal echt niet weer 5-5 worden’, zei de een na de ander.

AZ stond in die wedstrijd na een kwartier al op een 2-0-achterstand, nu begonnen beide ploegen de bekerwedstrijd met de rem erop. De thuisploeg kreeg niettemin kansjes en had zeker op voorsprong moeten komen, maar winteraanwinst Sven Mijnans miste een kans die ‘jij en ik er nog hadden ingeschoten’.

Utrecht-keeper Vasilios Barkas kreeg een schot van Tijjani Reinders niet onder controle, de bal ketste terug het veld in, op Mijnans af. Maar van een afstandje ziet het er vaak makkelijker uit dan op het veld. De bal had een vervelende stuit, de aanvallende middenvelder kwam net iets te snel ingelopen. Hij had moeten scoren, maar draaide de bal naast de paal.

Mijnans kwam een week geleden, op de laatste dag van de transferdeadline, over van Sparta. Door de blessure van mannetjesputter Dani de Wit moet hij meteen al aan de bak. Hij is niet de enige AZ’er die eerder en meer moet spelen dan trainer Pascal Jansen eigenlijk zou willen.

Verdedigers vallen om

Grootste probleem is dat de ene na de andere centrale verdediger omvalt. Bruno Martins Indi was de eerste, Sam Beukema volgde daarna, daarna raakte Zinho Vanheusden overbelast, Maxim Dekker viel tegen Utrecht uit en voor de wedstrijd tegen Volendam kreeg Riechedly Bazoer een knieblessure.

Pantelis Hatzidiakos is nog ongeschonden, tegen Volendam stond zaterdag de pas 18-jarige Wouter Goes naast hem. Keeper Mathew Ryan is ook net nieuw, hij moet steeds opnieuw kennismaken met de mensen voor hem: dit was al het zesde centrale duo van dit seizoen.

Tegen Utrecht mochten Hatzidiakos en Goes het weer proberen, en leek er ook niks aan de hand. Ze werden geholpen door de uitploeg, die weinig zin leek te hebben om aan te vallen.

Dat hoefde ook niet, want uit een eenzame uitval kwam de ploeg na een klein uur toch op voorsprong. Het was absoluut niet de bedoeling van Nick Viergever. Zijn voorzet mislukte volledig. De bal kwam niet op het hoofd van een van zijn vrijstaande medespelers, maar belandde in het doel: 0-1.

Geen VAR

AZ moest daarna wel, maar leek het niet meer in zich te hebben. De verdediging valt bijna om, aanvallend loopt het ook niet de laatste tijd. Maar Ruben Kluivert en Jens Odgaard liepen tegen elkaar aan en Kamphuis legde plotseling de bal op de stip. Een VAR had hem naar de kant geroepen, maar die was er niet.

Barkas stopte de penalty van Karlsson, maar uit de nasleep van de strafschop kwam AZ toch op gelijke hoogte. Een fraaie volley van de Zweed leek toch nog voor een soort van gerechtigheid te zorgen, de stand was weer gelijk. Dan moest het maar in de verlenging gebeuren.

Na drie minuten was dat alweer achterhaald. Invaller Sean Klaiber gaf een steekpass op de andere invaller Naoki Maedi, die de bal langs Ryan schoof. Volgens het spelbeeld klopte het niet, maar het past volledig bij de laatste moeizame van weken van AZ. Twee keer werd verzuimd om, in ieder geval tijdelijk, de koppositie over te nemen van Feyenoord. Nu ligt de ploeg ook nog uit de beker.