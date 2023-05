Geen Nederlandse international in de ploeg, maar Pinoké pakt wel voor het eerst de nationale hockeytitel

Daan Bonhof tilt de beker omhoog, terwijl de rest van de ploeg van Pinoké uit zijn dak gaat. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met nog twee minuten op de klok hebben ze het niet meer op de bank van Pinoké. Coach Jesse Mahieu laat zijn tranen de vrije loop, reservespelers staan te springen en leden van de begeleidingsstaf omhelzen elkaar innig. Het staat 0-4 en iedereen weet: de eerste landstitel voor Pinoké in de 50-jarige geschiedenis van de hoofdklasse is een feit.

Na de 1-1-remise van zaterdag in eigen huis overklasten ‘de Steekneuzen’ in Bloemendaal de regerend Europees kampioen. Waar Pinoké een jaar geleden nog te veel onder de indruk was van het grote Bloemendaal en in de finale een maatje te klein was voor het sterrenensemble, stond er nu een veel volwassener Pinoké op het veld.

Met negen jongens uit de eigen jeugd, drie Belgische olympisch kampioenen en een jonge Duitse international kroonde Pinoké zich tot landskampioen. En dat in een seizoen waarin het lange tijd totaal niet draaide. Pas op de slotdag van de reguliere competitie stelden de Amsterdammers een plek in de play-offs om de landstitel veilig. Het is voor de tweede keer in de historie dat een ploeg die als nummer 4 ontknoping heeft gehaald, kampioen van Nederland wordt.

Ingewikkeld jaar

Zowel op als buiten het veld moesten de Amsterdammers afgelopen seizoen vele obstakels overwinnen. ‘Het was een heel ingewikkeld jaar’, erkende de winnende coach Mahieu met een fles champagne in zijn hand. Er was gedoe in de coachstaf, waarbij assistent Simon Organ werd vervangen door Kasper Vrolijk en Craig Sieben. En binnen de spelersgroep vonden vele gesprekken plaats over de vraag wat er van wie kon worden verwacht.

‘We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het bewustzijn’, licht Mahieu toe. ‘Wat hebben we van elkaar nodig, wat kunnen we van elkaar eisen?’ Het duurde tot half april voordat de hockeyers van Pinoké het licht zagen. Kort hiervoor was de ploeg in de kwartfinale van de Euro Hockey League, in eigen huis, pijnlijk uitgeschakeld. ‘Na de EHL hebben de jongens op een bepaalde manier de knop weten om te zetten. Ze zijn over de teleurstelling heen gestapt en dat geeft ook aan dat ze volwassen zijn geworden.’

Eigen jeugd

De 44-jarige Mahieu is al vijftien jaar verbonden aan Pinoké. Eerst als speler, toen als assistent (2013-2017) en vanaf januari 2017 als hoofdcoach. ‘Tien jaar geleden zijn we met een project begonnen om met Pinoké stappen te maken richting de nationale top. We hebben er heel bewust voor gekozen om vooral met eigen jeugd te werken. Dat is met vallen en opstaan gegaan. Maar ik denk dat weinig topclubs kunnen zeggen dat ze met negen jongens van de club landskampioen worden.’

Een van die jongens van de club is Pieter Sutorius. De onverzettelijke verdediger (29) is sinds 2010 een vaste waarde en speelde in de play-offs alsof zijn leven ervan afhing. Nadat de eindtoeter had geklonken, zocht hij direct zijn jongere broer Lukas (28) op met wie hij negen seizoenen samenspeelt in het eerste team.

‘Dit is ongelooflijk’, schreeuwde de oudste van de broertjes Sutorius uit boven de klanken van The winner takes it all. ‘Als je ziet waar wij vandaan komen… In mijn beginjaren verloor ik vooral heel veel en speelde ik play-outs tegen degradatie. Mijn broertje stopt zeer waarschijnlijk met tophockey. Om dit nog samen met hem mee te maken, dat is niet te bevatten’, zei Sutorius, terwijl hij naar de dansende blauwe menigte op het veld keek.

De routinier prees vooral de defensie – onder leiding van de absolute leider van Pinoké, de Belg Alexander Hendrickx. In de halve finale tegen Kampong (3-1- en 1-2-winst) en in de finale tegen Bloemendaal (1-1 en 0-4) gaf de Amsterdamse verdediging vrijwel niets weg. Sutorius: ‘Ze zeggen weleens: met goede aanvallers win je wedstrijden, met goede verdedigers win je kampioenschappen.’

De Pinoké-aanvaller die het uitgerekend in de play-offs op zijn heupen had, was Marlon Landbrug. Pas in de voorlaatste wedstrijd van de competitie scoorde de snelle aanvaller voor de eerste keer dit seizoen. Na één treffer in de halve finale was hij in de eindstrijd zelfs goed voor twee goals. De overige twee goals kwamen van de sticks van Hendrickx en Morris de Vilder. ‘Ik heb het beste maar voor het laatst bewaard’, lachte Landbrug, in het dagelijks leven werkzaam als kapper.

Geen internationals

Opvallend is dat nieuwe landskampioen geen enkele Nederlandse international telt, tegenover zeven van Bloemendaal. Wel heeft Pinoké drie Belgische olympisch kampioenen in de gelederen (behalve Hendrickx ook Sebastien Dockier en Florent van Aubel) en de Duitse neo-international Luca Wolff.

Zelfs in de huidige 32-koppige trainingsgroep van Nederland is er geen plek voor een Pinoké-man. Het grootste talent van de club, de 20-jarige Miles Bukkens, maakte furore in Jong Oranje maar moet nog altijd wachten op een uitnodiging van bondscoach Jeroen Delmee.