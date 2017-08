Geen medaille voor Nadine Visser in hordefinale; 'het was echt, echt geen perfecte race'

EK in Berlijn

Visser en Bennema hebben lang gedacht dat het gat tussen haar en de beste hordenlopers te groot was: haar persoonlijke record is circa een kwart tot een halve seconde langzamer dan dat van de beste vrouwen. In de finale bleek dat niet te tellen. Van de Europese lopers was Visser de nummer drie, op de zevenkamp presteerden vijf Europese vrouwen beter dan zij.



De EK atletiek, volgend jaar in Berlijn, kan Visser wel tot een keuze dwingen. Het is vrijwel onmogelijk om beide onderdelen te combineren. Er zit geen enkele rustdag tussen de zevenkamp en de 100 meter horden. Drie jaar geleden gebruikte Schippers de EK atletiek van Zurich bewust om te testen of het zin had om te kiezen voor de sprint.



Visser acht het niet zeker dat ze op horden beter zal presteren dan op de zevenkamp, al moest ze in Londen ruim 250 punten toegeven op Anouk Vetter, de Nederlandse recordhouder die brons won. 'Het zijn zeven onderdelen. Als je ze net wat beter doet, dan stijg je misschien ineens flink wat plaatsjes. Op horden is dat misschien juist wat moeilijker. Ik weet zeker dat ik volgend seizoen begin als zevenkamper. Dan zien we wel verder.'