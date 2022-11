Geen kort geding oud-bondscoach Van Commenée maar atletiek-affaire blijft wel doorsudderen

Charles van Commenée in 2008. Beeld ANP

Van Diepen, die in Tokio zilver veroverde op de 4x400-meter estafette, vertelde eerder dit jaar dat de coach in een gesprek in 2019 positief over het schildkliermedicijn Thyrax zou hebben gesproken. Dat deed Van Diepen in een gezamenlijk artikel in Trouw en NRC waarin 25 deels anonieme sporters en begeleiders melding maakten van onwenselijk gedrag van Van Commenée.

Thyrax staat niet op de dopinglijst, maar oneigenlijk medicijngebruik druist wel in tegen de geest van de schone sport. Het promoten van dergelijke medicatie is een kwalijke zaak. Van Commenée, tot voor kort hoofdbondscoach bij de Atletiekunie, ontkende en kondigde een gang naar de rechter aan.

Maandag publiceerde NOCNSF een schriftelijke verklaring waar een groot verlangen naar rust uit omhoog rijst. Op initiatief van de sportkoepel zouden de twee hoofdpersonen in een gesprek met een onafhankelijke mediator het hebben bijgelegd. De conclusie van het onderhoud is: van het aanzetten tot medicijngebruik is geen sprake geweest.

Van Diepen stelt in het statement dat hij Van Commenée tijdens het kennismakingsgesprek van ruim drie jaar geleden verkeerd begrepen heeft. ‘Filosoferend over de grenzen in de sport en hoever je daarin als sporter gaat, heb ik ten onrechte het gevoel gekregen dat Charles het gebruik van Thyrax aanmoedigde.’

Schone sport

Van Commenée toont zich opgelucht. Hij stelt dat hij altijd een schone sport heeft voorgestaan en dat zijn integriteit in zijn 45 jaar lange loopbaan niet eerder in twijfel is getrokken. ‘Met de verklaring van Tony ben ik blij dat de resultaten van de atleten nu weer boven verdenking staan.’

Van Diepen verwijst voor extra uitleg naar zijn advocaat Colin Burger. De kwestie ligt ondanks het statement van NOCNSF namelijk nog steeds gevoelig. Burger weegt zijn woorden. ‘We zijn tot een akkoord gekomen zodat Tony weer kan gaan trainen. Het is een agree to disagree.’

In de verklaring geeft Van Diepen aan dat hij het betreurt dat door de publiciteit de prestaties van de Nederlandse atleten in twijfel werden getrokken. Maar spijt betuigt hij niet, laat de 26-jarige via zijn advocaat weten. ‘Er is geen keutel ingetrokken’, zegt Burger met klem. ‘En in het gesprek heeft Tony letterlijk gezegd dat hij geen excuses zal aanbieden.’

Leidde tot beroering

De berichtgeving over Van Commenée leidde tot beroering in de Nederlandse atletiek. Als reactie schreef een aantal atleten een steunbetuiging voor de coach. Grote namen als Femke Bol, Sifan Hassan en Liemarvin Bonevacia weerspraken het negatieve beeld dat over hem was geschetst. Opvallend was wel dat er 82 sporters werden benaderd, maar er uiteindelijk maar 16 waren die de brief ondertekenden.

In de tussentijd liet de Atletiekunie na eigen onderzoek weten dat van het overtreden van de dopingrichtlijnen door Van Commenée geen sprake was. De bond ging eraan voorbij dat de coach daar nooit van is beschuldigd: het schildkliermedicijn staat immers niet op de lijst met verboden middelen. Dat de Dopingautoriteit bij het onderzoek betrokken was, werd door de instantie zelf in Trouw ontkend.

Met de getekende overeenkomst lijkt de kwestie rond Thyrax klaar te zijn. Maar daarmee is de naam van Van Commenée nog niet gezuiverd. De meldingen over een onaangename cultuur op Papendal waren geen onderdeel van het akkoord tussen hem en Van Diepen. Daar zal het nog een tijdje over gaan, denkt Burger. ‘We hebben doelbewust geen afspraken gemaakt over die prestatiecultuur. Die discussie is nog niet klaar.’

Ook Van Commenée ziet dat losse eindje en laat weten binnenkort dieper in te zullen gaan op de prestatiecultuur onder zijn leiding.