Geen kampioenswedstrijd vrijdag voor de Tukkers: Jong Ajax – FC Twente gaat niet door uit angst voor ongeregeldheden

FC Twente hoopte vrijdag kampioen te worden in de Keuken Kampioen Divisie. Beeld BSR Agency

De ploeg uit Enschede had in Amsterdam kampioen kunnen worden in de Keuken Kampioen Divisie, maar FC Twente en Ajax zijn het niet eens geworden over de locatie van de wedstrijd. Normaal gesproken speelt Jong Ajax de competitiewedstrijden op Sportpark de Toekomst, maar het uitvak aldaar heeft slechts 185 zitplaatsen. Veel te weinig, vinden de Twentenaren, die massaal naar Amsterdam wilden reizen om te zien hoe hun club zou terugkeren in de eredivisie.

FC Twente probeerde de wedstrijd te verplaatsen naar de Johan Cruijff Arena, maar volgens een woordvoerder van Ajax was het niet mogelijk om dat stadion zo kort van tevoren te huren. De fans van FC Twente gaven zich niet zomaar gewonnen en stelden alsnog in groten getale naar de hoofdstad af te reizen. ‘Of ze nou willen of niet, wij zijn er massaal bij vrijdag (...) meegaan is op eigen risico’, schreef de supportersvereniging Vak P van FC Twente op Facebook.

De gemeenten Ouder-Amstel, waar Sportpark de Toekomst is gevestigd, en Amsterdam hebben daarop besloten om de wedstrijd af te blazen. ‘Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat’, lieten zij dinsdag weten in een gezamenlijke verklaring.

De kampioenskansen van FC Twente zijn daarmee niet verkeken. Als Sparta vrijdag verliest tegen Helmond Sport, wordt Twente die dag alsnog kampioen. En anders kunnen de Tukkers de titel op Tweede Paasdag veroveren bij een overwinning op Jong AZ.