Geen James Bond maar Ajax kijken in de bios, nog steeds zonder juichen

In de voetbalstadions is het publiek voorlopig niet welkom en zo kan het dat bioscoopketen Pathé een gaatje in de markt ziet. Gisteren mochten 60 fans in Pathé Arena naar Ajax - Heerenveen kijken. ‘Ik juich inwendig.’

Het vooroordeel dat Ajax voornamelijk ‘bioscooppubliek’ trekt, wordt in de Pathé Arena indirect bevestigd. In de aangrenzende Johan Cruijff Arena is vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom. Zondagmiddag kunnen 60 bezoekers in de Pathé Arena verspreid over twee zalen het door Fox Sports uitgezonden duel Ajax - Heerenveen op een groot scherm zien. ‘Ik heb genoten van een topfilm’, zegt Ajax-fan Lisa, na de 5-1-zege voor haar favoriete club.

Pathé had al ervaring met het uitzenden van wedstrijden van Oranje en Ajax in de Champions League. ‘Toen voorzagen we in een leemte, omdat kaartjes duur waren en het soms een uitwedstrijd betrof’, zegt Jacques Hoendervangers, managing directeur bij Pathé Theatres BV. Nu voorziet voetbal in de bios meer dan ooit in een behoefte, omdat de stadions op last van de overheid leeg blijven.

Nadat premier Rutte de voetbalfans aanvankelijk had opgeroepen ‘hun bek te houden’ in de stadions, hielden de supporters zich meestal keurig aan de coronaregels. Hoe handhaaft Pathé de orde in de bioscopen? Hoendervangers: ‘Zingen en spreekkoren zijn verboden, dat gebeurt ook niet in de bioscoop. Maar bij een film hoor je wel eens ‘oeh’ of een lach, dat mag nu ook.’

Het is voor iedereen wennen. ‘Een fijne voorstelling, eh, fijne wedstrijd’, zegt een medewerker van Pathé. Het is een vreemde gewaarwording voor de bezoekers van de zalen 5 en 12 in Pathé Arena om het hoofd van oud-prof en Fox-analist Hedwiges Maduro zo groot in beeld te krijgen bij de voorbeschouwing op Ajax-Heerenveen. Pathé heeft normaal vast een leuker voorprogramma.

Onderdrukte kreet

Al na drie minuten volgt de eerste test of de bezoekers het coronaprotocol volgen, wanneer Tadic Ajax op 1-0 zet. Je hoort een enkele onderdrukte kreet, een bescheiden applausje en dan schalt alleen de stem van de Fox-commentator door de zaal. ‘Dit is het beste alternatief voor een wedstrijd bijwonen in een stadion’, aldus Pathé-directeur Hoendervangers. Het is toch anders dan thuis kijken voor de televisie of op een iPad.’

Hanneke had haar vriendin Lenneke bij voorkeur meegenomen naar de kroeg om naar Ajax te kijken. ‘Dit voelt raar, het is ook voor ons een experiment’, zegt Hanneke. En lachend: ‘Het is anders om samen naar de film te gaan. Dan houd ik mijn mond wel, nu geef ik toch zachtjes commentaar. En in de kroeg had ik er een biertje bij gehad. Ajax speelt goed, ik juich inwendig.’

Geen James Bond

Pathé moest wel creatief zijn in de programmering, omdat kaskrakers als James Bond vanwege de coronacrisis werden uitgesteld. Hoendervangers: ‘Cineworld heeft de deuren in Engeland en Amerika gesloten, dat bedrijf is bijna 100 procent afhankelijk van blockbusters. Natuurlijk is James Bond voor ons een uiterst belangrijke titel, dat gemis maak je niet goed.’

In het brede aanbod past niet alleen online-optredens van artiesten of de finale van Wie is de Mol?, maar ook profvoetbal. De wedstrijden die Fox Sports live uitzendt, zijn te zien in de bioscopen in tien speelsteden. Niet elke speelstad heeft immers een Pathé-bios. ‘En we zijn niet gek, we gaan niet duels van Ajax in Rotterdam uitzenden’, zegt directeur Hoendervangers. Pathé de Kuip vertoonde zondag de Rotterdamse stadsderby Feyenoord - Sparta.

Blijven zitten

De rust bij Ajax - Heerenveen is geen pauze in de Pathé Arena, de bezoekers moeten zoveel mogelijk blijven zitten. Thijs geniet van het spel van Ajax. ‘Je mist de sfeer en de beleving in het stadion’, zegt Thijs. ‘Maar ik vind dit leuker dan thuis voor de televisie kijken.’ Zijn vriend Jarno komt uit Tilburg en is eigenlijk Willem II-supporter. ‘Ik wil zeker bij Pathé in Tilburg een wedstrijd van Willem II zien.’

De 21-jarige Lisa had zondag liever zelf gevoetbald bij haar club HBC in Heemstede. ‘Of Ajax in de Johan Cruijff Arena aangemoedigd.’ Nu voelt het onwennig als ze met haar vriend in Pathé Arena haar favoriete club met 5-1 ziet winnen. ‘Normaal had ik vijf keer uitbundig gejuicht, sta ik te dansen en te springen. Dit is weer wat nieuws, maar de ambiance van een vol stadion is nu eenmaal niet te kopiëren. Het zal even duren voor dat weer terugkeert.’

Ook in de tweede helft blijft het schaarse publiek muisstil, al hoor je even de bewondering door zaal 12 gonzen wanneer de bij Ajax teruggekeerde Davy Klaassen een strafschop overtuigend benut. Pathé-directeur Hoendervangers: ‘Onze medewerkers zitten bij het voetbal in de zaal. Normaal gesproken hebben we een gemoedelijke sfeer bij voetbal in de bioscoop, we trekken veel gezinnen en vaders die met hun zonen gaan kijken.’

De KNVB had de duels tussen de topclubs al verplaatst naar januari in de hoop dat volgend jaar weer publiek naar de stadions mag. Risicowedstrijden worden echter niet vertoond in de bioscopen om mogelijke confrontaties tussen supporters te voorkomen. De klassieker Ajax - Feyenoord zal dus niet te zien zijn in Pathé Arena. Hoedevangers: ‘Voor zo weinig bezoekers gaan we dat risico zeker niet lopen.’

Mislukt in Den Haag

Alleen in Den Haag mislukte het initiatief, toen de fanatieke aanhang van ADO zich in de bioscoop misdroeg. Pathé besloot meteen om in de Haagse bioscoop geen wedstrijden van ADO meer te vertonen. ‘Den Haag was de enige uitzondering’, aldus Hoendervangers. ‘We wilden niet het risico lopen dat een bewaker die jongens een volgende keer moest tegenhouden.’

In Pathé Arena wordt de 5-1 voor Ajax van Antony op fluistertoon bejubeld. Er klinkt geen gejuich na het laatste fluitsignaal. Of Hanneke de beste film in tijden heeft gezien? ‘Dat is ook weer overdreven’, zegt ze, glimlachend. ‘Maar het was een leuke middag.’

Maar als Pathé-directeur Hoendervangers moet kiezen tussen James Bond of Ajax in zijn theaters? ‘Dat is niet zo moeilijk, natuurlijk James Bond.’