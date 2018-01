Geen huldiging voor Anish Giri; de druk blijkt te groot tijdens zijn blitzpartijen tegen de wereldkampioen schaken

Anish Giri is een aparte verschijning. Hij ziet eruit als een Nepalees, schaakt als een Rus en praat als een Nederlander. Die uitbundige mix van culturen is te danken aan zijn internationale opvoeding. Giri heeft een Russische moeder en Nepalese vader. Toen die in 2008 als ingenieur in Delft kwam te werken, verwierf Giri het Nederlands staatsburgerschap. Sindsdien staat er NED achter zijn naam tijdens schaaktoernooien.



Giri, begonnen in Wijk aan Zee als nummer vijftien van de wereld, staat te boek als een typische remiseschaker. Er bestaat een theorie dat dat het gevolg is van zijn turbulente jeugd; hij zou er een extra hang naar veiligheid en stabiliteit door hebben ontwikkeld. Niet alleen in het dagelijks leven - Giri is 23 jaar, getrouwd en vader van een zoon - maar ook achter het schaakbord. 'Dat stempel is onterecht', meent toernooidirecteur Van den Berg. 'Anish gaat wel degelijk voor de winst.' En zijn jeugd mag dan onstuimig zijn geweest, hij was wel veilig. 'Ik ben vaak genoeg bij de familie Giri thuis geweest om dat te kunnen concluderen.'



Dit jaar, zegt Van den Berg, was het alsof er een andere Giri kwam binnenwandelen in Wijk aan Zee. 'Sterker, ontspannener en zelfverzekerder.' In voorgaande edities wilde Giri nog weleens hoog van de toren blazen, dit jaar stelde hij zich bescheiden op. Die aanpak werkte: van de dertien partijen won hij er vijf, acht eindigden in remise. Giri is de revelatie van het toernooi.



Maar ja, nu wacht een tiebreak tegen Magnus Carlsen, de Roger Federer van het schaken. Carlsen kijkt Giri niet aan als hij hem de hand reikt. Hij is gespannen, blaast zijn wangen vol, het lijkt alsof hij er niet gerust op is. Achter de afrastering kijken de toeschouwers rijen dik toe. De climax is aanstaande. Eén keer wist Giri van Carlsen te winnen, de allereerste keer dat ze tegenover elkaar zaten. Vanaf dat moment begon ook het jennen op Twitter, waarvan Van den Berg opmerkt: 'Het is grappig bedoeld, maar er zit ook een venijnig ondertoontje in. Magnus hapt, Giri speelt daar gretig op in.'