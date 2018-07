Geen gele trui voor Dylan Groenewegen na hectische openingsetappe: ‘Ik had de benen niet’

Dylan Groenewegen baalt. Als het ooit mogelijk was om als Nederlander de gele trui te pakken, dan was het deze zaterdag, in de eerste etappe van de Tour de France. De sprinter van Lotto-Jumbo droomde er al maanden over.

Dylan Groenewegen voor aanvang van de eerste etappe van de 105e editie van de Ronde van Frankrijk tussen Noirmoutier en Fontenay-le-Comte. Foto ANP

Maar na 201 kilometer fietsen in de snikhete Vendée staat Groenewegen in plaats van op de hoogste trede op het podium bij de teambus om uit te leggen waarom hij niet verder is gekomen dan de zesde plaats. Zijn verklaring is even kort als simpel: ‘Ik had de benen niet.’

Groenewegen merkte het toen hij in de finale, op tien kilometer van de finish, achter de valpartij van Arnaud Démare zat en zich daarna weer in gang moest trekken. Dat lukte met moeite. Het was het moment waarop hij besefte dat hij op de openingsdag niet om de ritzege mee ging doen.

Vooraf was het zelfvertrouwen nog groot geweest. Bij Groenewegen zelf, maar ook bij de begeleiding van Lotto-Jumbo, want uit alle testen bleek dat de sprinter in topvorm stak. ‘Als de Tour vandaag op fysiek zou worden beslist, is Dylan de winnaar’, spreekt zijn persoonlijke coach Merijn Zeeman bij de start in Noirmoutier.

Met negen ritzeges achter zijn naam was bovendien duidelijk dat de dit jaar vernieuwde sprinttrein, met Timo Roosen als degene die Groenewegen moet lanceren voor de sprint, prima in elkaar steekt. Toch neemt niemand de woorden ‘gele trui’ in de mond. ‘We gaan gewoon proberen de sprint te winnen. Met wat daarna gebeurt, zijn we nog niet bezig’, zegt ploegleider Nico Verhoeven.

De etappe naar Fontenay-Le Comte verloopt lange tijd zoals verwacht: er is een kopgroepje weg, maar serieus kans van slagen heeft die poging niet. Het enige opwindende is de hond die niet goed aan de lijn zit en bijna tussen de spaken van de Franse vluchter Jérôme Cousin terecht komt.

Maar dan is er ineens opwinding: Chris Froome is gevallen. En Nairo Quintana rijdt lek. Op dag 1 lijden ze meteen al tijdverlies. Vooraan dendert de trein van Quick-Step door. Met grote overmacht wordt de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria in stelling gebracht. Die maakt het werk koeltjes af en verovert in zijn allereerste Tour direct het geel.

Groenewegen komt tot de zesde plaats, achter Peter Sagan, Marcel Kittel, Alexander Kristoff en Christophe Laporte. Hij bedankt na afloop zijn ploegmaten. Met name de rol van Gesink was een opvallende. De gewezen kopman sleurde lange tijd aan kop voor de sprinter.

Groenewegen weigert bij de pakken neer te zitten. Wat er vandaag niet was, kan er morgen zo maar weer zijn. ‘Dat is het mooie van de Tour. Elke dag is er een nieuwe kans.’ Maar het geel kan hij voorlopig vergeten.