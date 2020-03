Geen derby tussen Sparta en Feyenoord? Dan maar mens-erger-je-nieten

Er werd een uitverkocht huis verwacht bij Sparta-Feyenoord, maar het bleef stil. De derby moest wijken voor het virus.

Een kwartier voor de aftrap van de Rotterdamse derby Sparta-Feyenoord dringen gewoonlijk twaalfduizend toeschouwers nerveus richting de tourniquets van Het Kasteel, veelal gehuld in rood-witte shirts in diverse schakeringen. Of ze nemen nog een laatste hartversterkertje in stadioncafé De Schicht. Maar dit is geen normale zondagmiddag.

Nu het duel door het coronavirus is afgelast is het om 14.15 uur uitgestorven rond het Kasteel. Het is een surrealistische ervaring, zeker omdat deze editie extra beladen was. Sparta kent een sterke rentree op het hoogste niveau en heeft steevast een uitverkocht huis. Maar ook uit Feyenoordkringen was er een run op kaartjes, want Feyenoord steekt in bloedvorm.

Het enige rood-wit wappert aan de wand van de Kasteelzijde, een rood-witgestreepte vlag die daar altijd hangt. De 72-jarige Gerard Mertens, platte pet, groene jas, loopt er onderdoor. Hij zit al sinds zijn zesde om de week op de Bok de Korvertribune met andere familieleden. Hij kan zich geen afgelaste derby heugen. ‘Ik ben toch maar even gaan kijken, lekker gewandeld vanuit Schiedam zoals altijd. Ik had toch niets te doen.’

De stilte doet hem wel wat. De fanshop is dicht, net als De Schicht. Bij café Brouwershuis, 500 meter verderop bij de Mathenesserdijk waar normaliter veel Sparta-fans verzamelen, zijn de stenen gezichten van lolbroeken Laurel & Hardy in de vensterbank omgedraaid. Ook hier een dichte deur.

Dan maar zelf voetballen

Om klokslag 14.30 uur wordt er wel gevoetbald, maar náást het stadion. Op een fonkelnieuw Cruyff Court spelen twee kinderen en hun vaders. Vooral de tienjarige Burak Kolukirika is een groot Sparta-fan. ‘Nu ga ik zelf maar voetballen, dat mag nog wel.’

Aan de andere kant van het stadion kijken drie mannen in een auto op hun telefoon naar de Turkse topper Trabzonspor-Basaksehir. De man achter het stuur vertelt dat hij liever op zijn vaste plek in het Sparta-stadion had gezeten. ‘De sfeer is geweldig deze wedstrijd.’

De spelers van beide clubs hebben vrij gekregen, maar met de strikte opdracht om zich niet in horecagelegenheden te begeven of een korte vakantie te nemen. Feyenoordspelers moeten hun locatiemelding aan hebben staan op hun telefoon. Wellicht overbodig. ‘Iedereen is doordrongen van de ernst van de situatie,’ zegt assistent-trainer Cor Pot door de telefoon.

Het is een surrealistisch weekend voor Pot, die door Sparta is opgeleid, er drie jaar in het eerste speelde en er later nog assistent-trainer was. Hij had enorm naar de derby uitgekeken, maar staat nu op de golfbaan. ‘Het voelt een beetje als de autoloze zondag vroeger.’

De trainer die hij bij Sparta en nu ook weer bij Feyenoord assisteert, Dick Advocaat, is onbereikbaar. Zou het goed met hem gaan? Van Advocaat is bekend dat hij eigenlijk niet zonder voetbal kan. ‘Dick vermaakt zich wel,’ zegt Pot. ‘Die stopt er gewoon een lading dvd’s van toekomstige tegenstanders in en gaat die rustig bekijken.’

Pot is niet bevreesd dat de goede vorm wegebt. ‘Het klopt in deze groep. De mindset van die jongens is gewoon goed. Er is rust in de club, ik ga ervan uit dat we de draad straks weer oppakken.’

Dat verwacht Henk van Stee ook van Sparta, alwaar hij directeur voetbalzaken is. Maar het is lastig plannen. ‘Eerst waren er gemengde gevoelens: overdrijven we niet? Maar sinds drie, vier dagen beseffen we de ernst van de situatie. We volgen alle protocollen, bekijken per dag wat we kunnen doen.’

Zelf maakte hij van de nood een deugd. ‘Ik zit zowat voor het eerst van mijn leven op zondag met mijn gezin te mens-erger-je-nieten. Ik word helaas aardig weggespeeld.’

Van Stee had er vertrouwen in dat zulks met Sparta niet zou gebeuren tegen Feyenoord. ‘Het is balen, maar deze crisis overstijgt alles. Mensen die ziek zijn of failliet gaan; dat is allemaal veel erger. Sparta overleeft dit wel.’

Logisch besluit

Onder supporters klonk ook geen wanklank over de afgelasting. Remco Ravenhorst van supportersvereniging De Feijenoorder: ‘Iedereen zag dit aankomen. Het is het enige logische besluit.’

Het had een mooie maand kunnen worden voor Feyenoord, met volgende week Ajax-thuis en de bekerfinale op 19 april. ‘We waren natuurlijk al enorm bezig met sfeeracties, met andere organisatorische dingen, activiteiten, vergaderingen. De spirit is top. Bij de spelers, bij de fans. Ik verwacht niet dat dat straks anders is, hoor. Maar ik mis het wel.’

Ravenhorst dacht er nog over naar Het Kasteel te gaan. ‘Om toch iets met je club te doen op de een of andere manier. Maar ik blijf binnen. Beetje netflixen en de was doen.’

Peter van der Zwan, voorzitter van De Sparta Supporter, krijgt normaal steeds meer kriebels in de aanloop naar de derby. De voorbije dagen voelde hij de spanning juist wegvloeien. Hij is vandaag maar gaan lezen in het recent verschenen ‘Derby aan de Maas’. ‘Dit is de enige juiste beslissing. Dat vindt iedereen. Het enige positieve: je realiseert je eens te meer hoe bijzonder die club voor je is.’