Geen buikige rokers meer langs de lijn, voetbaltrainers zijn nu graatmagere sportfreaks

Erik ten Hag (trainer van Manchester United) Beeld Action Images via Reuters

Toen Erik ten Hag de selectie van Manchester United aan het begin van het seizoen na een wanprestatie aan een strafloop van 13,8 kilometer onderwierp, liep hij zelf mee. Het leverde hem een hoop krediet op bij zijn spelers, bij de pers en de fans van United. Voor de 52-jarige Ten Hag was het geen probleem, weet Sjors Ultee, die Ten Hag assisteerde bij FC Utrecht. ‘Erik is topfit, bij de boslopen met FC Utrecht liep hij ook altijd zonder problemen mee.’

Ten Hag is met zijn graatmagere gestalte geen uitzondering langs de lijn. De meeste hoofdtrainers in het profvoetbal ogen bijzonder fit. Van Ruud van Nistelrooij, Kees van Wonderen, Alfred Schreuder, Rogier Meijer, Marinus Dijkhuizen, Wim Jonk, Phillip Cocu, Henk Fraser, René Hake, Julio Velazquez en Ultee heb je het vermoeden dat ze nog zo mee kunnen spelen.

Een flinke trendbreuk met de jaren negentig toen slechts een enkeling (Adrie Koster, Foppe de Haan) dezelfde maat trainingspak als zijn spelers droeg. Een rokende coach in de dug-out was destijds een vertrouwd beeld. Bekend zijn ook de verhalen van coaches die bovenmatig aten of dronken om de spanning te verdrijven. De trainer was vaak een oud-prof, die zonder dagelijkse trainingen razendsnel kon aankomen.

Uithangbord van de club

Dat geeft niet, de voetbalcoach hoeft zelf niet te trainen of te voetballen immers, hij moet dat zijn spelers vooral goed laten doen. Nog steeds gaat het ‘meer om wat een coach zegt dan om hoe fit hij is’, schetst Ferry de Haan, bij Heerenveen als technisch directeur verantwoordelijk voor onder meer het aanstellen van de hoofdtrainer. ‘Maar in het totaalplaatje is uitstraling belangrijk. De trainer staat veel vaker voor de camera dan ik of een andere directeur, hij is het uithangbord van de club. Clubs willen allemaal meer ‘topsportmentaliteit’, trainers moeten veel eisen van hun spelers. Dan kan ik me voorstellen dat het voor hen niet prettig voelt om zelf minder fit te zijn.’

Bij Heerenveen koos De Haan dit jaar voor Kees van Wonderen (die vanwege zijn magere postuur de bijnaam Skeletor verkreeg) als hoofdcoach. Toen De Haan nog bij Excelsior werkte, stelde hij op zeker moment Ricardo Moniz aan om iets los te maken. Moniz traint tweemaal daags voor zichzelf omdat hij vindt dat hij zelf alle oefeningen ‘met maximale intensiteit’ voor moet kunnen blijven doen aan zijn spelers.

Kees van Wonderen (Heerenveen) Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Er zijn meer sportfreaks in het trainerskorps. De Spaanse bondscoach Luis Enrique is een geoefend ultratriatleet, Bayern München-coach Julian Nagelsmann pakt elk vrij moment zijn mountainbike om de Beierse alpen te beklimmen, Gertjan Verbeek bouwt met zijn blote handen blokhutten en Frank de Boer staat dagelijks op de padelbaan.

De Boers wangen zijn veel meer ingevallen dan toen hij nog speler was. Dat er zoveel suiker zat in appelsap en Mars-repen wist hij niet toen hij nog zelf voetbalde. Als coach van het Amerikaanse Atlanta United dook hij uit verveling het krachthonk in. Het trainerschap, een ‘complex vak met steeds meer gezeur’ vrat aan hem. Hij merkte dat hij dat met een topfit lijf beter aankon.

Trendsetter

Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik was in Nederland waarschijnlijk een trendsetter toen hij in 2004 Ruud Gullit aanstelde als hoofdcoach. De andere kandidaat, Martin Jol, noemde hij ‘dikkig’. ‘Als Gullit binnenkomt, vult hij de kamer met zijn charisma. Jol doet dat op een letterlijke manier’, liet hij ooit vilein optekenen. Het ongelukkige huwelijk tussen Gullit en Van den Herik strandde overigens al na een jaar.

De meer gezette oud-prof lijkt goeddeels verdreven naar de analistentafel. Bij RTL schoven voor de analyse van Rangers-Ajax van woensdagavond de behoorlijk zwaarlijvige Theo Janssen, Wesley Sneijder en Jan Boskamp aan. Al is de coach met een buikje niet volledig uitgestorven. Zie bijvoorbeeld de huidige bondscoach Louis van Gaal. En zijn opvolger Ronald Koeman. Al is die laatste flink afgevallen sinds hij in 2020 werd opgenomen met een hartinfarct.

Ook Ajax-coach Alfred Schreuder laat weten veel op zijn voeding te letten. ‘Verder doe ik vier keer per week wat krachttraining, padel ik af en toe en fiets ik veel in de zomer. Ik voel me er gewoon goed bij.’

Alfred Schreuder (Ajax) Beeld Pro Shots / Stefan Koops

‘Het is raar om in een topsportomgeving zelf heel ongezond te leven,’ zegt Ultee. ‘Er staan allemaal gezonde dingen op tafel bij de lunch, iedereen is bezig om topfit te worden. En zelf vind ik het heerlijk om na allerlei gesprekken, en het bekijken van veel beelden, wat er tegenwoordig bij hoort, even buiten flink te bewegen.’

Uiterlijk

In voetbalpraatprogramma’s en op sociale media wordt zonder terughoudendheid geoordeeld over het uiterlijk van trainers. Ultee werd dit seizoen ontslagen bij Fortuna Sittard, maar blijft toch veel fietsen en hardlopen. ‘Maar dat doe ik omdat het me energie geeft. Ik geloof dat andere kwaliteiten belangrijker zijn dan hoe fit een trainer is. Maar het lijkt me niet ondenkbaar dat als er gekozen kan worden uit twee gelijkwaardige trainers en de ene coach oogt veel fitter dan de andere, dat er dan voor de fittere wordt gekozen.’

‘Hoe fit een coach eruitziet zegt iets over de levensstijl van een trainer,’ zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur bij FC Groningen. ‘Het is een ongelooflijk zware job met veel stress. Daar moet je fit voor zijn. Je bent ook het voorbeeld voor de spelers. Het is voor mij niet doorslaggevend bij de keus voor een trainer, wel een flinke pré.’

Profvoetballers zijn ijdeler geworden, mede vanwege de vele camera’s die doorlopend op hen gericht staan. Dat geldt voor veel trainers ook. Een facelift of haartransplantatie is niet ongewoon meer. Ze dragen ook meestal geen trainingspak of trenchcoat meer maar een strak maatpak of een merktrui met spijkerbroek.

Een trainer kan er ook gezond uit zien met een paar kilo meer, meent Heerenveen-directeur De Haan. ‘Ik zal niet zeggen: er wordt nooit een trainer die twintig kilo te zwaar is hoofdtrainer van Heerenveen.’

Rolmodellen

Maar goed, trainers die flink te zwaar zijn, zijn er ook niet zoveel meer op de markt, beaamt hij. En dat zal vermoedelijk nog wel even zo blijven. Afgetrainde topcoaches als Guardiola, Tuchel, Zidane, Conte, Arteta en Simeone zijn de rolmodellen voor de nieuwe generatie, vermoedt Ultee.

Pep Guardiola (Manchester City) Beeld ANP / EPA

De zeer succesvolle Carlo Ancelotti schreef in zijn in 2010 uitgebrachte biografie over zijn dikke billen als hij zich omdraaide voor de spiegel, het gevolg van zijn enorme eetlust. ‘Geen bijzonder stichtelijk schouwspel.’

Ook hij veranderde zijn leefpatroon. Ancelotti verving de sigaret voor een stuk kauwgom en greep de voetballoze periode als gevolg van de coronapandemie aan om af te vallen. ‘Ik kon de ploeg niet trainen, maar mezelf wel. Ik moest ook wel bewegen en afvallen vanwege mijn slechte knie. Ik voel me sindsdien veel beter. Gelukkig maar, want ik wil nog niet stoppen.’