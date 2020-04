Geen betaald voetbal, wel verruiming topsport

De Eredivisiewedstrijd SC Heerenveen - Ajax in maart. Beeld ANP Sport

In samenspraak met de bonden zal sportkoepel NOCNSF een protocol opstellen, wat gelet op de richtlijnen van het kabinet per sport mogelijk is.

De KNVB had geen andere keuze dan het schrappen van de eredivisie en de eerste divisie, omdat vergunningverplichte evenementen tot 1 september verboden zijn. Dat decreet maakt ook het spelen van wedstrijden zonder publiek onmogelijk. Formeel neemt de KNVB dat besluit na consultatie van de Europese voetbalbond (UEFA).

Vrijdag bespreekt de bond de consequenties van het beëindigen van de competities met de clubs. Het nieuwe seizoen zou beginnen in augustus. De KNVB spreekt op haar website van ‘enorme uitdagingen in organisatorisch, sportief en economisch opzicht’.

De hockeybond (KNHB) schrapte alle competities en besloot de stand te bevriezen. Er zijn dit seizoen geen kampioenen of degradanten, elke ploeg blijft op het huidige niveau spelen. ‘Het geldt voor alle teams in Nederland’, zegt bondsvoorzitter Erik Cornelissen.

‘Pijnlijk voor de club die bijna kampioen was en mooi voor de ploeg die al gedegradeerd dacht te zijn. Maar we wilden het simpel houden, De clubs wilden duidelijkheid, die krijgen ze. Nu kunnen contracten met spelers en trainers worden afgewikkeld.’

De bond wacht met het toewijzen van tickets voor de European Hockey League (EHL) of de eindronde voor dit seizoen alsnog in oktober kan worden gespeeld. Als dat haalbaar blijkt, is de huidige stand leidend en spelen de mannen van Bloemendaal, Den Bosch en HGC in 2021 in de EHL. Bij de vrouwen worden in dat geval de nummers 1 en 2 (Den Bosch en SCHC) aangewezen.

NOCNSF maakte dinsdagavond bekend dat op ‘aangewezen locaties’ weer topsport mag worden bedreven. Het betekent in de praktijk dat clubs in het betaalde voetbal de trainingen mogen hervatten, zij het onder strikte voorwaarden. Ook het hermetisch afgesloten sportcentrum Papendal zal zijn deuren weer openen. ‘Maar het betekent niet dat je morgen op Papendal weer 300 atleten ziet trainen’, aldus Maurits Hendriks, technisch directeur van NOCNSF.

Voorzichtig versoepelen is het credo van het kabinet, de sport kan slechts volgen. Hendriks: ‘Het mooiste nieuws is dat kinderen weer mogen sporten, het blijkt dat zij het virus nauwelijks verspreiden. Elke versoepeling vereist meer discipline en zelfbeheersing, die verantwoordelijkheid voel ik vooral als technisch directeur van NOCNSF.

‘Het is fijn dat topsporters hun vak weer kunnen uitoefenen, het RIVM heeft bepaald dat de risico’s voor de samenleving minimaal zijn. Maar we moeten de condities op een zorgvuldige manier uitwerken. Topsport heeft ook in die zin een voorbeeldfunctie.’

De sport moet ‘coronaproof’ zijn en blijft zeker de komende maanden nog gericht op de ‘anderhalvemetersamenleving’, hetgeen een doorstart van teamsporten vooralsnog uitsluit. ‘We mogen het virus geen tweede kans geven’, zegt Hendriks.

En dus zullen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidend zijn. Tennissen met een gedesinfecteerde bal, zwemmen in kleine groepjes; per sport wordt bekeken hoe en in welke vorm de trainingen worden hervat.

De hockeyclubs openen de deuren binnenkort voor de jongste jeugd tot 12 jaar. KNHB-voorzitter Cornelissen: ‘Zij kunnen trainen en onderlinge potjes spelen. In de leeftijd tot 18 jaar zal die restrictie van anderhalve meter afstand blijven gelden.’

Tennisster Kiki Bertens was de laatste weken al bijna Nederlands kampioen puzzelen. Spelletjes zijn haar grootste hobby, maar de nummer 7 van de wereld hoeft na het decreet van de regering geen privébaan meer op te zoeken om haar sport te beoefenen. Toch verandert er weinig voor haar, zegt Bertens. ‘Zolang de toernooien stilliggen, is het niet duidelijk waarvoor ik moet trainen.’

Het proftennis wordt niet hervat voor half juli. Bertens vreest dat wellicht het gehele seizoen wordt geschrapt. ‘Eind mei bepalen de spelersvakbonden ATP en WTA hoe het verder moet. Tennis is een mondiale sport, we moeten vrij en zonder restricties over de gehele wereld kunnen reizen om toernooien te spelen. En dat lijkt vanwege het coronavirus nog lang niet mogelijk.’

Zonder doel is de motivatie een stuk minder, aldus Bertens. ‘Ik ga weer tennissen wanneer ik er echt zin in heb. Ik zorg dat ik fysiek in orde blijf, doe veel fitness- en krachttraining. Ik kan slechts afwachten of we dit jaar nog gaan spelen.’