Geen bekerwedstrijd van 1 miljoen. Een leeg PSV-stadion doet ook Telstar pijn

Joey Veerman maakt zijn eerste doelpunt voor PSV (2-1) en schiet zo zijn nieuwe club naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Directeur Pieter de Waard van Telstar verpakt zijn teleurstelling over het uitblijven van recettedeling in een passende uitspraak: ‘Net nu wij van de geeuwhonger geen ontlasting hebben, spelen we in een leeg stadion tegen PSV’. Achtste finale beker, dat betekent deling van de recette. Maar het stadion blijft leeg vanwege corona en de helft van nul is nul.

Ach, het had zo mooi kunnen zijn. Een ton verdienen in barre tijden. Twee ton misschien. Wie weet. Donderdag, tegen 18.00 uur, zwaaiden leden van Excelsior Maassluis de spelersbus uit voor de wedstrijd in de Arena tegen Ajax. Zeker één ton levert die wedstrijd op, had voorzitter Hans de Leeuw gehoord in de wandelgangen. En dat op een totale begroting van de club uit de tweede divisie van pakweg een half miljoen euro.

In de reglementen van de KNVB staat het zo, over het bekertoernooi: ‘Vanaf de achtste finales wordt een resultaatdeling per wedstrijd toegepast waarbij beide deelnemers 50 procent van het nettoresultaat ontvangen.’ Eerst gaan de kosten van het duel af van het brutoresultaat, kosten voor onder meer het stadion en de stewards. Niettemin is de bekerdroom van een kleinere club uit het betaald voetbal of een amateurclub overzichtelijk: thuis spelen tegen een topclub is het allerleukst, maar, na plaatsing bij de laatste zestien, is in financieel opzicht een uitwedstrijd tegen een grote club met een groot stadion het aantrekkelijkst. Zeker als daarop veel publiek afkomt.

Wedstrijd van 1 miljoen

‘De wedstrijd van een miljoen’, stelt De Waard met enige overdrijving, over PSV - Telstar van donderdagavond. PSV speelde in 2013 ook tegen Telstar in het bekertoernooi, hoewel veel eerder in het toernooi. Toen voor 15 duizend toeschouwers, met 4-1 als uitslag. Vaak is het stadion van de topclub niet uitverkocht voor zulke wedstrijden tegen de kleintjes. De Waard: ‘Maar laten we eerlijk zijn: hoe vaak zien ze in Eindhoven een club als Telstar? Nee, het is echt pech. Zo’n wedstrijd met publiek had cruciaal kunnen zijn voor onze begroting. Maar nee hoor. Typisch Telstar, we pissen weer naast de pot.’

Ajax heeft in het verleden werk gemaakt van het gevuld krijgen van het stadion, door kaarten voor populaire prijzen aan te bieden, als bijvoorbeeld amateurs naar de Arena komen. Precies een jaar geleden was het stadion uitverkocht voor het duel met Spakenburg. Ajax won met 7-0. Seizoenkaarthouders kunnen bij dit soort gelegenheden makkelijk meerdere kaarten kopen, tegen een redelijk tarief vanaf pakweg tien euro. En anders gaan de plaatsbewijzen in de vrije verkoop. Voor wie Ajax eens in het echt wil zien en geen seizoenkaart heeft, is dat een buitenkansje. Woordvoerder Miel Brinkhuis: ‘Het is een combi van een goede campagne op onze kanalen en relatief lage prijzen. Je kunt aannemen dat de wedstrijd tegen Maassluis uitverkocht was geweest.’

Gelukkig had Excelsior Maassluis geen inkomsten begroot, niet wetende waartoe het avontuur zou leiden. Voorzitter De Leeuw: ‘Alles is meegenomen. We zagen na de loting aankomen dat het stadion leeg zou blijven, al hielden we hoop op versoepeling van de maatregelen. Hoe hoog het bedrag precies zou zijn, weet ik niet, maar wel dat het substantieel is voor een club als de onze. Ik heb me er niet precies in verdiept, omdat ik op een gegeven moment inzag dat het toch aan onze neus voorbij zou gaan. We krijgen ook geen compensatie. Ik zou ook niet weten op wie je een beroep kunt doen.’

Anderzijds is het spelen van de wedstrijd zelf een van de hoogtepunten in de ruim 100-jarige clubgeschiedenis van Excelsior Maassluis. De Leeuw: ‘Het kampioenschap bij de amateurs, bekerduels tegen PSV en Heerenveen, en nu tegen Ajax. Al is het jammer van dat geld, en vooral jammer dat er geen publiek is. We hadden al 600 aanmeldingen na de loting, zonder al te veel inspanningen. We waren zeker tot duizend gekomen. Nu hebben we tien kaarten gekregen voor het bestuur. We hebben alleen geen tien bestuursleden. We vullen de groep aan met een paar anderen, onder wie de oud-voorzitter.’