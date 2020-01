Geen 24ste grandslamtitel voor Serena Williams op Australian Open

Serena Williams (rechts) won de Australian Open al zeven keer. Beeld AFP

Williams schreef de Australian Open zeven keer eerder op haar naam, maar moest in Wang na ruim tweeënhalf uur tennis haar meerdere erkennen.

In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uit naar 6-4. In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won.

De Amerikaanse moest in de derde set het hoofd buigen voor de Chinese nummer 28 van de wereldranglijst. Wang neemt het in de vierde ronde zondag op tegen Ons Jabeur uit Tunesië.

Margaret Court

Williams is sinds haar overwinning in Melbourne in 2017 op jacht naar haar 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Dat Williams tegen de 24ste titel aanhikt, heeft te maken met Margaret Court, de Australische tennisspeelster die ruim een halve eeuw geleden furore maakte. Zij vergaarde tussen 1960 en 1973 als eerste speelster 24 tennistitels, al leek de sport destijds nauwelijks op het spel waarin Williams uitblinkt. Drie van de grandslamtoernooien werden op gras gespeeld, de rackets waren van hout, volleren was een essentieel onderdeel van het spel.

Toch is dat record een eigen leven gaan leiden. Gevoed door de Amerikaanse media, die geobsedeerd zijn door statistieken, wenst de eerzuchtige Williams het record van Court te breken. De 24ste en eventueel 25ste titel moeten elke discussie overbodig maken: als ze die behaalt zeggen de koele cijfers dat zij de beste speelster aller tijden is.

Het opmerkelijke is: Williams wordt ook zonder die 24ste en 25ste titel alom beschouwd als de beste speelster aller tijden. Op de waarde van die getallen valt behoorlijk wat af te dingen. Tijdens Wimbledon wees Martina Navratilova er fijntjes op dat in haar hoogtijdagen niemand jacht maakte op het record van Court. Het was heel gebruikelijk dat topspeelsters als Navratilova en Chris Evert de Australian Open of Roland Garros oversloegen. Zij hadden andere ambities, zoals het opbouwen van het professioneel tenniscircuit voor vrouwen. Navratilova en Evert bleven op achttien titels steken.