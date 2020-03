Geduld van wielrenners in quarantaine op de proef gesteld

Een man met een masker voor het Crowne Plaza hotel in Abu Dhabi. Beeld EPA

Een set gewichten, één multifunctioneel strijkijzer en een gezonde dosis zelfspot. De Nederlandse wielrenner Ramon Sinkeldam, die sinds 2018 in dienst rijdt van de Franse ploeg Groupama-FDJ, pakt alles aan om de verveling de baas te blijven in zijn hotelkamer in Abu Dhabi. Samen met drie andere achtergebleven wielerploegen zit Sinkeldam al vijf dagen in quarantaine.

De Nederlandse wegkampioen van 2017 deelt een kamer met Fransman Arnaud Démare, de sprintkopman van Groupama-FDJ. Samen houden ze via Instagram de buitenwereld op de hoogte van hun dagelijkse bezigheden, zoals touwtjespringen met het snoer van een strijkijzer en het ophalen van lunchpakketten in de gang van het hotel.

‘Probeer het beste te maken van de situatie. Zit nog altijd vast in de hotelkamer en er is nog geen plan. Het wachten duurt voort, maar waarop eigenlijk?’, schrijft de 31-jarige Sinkeldam onder een video die dinsdag op zijn pagina verscheen. Daarin is te zien dat hij met zijn blik gericht op het Yas Marina circuit van Abu Dhabi aan krachttraining doet. Ook wordt er gekaart en, toepasselijk genoeg, gekeken naar de Amerikaanse misdaadserie Prison Break, waarin een groep gedetineerden tracht te ontsnappen uit een gevangenis.

Afgelopen donderdag besloot de organisatie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten de koers na vijf etappes stil te leggen vanwege het coronavirus, omdat twee stafleden van een Italiaanse ploeg besmet bleken te zijn met het virus. Op gezag van de lokale autoriteiten moesten alle deelnemende ploegen in hun hotel blijven en werden de laatste twee etappes geschrapt.

Groen licht

Alle renners en stafleden werden in de dagen daarna onderzocht. Tot op heden zijn alle uitslagen van die testen negatief. Zodoende vertrok zondagochtend al de ploeg van Jumbo-Visma uit het emiraat, maar Cofidis, Gazprom-RusVelo, UAE Team Emirates en dus ook Groupama-FDJ wachten nog altijd op groen licht om de hotelkamer te verruilen voor een plaats aan boord van een vlucht huiswaarts. Hun testuitslagen zijn nog niet binnen.

‘We worden behandeld alsof we de pest hebben’, laat Thierry Vittu, de baas van Cofidis, in een statement weten. ‘Als we iemand van het hotel op de gang tegenkomen, rent diegene hard weg. Onze kamers zijn al vijf dagen niet schoongemaakt, we moeten steeds zelf bij de lift een kar met lakens, zeep en handdoeken ophalen. Als de bel gaat, staat het ontbijt voor de deur van onze kamers. We worden tegen onze wil vastgehouden op een plek die we niet zelf hebben gekozen en niemand weet hoelang dit nog duurt.’

Duidelijk is dat voor Sinkeldam en zijn lotgenoten de voorbereiding op het wielerseizoen behoorlijk is verstoord. Aankomend weekend, op zaterdag, staat Strade Bianche op het programma, gevolgd door twee andere Italiaanse wielerwedstrijden: Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Eerder maakte organisator RCS Sport bekend dat de voorjaarsklassiekers ‘gewoon’ doorgang kunnen vinden, ondanks het heersende coronavirus in Noord-Italië.

Met name Milaan-Sanremo, tevens het eerste monument van het wielerseizoen, is door het koppel Sinkeldam en Démare met rood omcirkeld in hun agenda. Het Franse sprintkanon won in 2016 namelijk al eens La Primavera. Hij schat zijn kansen op eenzelfde resultaat nu somber in. ‘Ik weet niet hoe het moraal hoog te houden zonder te kunnen trainen, zo zeventien dagen voor Milaan-Sanremo,’ laat de 28-jarige Démare via zijn Instagram-account weten.