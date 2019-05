Geduld van hockeyers Bloemendaal beloond met nationale titel: ‘Eindelijk hebben we de beker!’

De spelers van Bloemendaal vieren dat ze kampioen zijn geworden. Links - met de beker in de hand - Glenn Schuurman en in het midden Roel Bovendeert. Beeld Jiri Büller

Terwijl de hockeyers van Bloemendaal met de kampioensbeker naar het uitzinnige publiek rennen, zonderen aanvoerder Glenn Schuurman (28) en Roel Bovendeert (27) zich even af. Aan de rand van het feestgedruis drukken de spelers de hoofden tegen elkaar. ‘Eindelijk hebben we hem’, schreeuwt Bovendeert in het oor van zijn kameraad.

Bloemendaal kroonde zich zondag voor het eerst sinds 2010 tot kampioen van Nederland. In de derde en beslissende play-offwedstrijd won de ploeg van trainer Michel van den Heuvel op het eigen Kopje met 2-0 van Kampong, dat na twee jaar afstand deed van de landstitel. Met het terughalen van de beker wierp Bloemendaal een onzichtbaar juk van negen jaar van zich af.

Schuurman en Bovendeert zijn de enige spelers uit de huidige selectie die er in 2010 ook al bij waren. Als talenten maakten de spelers uit het Brabantse Boxtel toen deel uit van de ploeg die de vijfde titel op rij vierde. Dit seizoen waren zij de ervaren krachten van een team dat snakte naar succes. Schuurman: ‘Na het laatste fluitsignaal dacht ik: hebben we hem nu eindelijk te pakken?’

Evenals dit seizoen draaide Bloemendaal de voorgaande twee seizoenen bovenin mee in de reguliere competitie. Maar twee keer bezweken De Mussen in de halve finales van de play-offs onder de druk. Dit keer bewezen zij ook met het mes op de keel te kunnen presteren. Bovendeert: ‘Soms is het niet zo complex. We hadden dit seizoen gewoon een beter team dan voorgaande jaren.’

De club haalde onder anderen de Belg en tweevoudig Wereldspeler van het Jaar Arthur van Doren en toptalent Jorrit Croon, die tegen Kampong de 1-0 voor zijn rekening nam. De Duitser Florian Fuchs blijft een lust voor het oog. Het slangenmens soleerde in het derde kwart langs twee Kampongverdedigers, waarna hij de bevrijdende 2-0 achter de doelman pushte.

Daarnaast gaven het Belgische krachtmens Manu Stockbroekx en de Nederlandse internationals Thierry Brinkman, Floris Wortelboer, Schuurman en Bovendeert het team extra flair. Schuurman: ‘We hebben een heel uitgebalanceerd team. Van sterke verdedigers en schavers op het middenveld tot topaanvallers voorin. Het is heel divers. Dat maakt ons zo onvoorspelbaar.’

Toch was het geen uitgemaakte zaak dat Bloemendaal met de sterkste selectie de titel na negen jaar terug zou halen naar ’t Kopje. Na de nederlaag in de reguliere competitie tegen Kampong in maart had oud-international en club­icoon Floris Jan Bovelander Bloemendaal al gewaarschuwd. ‘Goed spelen is minder moeilijk dan winnen. Echt winnen moet dit Bloemendaal nog leren’, zei hij tegen hockey.nl.

Bovelander leek gelijk te krijgen toen Bloemendaal de play-offs zaterdag vergat te beslissen. Na de gewonnen wedstrijd (2-1) vorige week in Utrecht, legden de sierlijk ogende spelers in oranjeshirts het met de finish in zicht op eigen veld af tegen de blauwe vechtmachine van Kampong, dat de zege na een vroeg opgelopen achterstand op mentaliteit naar zich toetrok (1-2).

Dus was er zondag een derde en beslissende wedstrijd nodig. Op eigen veld kreeg Bloemendaal een herkansing en mocht het bewijzen dat het niet alleen goed kon hockeyen, maar ook echt kon winnen. Voor ruim vierduizend uitzinnige supporters slaagde de ploeg van Van den Heuvel met vlag en wimpel. Bloemendaal was Kampong niet alleen hockeyend de baas. Het liet ook zien een overwinning over de streep te kunnen trekken. Bovendeert: ‘Wij leggen de lat vaak heel hoog. Als we winnen zonder mooi te spelen dan zijn we ontevreden. Maar finales zijn niet altijd mooi.’

Met het sterke optreden in de beslissende wedstrijd herstelde Bloemendaal zich van het zwakke optreden een dag eerder. ‘Zaterdag waren we onszelf niet’, aldus Schuurman. ‘Na de voorsprong gingen we achteroverleunen. Dat kunnen wij niet. Wij moeten altijd vooruit hockeyen. Dat zit in ons dna. Die les hebben we meegenomen uit voorgaande wedstrijden en vandaag fantastisch uitgevoerd.’

Volgens de aanvoerder was Bloemendaal het dit seizoen aan zichzelf verplicht om te laten zien wat het waard was. Enkel de landstitel zou de bevestiging zijn dat de ploeg had geleerd van voorgaande jaren. ‘Het gevoel was het hele seizoen al goed.’

Ook Bovendeert kon niet ontkennen dat de titelloze periode van negen jaar aanvoelde als een eeuwigheid. ‘Soms was het niet goed genoeg, soms hadden we een beetje pech. Des te mooier is het dat we de titel nu wel hebben gepakt.’ Niet in de laatste plaats omdat hij het samen met zijn beste vriend en teamgenoot Schuurman kon vieren.