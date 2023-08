Gedreven door zijn killersinstinct toont Duco Telgenkamp zich een hockeyspits in wording

Duco Telgenkamp wacht zaterdag op zijn kans in eerste wedstrijd van Nederland op de EK tegen Frankrijk. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

De bravoure is nooit ver weg bij Duco Telgenkamp, nieuwkomer in het Nederlands hockeyteam en doelpuntenmaker van beroep. Met zijn uitgesproken teksten (‘mijn tijd is nu aangebroken’), zijn bijzondere juichmomenten (‘dan moet ik mijn frustratie even kwijt’) en vooral dankzij zijn zeven goals in zijn eerste zeven interlands ontpopt de Haagse hockeyer zich tot een blikvanger in het Nederlands elftal.

Tijdens zijn eerste grote eindtoernooi, de EK in Mönchengladbach, liet Telgenkamp direct zien waarom bondscoach Jeroen Delmee hem heeft meegenomen naar Duitsland. De 21-jarige aanvaller scoorde zaterdag tweemaal in het met 6-0-gewonnen openingsduel van Nederland tegen Frankrijk.

Met echte spitsengoals maakte de fysiek sterke Telgenkamp zijn faam waar dat hij aan een halve kans genoeg heeft om het doel te vinden. ‘Het is heerlijk om hier te scoren’, zei Telgenkamp zaterdag kort na de wedstrijd, terwijl hij om zich heen keek naar de volle tribunes (ruim 9.000 toeschouwers) in het Hockeypark van Mönchengladbach. ‘Ik voel veel vertrouwen van het team en dat is fijn spelen.’

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

Het waren alweer de zesde en zevende doelpunt in zeven interlands voor Telgenkamp die in juni zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. De overige doelpunten tegen de zwakke Franse ploeg kwamen op naam van Terrance Pieters en Koen Bijen, beiden scoorden eveneens tweemaal.

Hyperfocus

Killersinstinct, je hebt het of je hebt het niet. Telgenkamp is van mening dat hij ermee is geboren. ‘Ik leef van goals maken’, zegt de topscorer van Kampong. Scoren is voor mij een gezonde obsessie. Ik heb adhd en heb geen interesse voor zaken die mij niet boeien. Voor dingen die ik wel super interessant vind, zoals hockey en doelpunten maken, heb ik juist een hyperfocus. Ik heb mijn hele leven erop ingericht om te slagen als spits.’

Drie jaar geleden viel het kwartje bij Telgenkamp. Hij zat destijds in een tweestrijd: ga ik volle bak voor hockey of ga ik iets anders doen? ‘Ik speelde bij HDM in Den Haag en was in het verleden een paar keer afgevallen voor nationale jeugdselecties. Ik heb er op mijn 18de voor gekozen om echt voor hockey te gaan en mijn talenten maximaal uit te buiten.’

Hoewel Telgenkamp in de jeugd nooit bekendstond als een bijzonder talent heeft hij altijd de overtuiging gehad dat hij een topspeler zou kunnen worden. ‘Het begint met keihard werken, gewoon heel veel uren maken zonder dat anderen het zien en zonder dat je er waardering voor krijgt. Dat is echt niet altijd makkelijk, maar ik was volhardend’, blikte hij in Mönchengladbach terug.

Voor veel buitenstaanders komt de naam Duco Telgenkamp uit de lucht vallen. ‘Ik weet waartoe ik in staat ben en andere mensen moeten daar nog even aan wennen. Ik wil niet arrogant klinken, maar het is geen toeval. Ik ben een traject aangegaan om fysiek en mentaal beter te worden en op een gegeven moment valt het dan op z’n plek.’

Boksen

Telgenkamp nam enkele personal trainers in de arm onder wie bokstrainer Daniël van Klaveren en sprinttrainer en oud-atlete Esther Dankwah. ‘Ik heb een klein groepje van heel inspirerende mensen om me heen verzameld die er altijd voor me zijn.’

Boksen doet de hockeyer al vanaf jonge leeftijd. Telgenkamp is van mening dat hij vooral dankzij zijn bokstrainingen mentaal sterk is geworden. ‘Boksen is een wrede sport, echt een mentale strijd met jezelf. Je moet een hyperfocus hebben, het is bij boksen eten of gegeten worden.’

Die hyperfocus komt Telgenkamp goed van pas op het veld. De zelfverzekerde aanvaller draait er niet om heen wat zijn doel is. ‘Stap voor stap wil ik omhoog om uiteindelijk de beste spits van Nederland te worden.’

Intuïtie

Bondscoach Jeroen Delmee vond het zaterdag mooi om te zien dat Telgenkamp bevestigde wat hij kan: altijd en overal scoren. ‘Duco is een echte spits die veel op intuïtie doet. Hij moet in het veld niet te veel nadenken. In de teambespreking hebben we gezegd: ‘Ga jij maar lekker hockeyen en ballen binnen beuken.’ Dat heeft-ie gedaan.’

Maandagavond wacht Nederland een confrontatie met wereldkampioen Duitsland dat op de EK een valse start kende met een gelijkspel tegen Wales. ‘Duitsland is van een heel ander kaliber dan Frankrijk, dat wordt een heel andere wedstrijd’, stelt Delmee.

Telgenkamp kijkt uit naar het topduel: ‘De Duitsers zijn mega goed. Nee bang ben ik niet, wel heb ik voor elke wedstrijd gezonde zenuwen.’