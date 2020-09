Gedegen voorbereiding Team Sunweb werpt vruchten af: tweede ritzege

Kragh Andersen van Team Sunweb rijdt door een streep zonlicht en kijkt om of hij uit de greep van het peloton blijft . Beeld Klaas Jan van der Weij

Ze beuken elkaar vreugdekreten slakend op de schouders, de twintigers van Team Sunweb: Tiesj Benoot (26), Marc Hirschi (22), Casper Pedersen (24) en Joris Nieuwenhuis (24). Middelpunt van het feestje deze zaterdag is Søren Kragh Andersen (26). In de straten van Lyon, finishplaats van de veertiende etappe in de Tour de France, ontsnapt hij drie kilometer voor de streep uit het peloton en houdt stand. Daar komt ook nog Tom Dumoulin van Jumbo-Visma langs, voor een high five met zijn voormalige ploeggenoot. Kragh Andersen, even later: ‘We zijn vrienden gebleven, dan ben je voor elkaar blij.’

Aan de boorden van de Rhône boekt Sunweb, met een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar het jongste team in Frankrijk, alweer de tweede zege in de Tour. Donderdag won Hirschi in Sarran na een solo van 30 kilometer. Het is alsof de ploeg zich opricht na de aankondiging van het vertrek van niet de minste pionnen. Nadat Dumoulin de ploeg eerder verruilde voor Jumbo-Visma, vertrekken aan eind van het seizoen ook Sam Oomen, Wilco Kelderman en Michael Matthews. Kragh Andersen: ‘Dit had ik niet verwacht. We kwamen naar de Tour om te leren, maar we presteren nu al.’

Aan de tactiek van Sunweb ligt vaak een zorgvuldig plan ten grondslag, maar volgens de etappewinnaar van zaterdag omvatten de instructies zaterdag aanvankelijk niet veel meer dan de opdracht vooral agressief te koersen. In de laatste tien kilometer probeert de ploeg het drie keer. Eerst is het Benoot die aanvalt, daarna beantwoordt Hirschi een uitval van Julian Alaphilippe, waarna Kragh Andersen, een geduchte tijdrijder en in Parijs-Nice nog winnaar van een rit tegen de klok, het afmaakt. ‘Het was vooral instinct. Ik wist dat ik niet moest twijfelen, dat ik moest wachten, wachten, wachten. Het bleek het perfecte moment.’

Ploegleider Marc Reef geeft na afloop meer inzicht in de strategie. Die is aangepast nadat de aanname dat er een groep vluchters zou wegrijden niet uitkwam. De sprinters Cees Bol en Casper Pedersen, vroeg weg gesprongen, lieten zich terugzakken. Ze zouden geen kans maken. Op de klimmetjes in de slotfase moest het dan maar gebeuren - Benoot en Kragh Andersen waren de aangewezen agressors. Reef: ‘We wisten al wel dat dit een rit is waar we kansen hadden. Ik had het al tevoren tegen Søren gezegd: de 14de etappe gaat jouw dag zijn.’

Dat de ploeg succes boekt is volgens Reef het resultaat van ‘maandenlang keihard werken, geloof in eigen kunnen en rustig blijven’. Veel energie is gestoken in onderling overleg: kritisch zijn, blijven praten, ook als het misgaat. ‘Deze groep klikt met elkaar. Dit betaalt zich nu allemaal uit.’

Op weg naar de streep kan Kragh Andersen het niet geloven. ‘Fuck, gebeurt dit echt? Dit is de Tour de France!’ Dat het publiek op 400 meter van de finish vanwege het virusgevaar wordt geweerd – het departement Rhône heeft code rood - valt hem wel op, na de grote drukte eerder op het parcours. Hij snapt het, het is goed zo, het is voor de veiligheid van de renners. De emoties zijn er niet minder om en het feestje viert hij zelf wel, met zijn teammaten.