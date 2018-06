Gedecideerd debuut van dertiger Ruud Vormer lijkt vervolg te krijgen bij Nederlands elftal

Met een energieke invalbeurt debuteerde de 30-jarige Ruud Vormer, spelmaker van Club Brugge, donderdag in het Nederlands elftal. Met de interland schaarde hij zich in een select gezelschap. Slechts vijf andere veldspelers mochten in de herfst van hun carrière (dertig jaar of ouder) het oranjeshirt dragen: Barry van Galen, Marc van Hintum, Peter Wisgerhof, Ruben Schaken en Paul Bosvelt.

Aan de hand van de jagende Vormer speelde Oranje gelijk tegen Slowakije (1-1). Alsof hij al honderd interlands achter zijn naam had staan, zo gedecideerd zette hij zijn medespelers neer. Vijf minuten voor tijd was hij zelfs dicht bij de winnende goal. ‘Bij Club Brugge probeer ik altijd te coachen, dus doe ik dat hier ook. Ik kende deze gasten al van de televisie.’

Barry van Galen, die als 34-jarige debuteerde in Oranje, was onder de indruk van Vormer. ‘Ruud heeft het goed gedaan. Hij bleef kalm en ging niet overal lopen zoals ik destijds.’ De voormalige middenvelder van AZ was bij zijn debuut extreem gespannen. ‘Voor de Sneijders en Robbens van deze wereld wordt Oranje op een gegeven moment een soort routine, maar voor mij was alles nieuw.’

Unieke kans

Van Galen (48) wilde in één duel bewijzen dat hij jarenlang ten onrechte over het hoofd was gezien door de bondscoaches. Tegen Andorra kreeg hij van bondscoach Marco van Basten een basisplek. ‘Het voelde als een eenmalige kans. Ik was overal op het veld: links, rechts, voor, achter. Het werkte averechts. We wonnen, maar ik speelde dramatisch.’

Ook Paul Bosvelt (48) ervoer spanning bij zijn eerste minuten in Oranje, al zag hij zijn debuut als 30-jarige Feyenoorder niet als een unieke kans. ‘Voor mij was het de bevestiging dat ik goed bezig was. Het gaat om kwaliteit, niet om je leeftijd.’

Volgens de oud-internationals heeft debuteren op late leeftijd voor- en nadelen. Met tien jaar profvoetbal in de benen laat een speler zich niet meer zo snel gek maken, meent Bosvelt. In tegenstelling tot een talent van achttien is een voetballer van dertig minder snel van slag na een foute pass of kritisch stuk in de media. ‘Als voetballer en mens ben je verder ontwikkeld.’

Anderzijds moet je een inhaalslag maken, merkt Van Galen op. De talenten die vroeg naar een buitenlandse topclub vertrekken en zich op jonge leeftijd bij Oranje melden, zijn gewend om op internationaal niveau te voetballen. Van Galen speelde voor Haarlem, Roda, NAC en AZ. ‘Sommige gasten waren vijftien jaar jonger, maar hadden dan wel meer ervaring dan ik.’

Ruud Vormer van het Nederlands elftal in actie tegen Albert Rusnak van Slowakije tijdens een oefenwedstrijd tussen Slowakije en Nederland. Foto ANP

Vormer baarde de laatste jaren opzien in België, nadat hij bij Feyenoord onder Koeman nauwelijks aan spelen was toegekomen. Als aanvoerder van Club Brugge pakte hij twee keer de landstitel. Dit seizoen werd hij verkozen tot beste speler van de competitie. ‘Vormer hoeft zich niet meer voor te stellen bij Oranje. Hij is met een bepaalde status binnengekomen. Dat is toch anders dan wanneer je, met alle respect, van PEC Zwolle komt’, zegt Sander Boschker, de voormalige doelman van FC Twente en oudste oranjedebutant (39).

Het haasje

Als nieuweling moest Vormer de afgelopen week een liedje zingen voor de complete spelersgroep en trainersstaf. Van Galen kent de traditie, maar had het ‘geluk’ niet te hoeven zingen. Waarom weet hij niet. Ook Bosvelt en Boschker bleef een cover van André Hazes of Guus Meeuwis bespaard. Toch kreeg de Twentse doelman de lachers op zijn hand, nadat hij zijn haasje (het aandenken voor iedere debutant) van KNVB-directeur Henk Kesler had gekregen.

Boschker: ‘Van Bronckhorst kreeg na de wedstrijd een horloge, omdat hij zijn honderdste interland had gespeeld. Ik moest als debutant een speech houden. Ik ben in de kleedkamer op een stoel gaan staan en heb tegen meneer Kesler gezegd dat hij alvast een Rolex moest gaan regelen, omdat ik eraan kwam. Als een jonge speler dat had gezegd, was hij meteen als arrogant betiteld. Daar had ik geen last meer van.’

Gaat het Nederlands elftal meer plezier beleven aan Vormer? Bosvelt kwam tot 24 wedstrijden. Bij Van Galen en Boschker bleef de teller steken op één. Koeman was in elk geval te spreken over zijn debutant. ‘Vormer was belangrijk. Hij is geweldig aan de bal en heeft een goed overzicht. Maar hij heeft ook agressie in zijn spel. Als hij laat zien dat hij bruikbaar is, blijft hij bij de selectie.’

Van Galen werd na zijn povere optreden tegen Andorra nooit meer geselecteerd. Toch is de slechte wedstrijd zijn mooiste herinnering. ‘De trots overheerst. Als ik op een verjaardag over mijn carrière vertel, luistert nooit iemand. Totdat ik over het Nederlands elftal begin. Het blijft iets bijzonders: uitkomen voor je vaderland.’ Acht hij de kans groot dat voor Vormer een langere interlandcarrière is weggelegd dan voor hem? ‘Ik denk het wel. Oranje kan nog veel plezier aan Ruud gaan beleven.’