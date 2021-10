Gebutst en op leeftijd hoopt Uchimura op een waardig afscheid bij de WK turnen in Japan

Kohei Uchimura in actie tijdens de Spelen van Rio in 2016. Beeld Corbis via Getty Images

Drie maanden na de val is Uchimura terug voor – mogelijk – het laatste hoofdstuk van zijn loopbaan. De 32-jarige Japanner doet deze week mee aan de WK turnen in zijn geboortestad Kitakyushu. Daar hoopt hij in afwezigheid van zijn gestopte concurrent uit Nederland, Epke Zonderland, de wereldtitel te pakken op de rekstok.

Zonderland zette na de Spelen van Tokio een punt achter zijn topsportcarrière. De olympisch kampioen op de rekstok van Londen in 2012 werd in de aanloop naar Japan geplaagd door gezondheidsklachten. Zijn oefening in de kwalificaties was niet genoeg voor de olympische finale.

Ook Uchimura redde het niet in Tokio. Hij greep mis bij een gesprongen draaigreep en viel op de mat. Het was niet hoe hij zijn carrière af had willen sluiten. De Spelen in eigen land waren voor hem een motivatie om zijn loopbaan ondanks een periode vol blessureleed te verlengen. Hij kampte de laatste jaren met problemen aan schouders en enkels.

Opvolger Hashimoto Daiki

Toen Uchimura viel, stond er een nieuw talent op. De tiener Hashimoto Daiki won in Tokio de individuele meerkamptitel. De 19-jarige Japanner werd de jongste olympisch kampioen op de meerkamp in de geschiedenis van de sport. Hij greep ook goud op de rekstok en hoopt dat deze week in Kitakyushu te herhalen. Daiki is één van de weinige topnamen in het WK-veld. Veel wereldtoppers nemen een pauze na de Spelen. Ook de Nederlander Bart Deurloo, die in Tokio in de olympische rekstokfinale stond, besloot de WK aan zich voorbij te laten gaan.

Uchimura greep één van de laatste kansen om te laten zien dat hij zijn kunsten nog niet verleerd is. De turnveteraan kwam voor de Spelen nog sterk terug na een periode vol blessureleed. Hij plaatste zich voor Tokio met een wereldrecord op de rekstok, waar zijn oefening met 15.766 werd beloond. Toen hij na zijn afsprong goed landde, was hij verbaasd die score te zien. De perfectionist had een lagere score verwacht. Zijn oefening kon nog beter, vond hij.

Uchimura staat bekend om zijn nette manier van turnen. Hij zette in het coronajaar 2020 ook al een topscore neer op de rekstok toen hij met drie losse vluchtelementen, de Bretschneider, Cassina en de Kolman, tot 15.533 kwam. Hij liet daarmee zien dat het niet altijd nodig is het risico te nemen vluchtelementen met elkaar te verbinden, zoals Epke Zonderland dat deed voor extra bonuspunten.

Niet in topvorm

Of Uchimura weer tot zo’n topscore kan komen, is de vraag. Het is de eerste keer dat hij als toestelspecialist naar een mondiale titelstrijd is gekomen. De Japanner won tien wereldtitels. Hij was zes keer de beste allrounder van de wereld. De laatste (en enige) keer dat hij WK-goud won aan de rekstok was in 2015.

Uchimura vertelde bij aanvang van de WK tegen de site olympics.com dat hij de laatste tijd niet tegenslagen heeft gekend. Fysiek zit het niet mee. Hij beschrijft zijn vorm als ‘50 procent’ van zijn normale staat. ‘Ik moet nog zien hoe ik het fysiek allemaal in orde krijg. Ik had moeite om mezelf te motiveren. Toen ik naar Kitakyushu kwam, had ik nog niet het vuur gevonden wat ik nodig heb. Dit klinkt raar, maar ik voel me wel relaxed, ondanks dat het voor thuispubliek in Japan is. Ik voel me niet gespannen.’

Het was een zeldzaam inkijkje in het hoofd van de turngrootheid. Uchimura laat weinig los over wat hem beweegt. De vader van twee dochters houdt zijn privéleven ook graag gescheiden in een land waar sportkampioenen worden vereerd als halfgoden.

Vanwege de oplopende coronabesmettingen waren er twijfels of het evenement wel door kon gaan en of er publiek aanwezig mocht zijn. Het kon, last-minute, toch. De Japanners hopen op een droomscenario. Uchimura 1, Daiki 2. Of andersom.