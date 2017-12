Gebruik van slaappil is niet verboden of ongewoon in wielersport, maar leidt soms wel tot rare situaties

Veel eerder al, in 2008, betitelde Quickstepmanager Patrick Lefevere in De Morgen slaapmiddelen als 'het grote probleem' in het circuit. Hij schreef het meer toe aan weekhartigheid onder de renners. 'In het wielerpeloton kunnen ze een stage van drie weken niet meer aan. Tien dagen is het maximum. Als ze een lief hebben, kunnen ze haar niet meer alleen laten. Wat doe je dan om niet meer te piekeren in dat hotelletje in Spanje? Een slaappilletje nemen.'



Andere motieven dan een gegarandeerde en welverdiende nachtrust zouden ook een rol spelen, al zijn de getuigenissen daarover tamelijk gedateerd. Je kunt er kennelijk stevig mee de zinnen verzetten. Oud-wielerprof Thijs Zonneveld schreef in 2013 in zijn column in het AD dat hij vroeger renners die een cocktail met Stilnoct hadden genomen 'de raarste dingen' heeft zien doen: met kleren aan in het bad zitten of naakt over de hotelgang rennen.



In het vorig jaar verschenen boek De Val van de Vlaamse schrijver Matthias M.R. Declercq over een groep beginnende profrenners uit de buurt van Gent, wordt beschreven dat Stilnoct in het peloton ruim tien jaar geleden geregeld werd gebruikt als een roesmiddel. 'Druk je de pilletjes tot poeder en los je het op in een glas drank, dan komt er een neushoorn de kamer binnen.' In tegenstelling tot cocaïne of speed houdt Stilnoct geen overtreding van de antidopingregels in. Het werkt niet prestatiebevorderend. De Franse ex-renner Phillipe Gaumont, in 2013 overleden op 40-jarige leeftijd, beschreef in zijn boek Prisonnier du dopage uit 2005 hoe renners uit zijn ploeg Cofidis slaappillen en tabletten efedrine tot poeder vermaalden en opsnoven. Ze waren 'compleet stoned'. 'Ze kropen acht hoog van de ene hotelkamer naar de andere via de balkons.'