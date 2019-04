Gebrek aan fantasie breekt PSV bijna op in stroef duel tegen De Graafschap

In de titelrace met Ajax werkt het nadelige doelsaldo nu al verlammend op het spel van PSV. Pas na een uur kreeg de regerend kampioen zondag De Graafschap op de knieën (2-1).

PSV staat na 30 wedstrijden in punten (74) gelijk met de koploper. Maar met nog vier duels te gaan, zag PSV de achterstand in doelpunten verder oplopen. Door de 6-2-zege op Excelsior staat Ajax nu op plus 12. ‘Het begint bij winnen’, zei oud-Ajacied Viergever. PSV was het zondag bijna vergeten.

Coach Mark van Bommel suggereerde vrijdag dat goals bijna een formaliteit zijn voor PSV. Of je een nadelig doelsaldo van negen treffers (de score van vrijdag) in één keer kon inlopen? Van Bommel bracht in herinnering dat hij als speler van Oranje ooit met 11-0 had gewonnen van San Marino, waarna hij wijselijk toegaf dat De Graafschap geen dwergstaatje mocht worden genoemd.

De vergelijking was gemaakt en De Graafschap-coach Henk de Jong speel­de handig in op dat sentiment. En dus hing de uitspraak van zijn collega prominent op de kleedkamerdeur: De Graafschap een tweede San Marino? ‘Dat raakte me wel’, zei De Jong. ‘We hebben weliswaar met 8-0 verloren van Ajax, maar we zijn geen amateurclub. Ik heb mijn spelers fijntjes gewezen op de woorden van Van Bommel.’

Spelmaker Youssef El Jebli, door De Jong ‘de knuffelbeer’ van De Graafschap genoemd, had de boodschap begrepen. ‘Tegen Ajax zakten we in met vijf verdedigers en lukte niets. Bovendien maakte zelfs verdediger Daley Blind een hattrick tegen ons. De indruk werd gewekt dat we er niets van konden. Ik denk dat PSV er nu anders over denkt. Wij waren voor rust beter, de supporters begonnen te schreeuwen toen de spelers van PSV maar bleven terugspelen op de keeper.’

Kwetsbaarheid

In het Philips Stadion durfde De Graafschap vooruit te voetballen. Van Bommel had wederom gekozen voor een concept met twee controleurs, waarbij hij Hendrix had vervangen door Sadilek. Ook nu kwam de kwetsbaarheid van die ‘betonvariant’ genadeloos aan het licht. De aanvalsopbouw van PSV verliep stroperig en stroef door een chronisch gebrek aan creativiteit op het middenveld.

PSV stond in zijn achteruit, met talloze terugspeelballen op keeper Zoet. ‘Het centrale duo bij PSV speelt meestal de backs aan, voor ons is dat goed te bespelen’, aldus coach De Jong. Als de docent die de hardleerse leerling vermanend toespreekt, herhaalde Van Bommel dat het fletse optreden voor rust niet aan het defensieve blok op het middenveld lag.

Maar waar is de subtiele steekpass bij PSV? De dribbels vanuit de middenlinie om de aanvallers in stelling te brengen? Van Bommel weigerde zijn tactiek bij te stellen, Malen loste na rust de onzichtbare Ihattaren af. Van Bommel kon voldoende kansen noteren om zijn systeem te rechtvaardigen. Toch sprankelt PSV zelden, omdat de ploeg te vaak vanuit een bunker opereert. Zo werd de titelhouder nota bene door een degradatiekandidaat tot een inhaalrace gedwongen.

Na balverlies van Rosario legde rechtsback Owusu de bal fraai op het hoofd van Burgzorg. Rosario reageerde ook nog eens te laat en keeper Zoet was kansloos: 0-1. Natuurlijk had PSV ook met 7-2 kunnen winnen, maar Lozano schoot voor open doel naast en Dumfries kegelde de bal op de lat. De scherpte ontbrak in de afronding, ook bij topscorer Luuk De Jong.

Twee opties

Volgens PSV-verdediger Viergever had Van Bommel tijdens de rust aangegeven dat hij twee opties had: boos worden of het team helpen. Hij koos voor het laatste. ‘Loze kreten als ‘je moet nu scoren’ of ‘harder werken’ helpen niet.’

PSV brak de ban na een wat minder discutabele strafschop dan vorige week tegen Vitesse, toen Lozano al naar het gras ging voor hij werd geraakt door doelman Pasveer. Nu duikelde ‘Chucky’ gretig over het been van Serrarens, die balverlies te gretig wilde corrigeren. Contact was er nauwelijks, maar arbiter Lindhout kreeg terecht de zegen van de VAR. Vanaf elf meter tekende Bergwijn voor de gelijkmaker: 1-1.

De Graafschap had met zijn krachten gesmeten en de verlossende treffer voor PSV kon niet uitblijven. Het 26ste doelpunt van De Jong was een typische spitsengoal. Verdediger Nieuwpoort kon hem niet afstoppen na de voorzet van Dumfries: 2-1. PSV kreeg het zowaar nog benauwd, toen ook verdediger Schwaab zijn actie uit het duel met Vitesse leek te kopiëren.

Toen schoot de Duitser klungelig in eigen doel, zondag verrichtte Zoet zijn belangrijkste redding in de 87ste minuut op een kopbal van zijn teamgenoot. Met een reflex tikte Zoet de bal onder de lat vandaan, de 2-2 voor De Graafschap zou wellicht fataal zijn geweest in het onvoorspelbare titelgevecht met Ajax.

Een kleine nederlaag was geen slecht resultaat voor ‘San Marino’, sprak De Graafschap-trainer De Jong, schertsend. ‘Het mooiste compliment voor ons was dat PSV zelfs ging tijdrekken om de zege over de streep te trekken.’

Hij deed ook een belofte aan zijn voormalige cursist Van Bommel. ‘Ajax krijgt bij ons op de Vijverberg ook nog wat te verduren.’ El Jebli was er in 2016 al bij, toen de Amsterdammers op de slotdag de titel verspeelden met een remise bij De Graafschap. ‘En waarom zou dat niet nog eens kunnen gebeuren?’