Geboren om te racen: Nyck de Vries heeft zijn stoeltje in de Formule 1

Nyck de Vries maakt zich op voor de tweede testdag in Bahrein, eind februari in Bahrein. Beeld Getty Images

Het begon in 1995 met een foto, vertelt Hendrik-Jan de Vries, ooit karter en autocoureur. Hij zette zijn oranje racehelm met Nederlandse vlag op de zijkant en de Friese vlag bovenop naast zijn pasgeboren zoon Nyck. Het baby’tje, in wit pakje met piekerig zwart haar, is iets groter dan de helm en lijkt zichzelf te bestuderen in de reflectie van het vizier.

‘Achterop die foto heb ik gezet: ik wil graag Europees juniorenkampioen worden met karten’, zegt De Vries senior (54). Een bescheiden droom, althans, ogenschijnlijk. ‘Wie kartkampioen bij de junioren wordt, hoort altijd in de Formule 1.’

Nyck de Vries begint zondag in Bahrein aan de eerste race van zijn eerste seizoen in de hoogste autosportklasse. Het is een laat debuut; hij is 28 jaar. Het heeft langer geduurd dan iedereen in de kleine wereld van de mondiale autosport had verwacht. Per slot werd De Vries al op 16-jarige leeftijd voor de tweede keer wereldkampioen in het karten.

Met de paplepel

Bijna alle twintig coureurs die zondag op de startgrid staan, hebben een kartverleden. Menigeen is daarin verslagen door De Vries. ‘We dachten: als al die jongens nu niet van Nyck kunnen winnen, waarom zouden ze dat straks in de Formule 1 wél doen? Zo werd een jaar of vijftien jaar geleden niet alleen de Formule 1-droom concreet , maar geloofden we ook in een Grand Prix-overwinning en zelfs in het wereldkampioenschap.’

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

Nyck was 2 jaar toen zijn ouders uit elkaar gingen. Hij bleef bij zijn vader. Karten werd de favoriete vrijetijdsbesteding van het gezin van drie. Aanvankelijk rende Nyck als 4-jarige weg voor de herrie van zijn eerste kart. Zijn jongere zus Seychelle reed het ding meteen in de hekken, omdat de banden niet waren opgepompt. ‘Zo waren we bezig in het begin’, zegt Hendrik-Jan de Vries. ‘Maar ik wilde mijn droom niet in één minuut opgeven, omdat Nyck niet tegen het lawaai kon. Ik heb propjes in zijn oren gedaan.’

Op een met autobanden uitgezet baantje op de parkeerplaats van het garagebedrijf van zijn vader in Heerenveen maakte de kleuter zijn eerste meters. ‘Als Nyck voortdurend met tegenzin naar de kartbaan was gegaan, was het snel klaar geweest.’

Het tegendeel bleek waar. Op zijn 5de kartte Nyck drie keer per week. ‘Nooit overgeslagen. Sneeuw, regen, maakt niet uit. Nyck was heel gedreven.’ Senior zag onlangs een filmpje van zijn zoon die zo hard trainde dat hij moest overgeven. ‘Ik zeg: doe nou even kalm aan, want de basis is er wel. Papa, zei-ie, de winst ligt altijd buiten je comfortzone.’

Stormachtige entree

In het weekend gingen ze met zijn drieën, vader, zoon en dochter, naar Skelterclub Hoekse Waard: ‘de snelste vereniging van Nederland’ meldt de site. Vader: ‘Heel leuk voor de kleintjes, met een kartschooltje waar ze remproefjes deden, slalommen, vlaggen leren. Net een voetbalclub, met een Sinterklaas op 5 december, ouders er altijd allemaal bij in de kantine, warme chocolademelk met slagroom.’

In 2007, Nyck was 12 jaar, werd het serieus met het karten. De Vries verkocht zijn bezit, het gezin vestigde zich in Italië en trok met een camper en bestelbus langs internationale wedstrijden voor de junioren. Races met een enorm deelnemersveld: 110 karts met ongeveer allemaal hetzelfde materiaal.

Max Verstappen (links) en Nyck de Vries in de tijd dat ze tegen elkaar reden op de Europese kartcircuits. Beeld Kartpix Motorsport Archive / Alamy

Nycks stormachtige entree emotioneert zijn vader nog altijd. ‘De eerste race: we zitten er gewoon bij. De tweede: winnen we. Halverwege seizoen: dit kan wat worden. Jaar later: what the fuck, we zijn gewoon de beste.’ Als junior won zijn zoon zo’n beetje alles in het karten, inclusief die ene race van de babyfoto, het Europees juniorenkampioenschap.

Vanaf dat moment, twaalf jaar geleden, was het onvermijdelijk: Nyck de Vries zou de eerstvolgende Nederlander in de Formule 1 worden. De vraag was alleen wanneer.

Max Verstappen

Max Verstappen was toen nog geen gevleugelde naam. Wel trokken de De Vriesjes met de Verstappens langs alle kartbanen. Ze hadden elk hun eigen team en deden alles zelf, wat hoogst ongewoon was. Net als Jos Verstappen was Hendrik-Jan de Vries de monteur van zijn zoon. ‘Jos en ik regelden alles zelf, hij hielp me wel eens met sleutelen. Stonden we daar met ons busje en camper tussen al die slagschepen van de andere teams.’

Sommige waren van zeer rijke vaders die hun zoons via het karten tot Formule 1-coureurs hoopten te kneden. Miljardairs zoals de Rus Dmitry Mazepin, voor de Russische boycot geldschieter van Team Haas waar zoon Nikita reed, en de Canadees Lawrence Stroll, nu eigenaar van het Aston-Martin Formule 1-team, waarin zoon Lance een vaste waarde is. Bijzondere kerels, vond De Vries ze. En genereus. Ze hadden er veel geld voor over om door hem wegwijs gemaakt te worden in de kartwereld.

Geld dat De Vries hard nodig had. Autosport is kostbaar. ‘Vanaf het begin van het karten kost een racecarrière 2 à 3 ton per jaar. Ik schat dat we in totaal wel honderd karts hebben versleten.’ Een Formule 1-coureur heeft sponsors, geldschieters en opleidingsteams 12 tot 15 miljoen euro gekost voordat hij in een stoeltje zit, schat hij.

Talentenprogramma McLaren

Op 14-jarige leeftijd lag Nyck de Vries volledig op koers voor zo’n plek. Hij werd opgenomen in het talentenprogramma van McLaren dat met Lewis Hamilton een zevenvoudig wereldkampioen zou afleveren. De Vries kreeg er internationaal onderwijs en zou worden opgeleid tot, uiteindelijk, Formule 1-coureur.

Maar hij had pech, is zijn understatement. Nieuwe mensen met hun eigen protegé, Lando Norris, kwamen bij McLaren aan het roer. De wereldkampioen karten uit Nederland moest uitwijken naar andere raceklassen. Elke keer won hij minimaal één race.

Vader Hendrik Jan de Vries. Beeld Twitter

In 2019 werd De Vries kampioen in de Formule 2, twee jaar later in een elektrische Mercedes in de Formule E. En al die jaren zag hij de ene na de andere coureur naar de Formule 1 gaan. ‘Veel van de jongens hebben we ooit verslagen’, zegt zijn vader. Mannen zoals Charles Leclerc en Carlos Sainz, nu van Ferrari, George Russell van Mercedes, Pierre Gasly van Alpine en Alexander Albon van Williams.

De laatste kreeg in september vorig jaar, een paar dagen voor de Grand Prix van Italië, een blindedarmontsteking. Onverwacht kreeg testrijder De Vries een laatste kans om te laten zien dat hij Formule 1-waardig was: hij mocht voor Albon invallen. Waar hij bijna zijn hele leven op hoopte viel op Monza plots in zijn schoot. ‘Een test-reserverijder rijdt zelden een Grand Prix’, zegt zijn vader over de buitenkans. ‘Het had ook zijn laatste race in de Formule 1 kunnen zijn.’

Nyck de Vries behaalde een onverwacht goed resultaat. Hij werd negende, scoorde twee kostbare punten en werd verkozen tot driver of the day. ‘Het zat allemaal mee’, zei de coureur bescheiden.

Bellen met doctor Marko

Het moment kon nauwelijks beter. Kort na Monza verliepen de deadlines waarop De Vries zou moeten tekenen voor twee andere autoklassen. Dat Gasly zou vertrekken bij Alpha Tauri, het tweede Red Bull-team, en er dus een felbegeerd Formule 1-stoeltje vrijkwam, dat wist het kamp-De Vries al langer. ‘Nyck’, gaf Max Verstappen bij een etentje kort na Monza het laatste zetje, ‘waarom bel je doctor Marko niet?’

Red Bull-adviseur Helmut Marko (79), doctor in de rechten, heeft een grote vinger in de pap bij Alpha Tauri. De Vries belde hem, vloog naar Marko’s huis voor een gesprek en bleef er overnachten, omdat er geen terugvluchten meer waren.

De Vries had al maanden voor Monza de belangstelling van Marko gewekt. De Oostenrijker luisterde mee met het radioverkeer toen testrijder De Vries in de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton reed in de vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. Marko was onder de indruk. ‘Ik vond zijn feedback erg sterk. Hij kan heel nauwkeurig beschrijven hoe de auto aanvoelt.’

De uiterst precieze en gedetailleerde technische aanwijzingen van De Vries zijn ook waarom Franz Tost, zijn teambaas van Alpha Tauri, zo blij is met zijn komst. ‘Ik ken Nyck sinds de karting en heb nooit begrepen waarom hij niet eerder in de Formule 1 is gekomen.’

Volgens zijn vader heeft het uitzonderlijke oog voor detail van zijn zoon, die zijn eigen zaakwaarnemer was tot hij tekende bij Alpha Tauri, iets te maken met een opvallende karaktereigenschap. ‘Nyck is extreem geordend. Je zult geen kledingwinkel vinden waar alles strakker in de schappen ligt dan in zijn kleerkast, op kleur en op maat, niet normaal.’

Die kast staat in zijn opgeruimde appartement in Monaco, in de parkeerkelder staat zijn grote trots, een Mini Moke, een kruising van een Amerikaanse jeep uit de Tweede Wereldoorlog en een golfkar. De nieuwe Formule 1-coureur is een ingetogen mens. Geen Max Verstappen, die boos kan zijn bij oneerlijke beslissingen en soms tegenslag aan anderen wijt. Waar de tweevoudig Formule 1-kampioen alles of niets durft te spelen en schade en crashes riskeert, staat De Vries bekend om zijn berekende rijstijl, gericht op het behalen van het maximale resultaat gezien de aan hem verstrekte auto.

Of dat de wereldtitel Formule 1 is? Zijn vader twijfelt niet: ‘Beide typen coureurs kunnen wereldkampioen worden.’