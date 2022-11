Geboren in Limburg, opgegroeid in Frankrijk en nu staat Lindelauf in de halve finale van het WK-vrouwenrugby

Coco Lindelauf (l) tijdens het WK rugby in actie voor Frankrijk tegen Fiji. Beeld Reuters

De Franse opstelling voor de halve finale van het WK vrouwenrugby is net bekend gemaakt als Coco Lindelauf op de gang van het spelershotel in het Nederlands zit te bellen. ‘Mijn ploeggenoten komen lachend langs gelopen, omdat ze me in een voor hen vreemde taal horen spreken’, vertelt de loosehead prop, de nummer 1-speler die in de scrum voorop gaat in de strijd.

Zoals Lindelauf verwachtte staat ze zaterdag ‘in de wissel’ als haar als vierde geplaatste Franse ploeg om half acht ’s ochtends Nederlandse tijd (te zien op Ziggo Sport) speelt tegen de ongeslagen thuisfavoriet en vijfvoudig wereldkampioen Nieuw-Zeeland. Geen basisplaats dus. ‘Maar ik ben al heel blij dat ik er ben, want mijn objectief was het WK van 2025’, zegt de geboren Heerlense met zowel een Limburgs als Frans accent. ‘Basis of geen basis, ik speel een halve finale op een WK waarin ik, tot nu toe, alle wedstrijden heb gespeeld. Ik moet dat goed beseffen, want dat is niet niks voor een meisje van 21.’

Zes jaar oud was Lindelauf toen ze met haar ouders en jongere zusje Roxy naar Frankrijk emigreerde. Het gezin streek neer in de Languedoc in het zuidwesten van Frankrijk om in de omgeving van Narbonne een chambres d’hôtes te beginnen. Na drie maanden was Coco volledig geïntegreerd en sprak vloeiend Frans.

Op het schoolplein van de lagere school ontdekte ze spelenderwijs het rugby, een grote sport in Frankrijk met een club in bijna elk dorp. Ze rugbyde met de jongens, die vaak een kop kleiner waren. Rond haar twaalfde volgde de eerste serieuze training. ‘Ik merkte meteen: hier ben ik goed in, dit is het voor mij. Omdat ik altijd groot en sterk ben geweest, moest ik voordien voortdurend oppassen dat ik andere kinderen geen pijn deed. Dat hoefde niet meer, ik kon voluit gaan. Mijn postuur was opeens een kwaliteit geworden.’

De school van het leven

Sinds haar vijftiende speelt Lindelauf in ploegen die volledig uit vrouwen bestaan. De coaches en jongens met wie ze speelde zijn haar niet vergeten. Voor elke wedstrijd met de nationale ploeg sturen ze aanmoedigingsappjes. ‘Die verbondenheid is zo mooi aan rugby – het voelt als L’école de la vie, de school van het leven.’

Met grote passen passeerde Lindelauf selectiemoment na selectiemoment. De afvalrace werd in 2017 een jaar onderbroken doordat een dronken automobiliste haar op de scooter aanreed – dubbele beenbreuk, twee operaties.

Twee jaar geleden kreeg de student Business Management de dubbele nationaliteit en lag de weg open voor de ultieme selectie, die voor de Franse nationale ploeg. ‘Ik denk dat ik ook voor Nederland mag uitkomen, maar kan me dat nu niet voorstellen. Het Nederlandse rugby kent mij ook niet. Ik voel me echt Frans en heel goed thuis in het Franse team. ’

De meeste van haar ploeggenoten komen uit echte rugbyfamilies. ‘Met ouders, grootouders en familie die al jaren in die sport zitten en elk weekend naar het rugbyveld gaan. Sommige vanaf dat ze vier jaar oud zijn, veel eerder dan ik dus. Maar dat ik voor de Franse nationaliteit heb gekozen en dus voor het Franse team, vinden ze heel gaaf.’

Specifieke positie

Elke ploeggenoot heeft een specifieke positie in het rugby. ‘En elke positie heeft zijn eigen particulariteiten’, legt Lindelauf uit. ‘Dat is óók zo mooi aan rugby: hoe je fysiek ook in elkaar zit, voor iedereen is een plek. Je moet niet denken dat het alleen maar een sport is voor sterke mensen. Iedereen kan rugbyen en we hebben iedereen ook echt nodig.’

Toen Lindelauf als 18-jarige van de meisjes naar de vrouwen overstapte, werd ze prop, herkenbaar aan rugnummer 1 of, zoals Lindelauf, nummer 17. ‘Ik sta links op het veld en ga voorop in de scrum. Daarvoor heb je veel kracht nodig. In mijn positie is rugby eigenlijk een soort vechtsport. Ik moet strijd leveren. Scoren is niet echt mijn job. Daarom: we hebben iedereen nodig. Wij werken in de schaduw, wij zijn er voor het grondwerk en vechten om de bal, die dan naar de backs gaat zodat zij kunnen scoren.’

Een prop houdt het zelden een hele rugbywedstrijd van 80 minuten vol. Daarom twijfelt Lindelauf er niet aan dat ze zaterdag zal spelen, zij het niet vanaf het begin. ‘Nieuw-Zeeland is voor ons niet de grote favoriet, dat is Engeland, al is dat ze thuis spelen een extra uitdaging. Maar we kijken eigenlijk nooit naar het team dat tegenover ons staat. Wij zijn zelf onze grootste tegenstander.’

Sinds 31 juli is de Franse nationale ploeg bij elkaar en vanaf 20 september bivakkeren ze in Nieuw-Zeeland. ‘Mijn ouders zijn hier nu ook en mijn zusje. Ik ben al zo lang van huis, maar dat ons hele gezin hier is om me te steunen zoals ze dat al die tijd al hebben gedaan, dat geeft me echt dagelijks kracht – ik word er een beetje emotioneel van.’

Op 12 november speelt Coco Lindelauf met Frankrijk haar laatste wedstrijd op dit WK, de finale of de troostfinale. ‘Daarna vliegen we meteen terug; iedereen wil dan wel weer eens naar huis.’