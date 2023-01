Geblesseerde Nadal al vroeg uitgeschakeld op Australian Open: ‘Ik ben mentaal kapot’

Rafael Nadal na zijn verloren partij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Al op de derde dag van de Australian Open neemt de Spanjaard afscheid van het grandslamtoernooi dat hij vorig jaar nog won. Beeld AFP

Nadal, 22-voudig grandslamkampioen (een record), stond in de tweede set een break achter toen hij met een uiterste krachtsinspanning een bal uit de hoek probeerde te halen. Daarbij liep hij een blessure op aan zijn linkerheup. De Spanjaard liet zich buiten de baan behandelen en speelde vervolgens door, maar oogde allesbehalve fit.

‘Ik ben moe en gefrustreerd’, zei Nadal tijdens de persconferentie na afloop van de partij. ‘Ik kan wel zeggen dat je positief moet blijven, maar ik ga niet liegen: ik ben mentaal kapot.’ Hij voegde daaraan toe dat hij nog weinig over zijn blessure kon zeggen. ‘Een MRI moet meer duidelijkheid geven.’

De tweevoudig kampioen in Australië – hij won vorig jaar na een zinderende finale tegen de Rus Daniil Medvedev – verliet na ruim 2,5 uur met gebogen hoofd de Rod Laver Arena. Op de tribune rolden de tranen over de wangen van zijn vrouw Maria. Ook zijn coach Carlos Moya keek vanuit de spelersbox toe.

Voor Nadal is het niet de eerste keer dat blessures hem in de weg zitten. In 2010 en 2018 moest hij ook al geblesseerd opgeven in Melbourne. Afgelopen jaar trok hij zich op Wimbledon vanwege een buikspierblessure terug voor de halve finale tegen Nick Kyrgios; in de Wimbledon-finale verloor Kyrgios van Novak Djokovic, die zijn 21ste grandslamtitel veroverde – één minder dan Nadal. Djokovic wil op de Australian Open op gelijke hoogte komen met zijn eeuwige rivaal.

Zo vecht Nadal in de herfst van zijn carrière niet alleen tegen zijn tegenstanders, maar ook steeds vaker tegen zichzelf. Al vaker bewees de speler met het leeuwenhart dat hij niet zomaar afgeschreven kan worden. Toch beginnen de jaren steeds meer te tellen bij de Spaanse tennisser die elk punt speelt alsof het zijn laatste is. ‘Rafael is een ongelooflijke kampioen en hij zal nooit opgeven’, zei de Amerikaan McDonald na zijn overwinning in Melbourne. ‘Hij zal nooit opgeven, ongeacht de situatie.’ McDonald had dat ook in deze partij weer gemerkt: ‘Het afmaken was nog altijd moeilijk.’